https://ria.ru/20221217/spetsoperatsiya-1839363302.html

Подразделения ДНР уничтожили более 30 украинских военных за сутки

Подразделения ДНР уничтожили более 30 украинских военных за сутки - РИА Новости, 17.12.2022

Подразделения ДНР уничтожили более 30 украинских военных за сутки

Потери украинских войск за минувшие сутки составили более 30 человек, два танка, одна самоходная артиллерийская установка, восемь единиц бронированной и... РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T11:26

2022-12-17T11:26

2022-12-17T11:26

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

безопасность

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ДОНЕЦК, 17 дек - РИА Новости. Потери украинских войск за минувшие сутки составили более 30 человек, два танка, одна самоходная артиллерийская установка, восемь единиц бронированной и автомобильной техники и два беспилотника, сообщила в субботу Народная милиция ДНР. "Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: два танка ("Т-64БВ"), одна самоходная артиллерийская установка ("2С1 Гвоздика"), одна мобильная радиолокационная станция ("П-18МЛ"), восемь единиц бронированной и автомобильной техники, а также в воздухе сбито два БпЛА противника. Потери в живой силе противника составили более 30 человек", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. В пятницу Народная милиция ДНР сообщала, что за сутки украинские войска потеряли более 25 человек, одну гаубицу М-777 и пять единиц бронированной и автомобильной техники.

https://ria.ru/20221217/spetsoperatsiya-1839357348.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221216/diversanty-1839139295.html

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, безопасность