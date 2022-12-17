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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 17.12.2022
Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 17.12.2022
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T18:10
2022-12-17T18:10
2022-12-17T18:19
инфографика
украина
россия
луганская народная республика
вооруженные силы украины
спецоперация
вооруженные силы рф
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 16 декабря 2022 годаЗа минувшие сутки российские войска отразили контратаки ВСУ на Донецком и Южнодонецком направлениях, а также нанесли противнику огневое поражение в Харьковской области и на севере ДНР. Украинская армия потеряла более 130 военнослужащих убитыми и ранеными. Параллельно ликвидированы два пункта временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников, 53 артиллерийских расчета, 89 районов скопления живой силы и техники. Средства ПВО сбили два беспилотника, семь реактивных снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган".С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 344 самолета, 184 вертолета, 2675 беспилотников, 398 зенитных ракетных комплексов, 931 реактивную систему залпового огня, 7140 танков и других бронемашин, 3691 орудие полевой артиллерии и 7638 единиц автомобильной техники.
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луганская народная республика
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украина, россия, луганская народная республика, вооруженные силы украины, инфографика, спецоперация, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, харьковская область, херсонская область
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
Карта спецоперации на Украине
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 16 декабря 2022 года
За минувшие сутки российские войска отразили контратаки ВСУ на Донецком и Южнодонецком направлениях, а также нанесли противнику огневое поражение в Харьковской области и на севере ДНР. Украинская армия потеряла более 130 военнослужащих убитыми и ранеными.
Параллельно ликвидированы два пункта временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников, 53 артиллерийских расчета, 89 районов скопления живой силы и техники. Средства ПВО сбили два беспилотника, семь реактивных снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган".
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 344 самолета, 184 вертолета, 2675 беспилотников, 398 зенитных ракетных комплексов, 931 реактивную систему залпового огня, 7140 танков и других бронемашин, 3691 орудие полевой артиллерии и 7638 единиц автомобильной техники.