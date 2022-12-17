Рейтинг@Mail.ru
В шведском зоопарке застрелили четырех сбежавших шимпанзе - РИА Новости, 17.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221217/shimpanze-1839391805.html
В шведском зоопарке застрелили четырех сбежавших шимпанзе
В шведском зоопарке застрелили четырех сбежавших шимпанзе - РИА Новости, 17.12.2022
В шведском зоопарке застрелили четырех сбежавших шимпанзе
Четырех шимпанзе, сбежавших из своих вольеров, застрелили сотрудники зоопарка в Фурувике на востоке Швеции из-за угрозы, которую они могли представлять для... РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T14:25
2022-12-17T14:44
швеция
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/11/1839393827_0:158:3071:1885_1920x0_80_0_0_43c6d85c0adc80c6c1b519f499a82717.jpg
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Четырех шимпанзе, сбежавших из своих вольеров, застрелили сотрудники зоопарка в Фурувике на востоке Швеции из-за угрозы, которую они могли представлять для людей, заявила директор зоопарка Сандра Уилке. В среду телеканал SVT сообщал, что несколько особей шимпанзе смогли покинуть свои вольеры, сотрудники зоопарка застрелили трех сбежавших обезьян. Как уточняет шведская газета Aftonbladet, всего в инциденте погибли четыре особи. "То, что произошло - это трагедия. Мы крайне опечалены всей этой ситуацией, и это серьезный провал с нашей стороны", - говорится в сообщении на сайте парка. Директор парка Сандра Уилке, слова которой приводит газета Expressen, отметила, что обезьяны могли представлять угрозу для людей. "Когда обезьяны выбрались из домика шимпанзе, жизнь людей оказалась в опасности, как в парке, так и за пределами парка. Наши обезьяны могут выбраться. Тогда это критическая ситуация, и тогда нет других вариантов, кроме как стрелять на поражение", - отметила Уилке. По данным шведских СМИ, оставшихся в живых шимпанзе удалось вернуть обратно в парк, им ничего не угрожает. На данный момент в зоопарке остаются три шимпанзе.
https://ria.ru/20220626/gretsiya-1798282478.html
https://ria.ru/20210821/shimpanze-1746690373.html
швеция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/11/1839393827_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_340995092827366574ad0d65c3d8cdeb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
швеция, в мире
Швеция, В мире
14:25 17.12.2022 (обновлено: 14:44 17.12.2022)
 
В шведском зоопарке застрелили четырех сбежавших шимпанзе

В шведском зоопарке застрелили четырех сбежавших шимпанзе из-за их угрозы для людей

© AFP 2022 / TT News Agency/Fredrik SandbergГлавный вход в зоопарк Фурувик в Швеции, где во время побега застрелили четырех шимпанзе
Главный вход в зоопарк Фурувик в Швеции, где во время побега застрелили четырех шимпанзе - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
© AFP 2022 / TT News Agency/Fredrik Sandberg
Главный вход в зоопарк Фурувик в Швеции, где во время побега застрелили четырех шимпанзе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Четырех шимпанзе, сбежавших из своих вольеров, застрелили сотрудники зоопарка в Фурувике на востоке Швеции из-за угрозы, которую они могли представлять для людей, заявила директор зоопарка Сандра Уилке.
В среду телеканал SVT сообщал, что несколько особей шимпанзе смогли покинуть свои вольеры, сотрудники зоопарка застрелили трех сбежавших обезьян.
Шимпанзе держит палку - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
26 июня, 23:27
Власти Греции проверят афинский зоопарк из-за убийства сбежавшего шимпанзе
Как уточняет шведская газета Aftonbladet, всего в инциденте погибли четыре особи.
"То, что произошло - это трагедия. Мы крайне опечалены всей этой ситуацией, и это серьезный провал с нашей стороны", - говорится в сообщении на сайте парка.
Директор парка Сандра Уилке, слова которой приводит газета Expressen, отметила, что обезьяны могли представлять угрозу для людей. "Когда обезьяны выбрались из домика шимпанзе, жизнь людей оказалась в опасности, как в парке, так и за пределами парка. Наши обезьяны могут выбраться. Тогда это критическая ситуация, и тогда нет других вариантов, кроме как стрелять на поражение", - отметила Уилке.
По данным шведских СМИ, оставшихся в живых шимпанзе удалось вернуть обратно в парк, им ничего не угрожает. На данный момент в зоопарке остаются три шимпанзе.
Шимпанзе - РИА Новости, 1920, 21.08.2021
21 августа 2021, 18:34
Женщине запретили посещать зоопарк из-за романа с шимпанзе
 
ШвецияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала