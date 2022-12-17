https://ria.ru/20221217/tsenzura-1839429804.html

МИД назвал отзыв лицензии русскоязычных каналов в Молдавии актом цензуры

МИД назвал отзыв лицензии русскоязычных каналов в Молдавии актом цензуры - РИА Новости, 17.12.2022

МИД назвал отзыв лицензии русскоязычных каналов в Молдавии актом цензуры

Москва рассматривает решение Кишинева отозвать лицензии русскоязычных каналов в Молдавии как акт политической цензуры, требует от международных организаций дать РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T18:25

2022-12-17T18:25

2022-12-17T18:35

россия

молдавия

в мире

мария захарова

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Москва рассматривает решение Кишинева отозвать лицензии русскоязычных каналов в Молдавии как акт политической цензуры, требует от международных организаций дать этому оценку, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Власти Молдавии в пятницу приостановили лицензию оппозиционных и русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, что приводит к риску дезинформации.По ее словам, Москва в свете беспрецедентных последствий реализации решения для русскоязычной части населения страны квалифицирует его также как "циничное ущемление прав национальных меньшинств"."Требуем от профильных международных организаций дать адекватную оценку произошедшему и принять все надлежащие меры по выправлению этой неприемлемой ситуации", - отметила официальный представитель МИД РФ.

https://ria.ru/20221217/yazyk-1839397664.html

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россия, молдавия, в мире, мария захарова