https://ria.ru/20221217/turizm-1839348004.html

Tez Tour вернет деньги клиентам, не сумевшим вылететь в Египет

Tez Tour вернет деньги клиентам, не сумевшим вылететь в Египет - РИА Новости, 17.12.2022

Tez Tour вернет деньги клиентам, не сумевшим вылететь в Египет

Tez Tour вернет в полном объеме средства за туры своим клиентам, не сумевшим вылететь в Египет с 15 по 19 декабря, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T09:00

2022-12-17T09:00

2022-12-17T13:57

туризм

египет

tez tour

туризм

иордания

сирия

ifly

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Tez Tour вернет в полном объеме средства за туры своим клиентам, не сумевшим вылететь в Египет с 15 по 19 декабря, рассказали РИА Новости в пресс-службе туроператора.Рейсы невозможно выполнить "в связи с введенными ограничениями на полеты и запретами на использование воздушного пространства Турции, Иордании, Саудовской Аравии и Эритреи, а также в связи с отсутствием разрешения со стороны Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) на использование предложенного альтернативного маршрута", добавили в пресс-службе."Клиенты Tez Tour, ожидающие вывозных рейсов с курортов Египта, сгруппированы в нескольких отелях категории 5* с питанием. Это необходимая мера для организации оперативного трансфера в аэропорт. Все туристы в ближайшее время получат дополнительное уведомление о дате и условиях выполнения обратных вылетов", — отметили в фирме.Tez Tour добавила, что авиакомпания iFly "изыскивает варианты вывоза пассажиров, а также прикладывает максимум усилий и продолжает работу по согласованию необходимых документов с ФАВТ с целью продолжения полетной программы в Египет с 20 декабря".С четверга авиакомпания отменила или перенесла все свои рейсы в Египет. Проблемы с ними, как объяснила iFly, возникли из-за ограничений для российских авиаперевозчиков на пролет в воздушном пространстве Иордании. Компания начала проработку альтернативных путей. Росавиация в четверг сообщила, что проводит согласование маршрута, так как iFly планировала лететь над Сирией, но не предоставила необходимую информацию. В пятницу же ведомство заявило, что считает небезопасным план полетов iFly в Египет через Сирию, и предложило передать пассажиров другим авиакомпаниям, подчеркнув, что готово оказать содействие авиакомпании в организации возврата туристов из Египта.

https://ria.ru/20221216/samolety-1839005830.html

https://ria.ru/20221216/ifly-1839298486.html

египет

иордания

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

египет, tez tour, туризм, иордания, сирия, ifly, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), новости - туризм