https://ria.ru/20221217/shimpanze-1839391805.html
В шведском зоопарке застрелили четырех сбежавших шимпанзе
В шведском зоопарке застрелили четырех сбежавших шимпанзе - РИА Новости, 17.12.2022
В шведском зоопарке застрелили четырех сбежавших шимпанзе
Четырех шимпанзе, сбежавших из своих вольеров, застрелили сотрудники зоопарка в Фурувике на востоке Швеции из-за угрозы, которую они могли представлять для... РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T14:25
2022-12-17T14:25
2022-12-17T14:44
швеция
в мире
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Четырех шимпанзе, сбежавших из своих вольеров, застрелили сотрудники зоопарка в Фурувике на востоке Швеции из-за угрозы, которую они могли представлять для людей, заявила директор зоопарка Сандра Уилке. В среду телеканал SVT сообщал, что несколько особей шимпанзе смогли покинуть свои вольеры, сотрудники зоопарка застрелили трех сбежавших обезьян. Как уточняет шведская газета Aftonbladet, всего в инциденте погибли четыре особи. "То, что произошло - это трагедия. Мы крайне опечалены всей этой ситуацией, и это серьезный провал с нашей стороны", - говорится в сообщении на сайте парка. Директор парка Сандра Уилке, слова которой приводит газета Expressen, отметила, что обезьяны могли представлять угрозу для людей. "Когда обезьяны выбрались из домика шимпанзе, жизнь людей оказалась в опасности, как в парке, так и за пределами парка. Наши обезьяны могут выбраться. Тогда это критическая ситуация, и тогда нет других вариантов, кроме как стрелять на поражение", - отметила Уилке. По данным шведских СМИ, оставшихся в живых шимпанзе удалось вернуть обратно в парк, им ничего не угрожает. На данный момент в зоопарке остаются три шимпанзе.
https://ria.ru/20220626/gretsiya-1798282478.html
https://ria.ru/20210821/shimpanze-1746690373.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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швеция, в мире
14:25 17.12.2022 (обновлено: 14:44 17.12.2022)
В шведском зоопарке застрелили четырех сбежавших шимпанзе
В шведском зоопарке застрелили четырех сбежавших шимпанзе из-за их угрозы для людей
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Четырех шимпанзе, сбежавших из своих вольеров, застрелили сотрудники зоопарка в Фурувике на востоке Швеции из-за угрозы, которую они могли представлять для людей, заявила директор зоопарка Сандра Уилке.
В среду телеканал SVT
сообщал, что несколько особей шимпанзе смогли покинуть свои вольеры, сотрудники зоопарка застрелили трех сбежавших обезьян.
Как уточняет шведская газета Aftonbladet
, всего в инциденте погибли четыре особи.
"То, что произошло - это трагедия. Мы крайне опечалены всей этой ситуацией, и это серьезный провал с нашей стороны", - говорится в сообщении на сайте парка.
Директор парка Сандра Уилке, слова которой приводит газета Expressen, отметила, что обезьяны могли представлять угрозу для людей. "Когда обезьяны выбрались из домика шимпанзе, жизнь людей оказалась в опасности, как в парке, так и за пределами парка. Наши обезьяны могут выбраться. Тогда это критическая ситуация, и тогда нет других вариантов, кроме как стрелять на поражение", - отметила Уилке.
По данным шведских СМИ, оставшихся в живых шимпанзе удалось вернуть обратно в парк, им ничего не угрожает. На данный момент в зоопарке остаются три шимпанзе.