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Tez Tour вернет деньги клиентам, не сумевшим вылететь в Египет - РИА Новости, 17.12.2022
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Туризм
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Tez Tour вернет деньги клиентам, не сумевшим вылететь в Египет
Tez Tour вернет деньги клиентам, не сумевшим вылететь в Египет - РИА Новости, 17.12.2022
Tez Tour вернет деньги клиентам, не сумевшим вылететь в Египет
Tez Tour вернет в полном объеме средства за туры своим клиентам, не сумевшим вылететь в Египет с 15 по 19 декабря, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T09:00
2022-12-17T13:57
туризм
египет
tez tour
туризм
иордания
сирия
ifly
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Tez Tour вернет в полном объеме средства за туры своим клиентам, не сумевшим вылететь в Египет с 15 по 19 декабря, рассказали РИА Новости в пресс-службе туроператора.Рейсы невозможно выполнить "в связи с введенными ограничениями на полеты и запретами на использование воздушного пространства Турции, Иордании, Саудовской Аравии и Эритреи, а также в связи с отсутствием разрешения со стороны Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) на использование предложенного альтернативного маршрута", добавили в пресс-службе."Клиенты Tez Tour, ожидающие вывозных рейсов с курортов Египта, сгруппированы в нескольких отелях категории 5* с питанием. Это необходимая мера для организации оперативного трансфера в аэропорт. Все туристы в ближайшее время получат дополнительное уведомление о дате и условиях выполнения обратных вылетов", — отметили в фирме.Tez Tour добавила, что авиакомпания iFly "изыскивает варианты вывоза пассажиров, а также прикладывает максимум усилий и продолжает работу по согласованию необходимых документов с ФАВТ с целью продолжения полетной программы в Египет с 20 декабря".С четверга авиакомпания отменила или перенесла все свои рейсы в Египет. Проблемы с ними, как объяснила iFly, возникли из-за ограничений для российских авиаперевозчиков на пролет в воздушном пространстве Иордании. Компания начала проработку альтернативных путей. Росавиация в четверг сообщила, что проводит согласование маршрута, так как iFly планировала лететь над Сирией, но не предоставила необходимую информацию. В пятницу же ведомство заявило, что считает небезопасным план полетов iFly в Египет через Сирию, и предложило передать пассажиров другим авиакомпаниям, подчеркнув, что готово оказать содействие авиакомпании в организации возврата туристов из Египта.
https://ria.ru/20221216/samolety-1839005830.html
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египет, tez tour, туризм, иордания, сирия, ifly, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), новости - туризм
Туризм, Египет, Tez Tour, Туризм, Иордания, Сирия, iFly, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Новости - Туризм
09:00 17.12.2022 (обновлено: 13:57 17.12.2022)
 
Tez Tour вернет деньги клиентам, не сумевшим вылететь в Египет

Tez Tour вернет деньги клиентам, не сумевшим вылететь в Египет с 15 по 19 декабря

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкАвтобус российского туроператора Tez Tour в египетском городе Шарм-эш-Шейхе
Автобус российского туроператора Tez Tour в египетском городе Шарм-эш-Шейхе - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Автобус российского туроператора Tez Tour в египетском городе Шарм-эш-Шейхе. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Tez Tour вернет в полном объеме средства за туры своим клиентам, не сумевшим вылететь в Египет с 15 по 19 декабря, рассказали РИА Новости в пресс-службе туроператора.

"Авиакомпания iFly уведомила Tez Tour о невозможности выполнения рейсов в Египет в период с 15 по 19 декабря 2022 года. Клиентам туроператора, чьи вылеты были запланированы на соответствующие даты, будет произведен возврат денежных средств по приобретенным турам в полном объеме", — сообщили в компании.

Рейсы невозможно выполнить "в связи с введенными ограничениями на полеты и запретами на использование воздушного пространства Турции, Иордании, Саудовской Аравии и Эритреи, а также в связи с отсутствием разрешения со стороны Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) на использование предложенного альтернативного маршрута", добавили в пресс-службе.
"Клиенты Tez Tour, ожидающие вывозных рейсов с курортов Египта, сгруппированы в нескольких отелях категории 5* с питанием. Это необходимая мера для организации оперативного трансфера в аэропорт. Все туристы в ближайшее время получат дополнительное уведомление о дате и условиях выполнения обратных вылетов", — отметили в фирме.
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Tez Tour добавила, что авиакомпания iFly "изыскивает варианты вывоза пассажиров, а также прикладывает максимум усилий и продолжает работу по согласованию необходимых документов с ФАВТ с целью продолжения полетной программы в Египет с 20 декабря".
С четверга авиакомпания отменила или перенесла все свои рейсы в Египет. Проблемы с ними, как объяснила iFly, возникли из-за ограничений для российских авиаперевозчиков на пролет в воздушном пространстве Иордании. Компания начала проработку альтернативных путей. Росавиация в четверг сообщила, что проводит согласование маршрута, так как iFly планировала лететь над Сирией, но не предоставила необходимую информацию. В пятницу же ведомство заявило, что считает небезопасным план полетов iFly в Египет через Сирию, и предложило передать пассажиров другим авиакомпаниям, подчеркнув, что готово оказать содействие авиакомпании в организации возврата туристов из Египта.
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