https://ria.ru/20221217/svet-1839443913.html

В Кировоградской области Украины 123 тысячи абонентов остались без света

В Кировоградской области Украины 123 тысячи абонентов остались без света - РИА Новости, 17.12.2022

В Кировоградской области Украины 123 тысячи абонентов остались без света

Электроснабжение в Кировоградской области на Украине на данный момент отсутствует у 123 тысяч абонентов, сообщил глава областной военной администрации Андрей... РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T19:49

2022-12-17T19:49

2022-12-17T19:49

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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Электроснабжение в Кировоградской области на Украине на данный момент отсутствует у 123 тысяч абонентов, сообщил глава областной военной администрации Андрей Райкович. В пятницу Райкович сообщал, что область полностью обесточена от электроснабжения. Премьер Украины Денис Шмыгаль ранее заявил, что в стране повреждены все ТЭС и ГЭС, а также 40% объектов высоковольтной сети. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Владимир Зеленский в разговоре с президентом США Джо Байденом 11 декабря заявил, что на Украине уничтожено 50% энергетической инфраструктуры.

https://ria.ru/20221213/defitsit-1838473958.html

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