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Подразделения ДНР уничтожили более 30 украинских военных за сутки - РИА Новости, 17.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221217/spetsoperatsiya-1839363302.html
Подразделения ДНР уничтожили более 30 украинских военных за сутки
Подразделения ДНР уничтожили более 30 украинских военных за сутки - РИА Новости, 17.12.2022
Подразделения ДНР уничтожили более 30 украинских военных за сутки
Потери украинских войск за минувшие сутки составили более 30 человек, два танка, одна самоходная артиллерийская установка, восемь единиц бронированной и... РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T11:26
2022-12-17T11:26
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
безопасность
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ДОНЕЦК, 17 дек - РИА Новости. Потери украинских войск за минувшие сутки составили более 30 человек, два танка, одна самоходная артиллерийская установка, восемь единиц бронированной и автомобильной техники и два беспилотника, сообщила в субботу Народная милиция ДНР. "Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: два танка ("Т-64БВ"), одна самоходная артиллерийская установка ("2С1 Гвоздика"), одна мобильная радиолокационная станция ("П-18МЛ"), восемь единиц бронированной и автомобильной техники, а также в воздухе сбито два БпЛА противника. Потери в живой силе противника составили более 30 человек", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. В пятницу Народная милиция ДНР сообщала, что за сутки украинские войска потеряли более 25 человек, одну гаубицу М-777 и пять единиц бронированной и автомобильной техники.
https://ria.ru/20221217/spetsoperatsiya-1839357348.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221216/diversanty-1839139295.html
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донецкая народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Безопасность
11:26 17.12.2022
 
Подразделения ДНР уничтожили более 30 украинских военных за сутки

Народная милиция ДНР уничтожила за сутки более 30 украинских военных и два танка

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкТанкисты Народной милиции ДНР
Танкисты Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Танкисты Народной милиции ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 17 дек - РИА Новости. Потери украинских войск за минувшие сутки составили более 30 человек, два танка, одна самоходная артиллерийская установка, восемь единиц бронированной и автомобильной техники и два беспилотника, сообщила в субботу Народная милиция ДНР.
"Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: два танка ("Т-64БВ"), одна самоходная артиллерийская установка ("2С1 Гвоздика"), одна мобильная радиолокационная станция ("П-18МЛ"), восемь единиц бронированной и автомобильной техники, а также в воздухе сбито два БпЛА противника. Потери в живой силе противника составили более 30 человек", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Артиллеристы Народной милиции ЛНР ведут огонь по позициям ВСУ из 122-миллиметровой гаубицы Д-30 в Луганской области - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
10:29Специальная военная операция на Украине
Подразделения ЛНР уничтожили до 90 украинских военных за сутки
В пятницу Народная милиция ДНР сообщала, что за сутки украинские войска потеряли более 25 человек, одну гаубицу М-777 и пять единиц бронированной и автомобильной техники.
Военнослужащий расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 Град ЮВО ВС РФ - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаБезопасность
 
 
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