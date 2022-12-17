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МИД назвал отзыв лицензии русскоязычных каналов в Молдавии актом цензуры - РИА Новости, 17.12.2022
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МИД назвал отзыв лицензии русскоязычных каналов в Молдавии актом цензуры
МИД назвал отзыв лицензии русскоязычных каналов в Молдавии актом цензуры - РИА Новости, 17.12.2022
МИД назвал отзыв лицензии русскоязычных каналов в Молдавии актом цензуры
Москва рассматривает решение Кишинева отозвать лицензии русскоязычных каналов в Молдавии как акт политической цензуры, требует от международных организаций дать РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T18:25
2022-12-17T18:35
россия
молдавия
в мире
мария захарова
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Москва рассматривает решение Кишинева отозвать лицензии русскоязычных каналов в Молдавии как акт политической цензуры, требует от международных организаций дать этому оценку, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Власти Молдавии в пятницу приостановили лицензию оппозиционных и русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, что приводит к риску дезинформации.По ее словам, Москва в свете беспрецедентных последствий реализации решения для русскоязычной части населения страны квалифицирует его также как "циничное ущемление прав национальных меньшинств"."Требуем от профильных международных организаций дать адекватную оценку произошедшему и принять все надлежащие меры по выправлению этой неприемлемой ситуации", - отметила официальный представитель МИД РФ.
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россия, молдавия, в мире, мария захарова
Россия, Молдавия, В мире, Мария Захарова
18:25 17.12.2022 (обновлено: 18:35 17.12.2022)
 
МИД назвал отзыв лицензии русскоязычных каналов в Молдавии актом цензуры

В МИД назвали отзыв лицензии русскоязычных каналов в Молдавии актом политической цензуры

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Москва рассматривает решение Кишинева отозвать лицензии русскоязычных каналов в Молдавии как акт политической цензуры, требует от международных организаций дать этому оценку, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Власти Молдавии в пятницу приостановили лицензию оппозиционных и русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, что приводит к риску дезинформации.
"Рассматриваем данный запрет как беспримерный акт политической цензуры, как надругательство над принципом плюрализма СМИ и грубейшее попрание права на свободу доступа к информации, о своей приверженности которым регулярно заявляют в политическом руководстве республики", - говорится в заявлении Захаровой.
По ее словам, Москва в свете беспрецедентных последствий реализации решения для русскоязычной части населения страны квалифицирует его также как "циничное ущемление прав национальных меньшинств".
"Требуем от профильных международных организаций дать адекватную оценку произошедшему и принять все надлежащие меры по выправлению этой неприемлемой ситуации", - отметила официальный представитель МИД РФ.
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