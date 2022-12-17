Рейтинг@Mail.ru
В Турции заявили об успешном запуске первой сверхзвуковой ракеты - РИА Новости, 17.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221217/turtsiya-1839331154.html
В Турции заявили об успешном запуске первой сверхзвуковой ракеты
В Турции заявили об успешном запуске первой сверхзвуковой ракеты - РИА Новости, 17.12.2022
В Турции заявили об успешном запуске первой сверхзвуковой ракеты
Ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) турецкого производства Bayraktar Akinci провел успешный пуск первой турецкой сверхзвуковой ракеты, заявил глава... РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T01:02
2022-12-17T05:49
турция
в мире
roketsan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1792818752_0:717:2048:1869_1920x0_80_0_0_7e41b3c89ec3075bae92b167b186edc2.jpg
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) турецкого производства Bayraktar Akinci провел успешный пуск первой турецкой сверхзвуковой ракеты, заявил глава компании Baykar Сельчук Байрактар. "Bayraktar Akinci провел пуск первой сверхзвуковой ракеты Турции TRG-230-IHA, разработанную Roketsan. Попадание в цель с расстояния 100 километров", - написал он в Twitter. Ранее агентство Анадолу передавало, что Bayraktar Akinci в рамках испытаний совершил пуск ракеты с лазерным наведением LGK-82 разработки компании ASELSAN.
https://ria.ru/20221001/bayraktar-1820830667.html
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1792818752_0:525:2048:2061_1920x0_80_0_0_2c0e5c12597c3dc4f4a2afec93b6da99.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
турция, в мире, roketsan
Турция, В мире, Roketsan
01:02 17.12.2022 (обновлено: 05:49 17.12.2022)
 
В Турции заявили об успешном запуске первой сверхзвуковой ракеты

Глава Baykar: в Турции провели успешный пуск первой сверхзвуковой ракеты TRG-230-IHA

© Фото : Pexels/Ahmed MullaФлаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
© Фото : Pexels/Ahmed Mulla
Флаг Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) турецкого производства Bayraktar Akinci провел успешный пуск первой турецкой сверхзвуковой ракеты, заявил глава компании Baykar Сельчук Байрактар.
"Bayraktar Akinci провел пуск первой сверхзвуковой ракеты Турции TRG-230-IHA, разработанную Roketsan. Попадание в цель с расстояния 100 километров", - написал он в Twitter.
Беспилотник Bayraktar TB2 - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
1 октября, 12:51
На украинском заводе Baykar будут собирать высотные БПЛА
Ранее агентство Анадолу передавало, что Bayraktar Akinci в рамках испытаний совершил пуск ракеты с лазерным наведением LGK-82 разработки компании ASELSAN.
 
ТурцияВ миреRoketsan
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала