18:25 17.12.2022 (обновлено: 18:35 17.12.2022)
МИД назвал отзыв лицензии русскоязычных каналов в Молдавии актом цензуры
В МИД назвали отзыв лицензии русскоязычных каналов в Молдавии актом политической цензуры
Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Москва рассматривает решение Кишинева отозвать лицензии русскоязычных каналов в Молдавии как акт политической цензуры, требует от международных организаций дать этому оценку, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Власти Молдавии в пятницу приостановили лицензию оппозиционных и русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, что приводит к риску дезинформации.
"Рассматриваем данный запрет как беспримерный акт политической цензуры, как надругательство над принципом плюрализма СМИ и грубейшее попрание права на свободу доступа к информации, о своей приверженности которым регулярно заявляют в политическом руководстве республики", - говорится в заявлении Захаровой.
По ее словам, Москва в свете беспрецедентных последствий реализации решения для русскоязычной части населения страны квалифицирует его также как "циничное ущемление прав национальных меньшинств".
"Требуем от профильных международных организаций дать адекватную оценку произошедшему и принять все надлежащие меры по выправлению этой неприемлемой ситуации", - отметила официальный представитель МИД РФ.