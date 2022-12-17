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В Кировоградской области Украины 123 тысячи абонентов остались без света
В Кировоградской области Украины 123 тысячи абонентов остались без света - РИА Новости, 17.12.2022
В Кировоградской области Украины 123 тысячи абонентов остались без света
Электроснабжение в Кировоградской области на Украине на данный момент отсутствует у 123 тысяч абонентов, сообщил глава областной военной администрации Андрей... РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T19:49
2022-12-17T19:49
2022-12-17T19:49
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Электроснабжение в Кировоградской области на Украине на данный момент отсутствует у 123 тысяч абонентов, сообщил глава областной военной администрации Андрей Райкович. В пятницу Райкович сообщал, что область полностью обесточена от электроснабжения. Премьер Украины Денис Шмыгаль ранее заявил, что в стране повреждены все ТЭС и ГЭС, а также 40% объектов высоковольтной сети. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Владимир Зеленский в разговоре с президентом США Джо Байденом 11 декабря заявил, что на Украине уничтожено 50% энергетической инфраструктуры.
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в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина
В Кировоградской области Украины 123 тысячи абонентов остались без света
Власти Кировоградской области Украины сообщили об отсутствии света у 123 тысяч абонентов