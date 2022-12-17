https://ria.ru/20221217/shimpanze-1839391805.html

В шведском зоопарке застрелили четырех сбежавших шимпанзе

В шведском зоопарке застрелили четырех сбежавших шимпанзе - РИА Новости, 17.12.2022

В шведском зоопарке застрелили четырех сбежавших шимпанзе

Четырех шимпанзе, сбежавших из своих вольеров, застрелили сотрудники зоопарка в Фурувике на востоке Швеции из-за угрозы, которую они могли представлять для... РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T14:25

2022-12-17T14:25

2022-12-17T14:44

швеция

в мире

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Четырех шимпанзе, сбежавших из своих вольеров, застрелили сотрудники зоопарка в Фурувике на востоке Швеции из-за угрозы, которую они могли представлять для людей, заявила директор зоопарка Сандра Уилке. В среду телеканал SVT сообщал, что несколько особей шимпанзе смогли покинуть свои вольеры, сотрудники зоопарка застрелили трех сбежавших обезьян. Как уточняет шведская газета Aftonbladet, всего в инциденте погибли четыре особи. "То, что произошло - это трагедия. Мы крайне опечалены всей этой ситуацией, и это серьезный провал с нашей стороны", - говорится в сообщении на сайте парка. Директор парка Сандра Уилке, слова которой приводит газета Expressen, отметила, что обезьяны могли представлять угрозу для людей. "Когда обезьяны выбрались из домика шимпанзе, жизнь людей оказалась в опасности, как в парке, так и за пределами парка. Наши обезьяны могут выбраться. Тогда это критическая ситуация, и тогда нет других вариантов, кроме как стрелять на поражение", - отметила Уилке. По данным шведских СМИ, оставшихся в живых шимпанзе удалось вернуть обратно в парк, им ничего не угрожает. На данный момент в зоопарке остаются три шимпанзе.

https://ria.ru/20220626/gretsiya-1798282478.html

https://ria.ru/20210821/shimpanze-1746690373.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

швеция, в мире