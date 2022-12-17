https://ria.ru/20221217/turtsiya-1839331154.html
В Турции заявили об успешном запуске первой сверхзвуковой ракеты
В Турции заявили об успешном запуске первой сверхзвуковой ракеты - РИА Новости, 17.12.2022
В Турции заявили об успешном запуске первой сверхзвуковой ракеты
Ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) турецкого производства Bayraktar Akinci провел успешный пуск первой турецкой сверхзвуковой ракеты, заявил глава... РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T01:02
2022-12-17T01:02
2022-12-17T05:49
турция
в мире
roketsan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1792818752_0:717:2048:1869_1920x0_80_0_0_7e41b3c89ec3075bae92b167b186edc2.jpg
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) турецкого производства Bayraktar Akinci провел успешный пуск первой турецкой сверхзвуковой ракеты, заявил глава компании Baykar Сельчук Байрактар. "Bayraktar Akinci провел пуск первой сверхзвуковой ракеты Турции TRG-230-IHA, разработанную Roketsan. Попадание в цель с расстояния 100 километров", - написал он в Twitter. Ранее агентство Анадолу передавало, что Bayraktar Akinci в рамках испытаний совершил пуск ракеты с лазерным наведением LGK-82 разработки компании ASELSAN.
https://ria.ru/20221001/bayraktar-1820830667.html
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1792818752_0:525:2048:2061_1920x0_80_0_0_2c0e5c12597c3dc4f4a2afec93b6da99.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, в мире, roketsan
01:02 17.12.2022 (обновлено: 05:49 17.12.2022)
В Турции заявили об успешном запуске первой сверхзвуковой ракеты
Глава Baykar: в Турции провели успешный пуск первой сверхзвуковой ракеты TRG-230-IHA