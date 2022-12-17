https://ria.ru/20221217/turtsiya-1839331154.html

В Турции заявили об успешном запуске первой сверхзвуковой ракеты

В Турции заявили об успешном запуске первой сверхзвуковой ракеты - РИА Новости, 17.12.2022

В Турции заявили об успешном запуске первой сверхзвуковой ракеты

Ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) турецкого производства Bayraktar Akinci провел успешный пуск первой турецкой сверхзвуковой ракеты, заявил глава... РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T01:02

2022-12-17T01:02

2022-12-17T05:49

турция

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roketsan

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) турецкого производства Bayraktar Akinci провел успешный пуск первой турецкой сверхзвуковой ракеты, заявил глава компании Baykar Сельчук Байрактар. "Bayraktar Akinci провел пуск первой сверхзвуковой ракеты Турции TRG-230-IHA, разработанную Roketsan. Попадание в цель с расстояния 100 километров", - написал он в Twitter. Ранее агентство Анадолу передавало, что Bayraktar Akinci в рамках испытаний совершил пуск ракеты с лазерным наведением LGK-82 разработки компании ASELSAN.

https://ria.ru/20221001/bayraktar-1820830667.html

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турция, в мире, roketsan