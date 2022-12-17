https://ria.ru/20221217/sanktsii-1839337833.html

ЕС ввел санкции против еще двух российских банков

ЕС ввел санкции против еще двух российских банков - РИА Новости, 17.12.2022

ЕС ввел санкции против еще двух российских банков

Европейский союз ввел санкции против Московского кредитного банка и Дальневосточного банка, это следует из документа, размещенного в Официальном журнале ЕС. РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T04:52

2022-12-17T04:52

2022-12-17T04:53

в мире

александр грушко

евросоюз

всемирная торговая организация (вто)

санкции в отношении россии

россия

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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Европейский союз ввел санкции против Московского кредитного банка и Дальневосточного банка, это следует из документа, размещенного в Официальном журнале ЕС.Названия этих кредитных организаций фигурируют в перечне лиц и компаний, попавших под ограничительные меры. Ранее в пятницу Совет ЕС анонсировал в рамках девятого санкционного пакета заморозку активов двух российских банков, однако не раскрыл их названия.Европейский союз также внес Всероссийский банк развития регионов (ВБРР) в список учреждений, операции с которыми полностью запрещены.Девятый пакет санкцийЕС в пятницу ввел в действие девятый по счету пакет санкций против России. Персональные санкции ЕС против России теперь включают 1386 физлиц и 171 организацию.В новом пакете санкций числятся 190 фигурантов, включая 141 человека и 49 организаций, в их числе политики, депутаты, представители силовых структур, судьи, медиаперсоны, банки, телеканалы, политические партии, госструктуры.Экономические санкции предусматривают расширение экспортных ограничений, запрет на инвестиции в российскую горнодобывающую промышленность, запрет на поставки в Россию двигателей и запчастей для беспилотников, запрет на экспорт игрушечных дронов, сложных генераторов, портативных компьютеров, камер и объективов.Евросоюз также запретил оказание России услуг в сферах рекламы, маркетинговых исследований, опросов общественного мнения и услуг по тестированию продукции и техническому контролю.Реакция МосквыМосква разработает меры по обеспечению российских экономических интересов в условиях новых ограничений, заявил РИА Новости замглавы МИД России Александр Грушко, комментируя новый пакет санкций ЕС."Мы оцениваем негативно (действия Брюсселя). Будем разрабатывать меры, которые обеспечивали бы наши экономические интересы", - отметил Грушко.Очередной пакет санкций является "нелегитимным" и противоречащим системе международных финансовых и торговых отношений, об этом заявили в постоянном представительстве России при Европейском союзе. "Санкционная машина не сбавляет обороты. Односторонние рестриктивные меры в отношении третьих стран и их граждан давно превратились в излюбленный внешнеполитический инструмент Брюсселя", - говорится в комментарии постпредства, поступившем в РИА Новости.Авторы заявления отметили, что цель ЕС - надавить на суверенные государства, и назвали "средства ее достижения нелегитимны". Дипломаты указали, что "введение ограничительных мер противоречит системе международных финансовых и торговых отношений, идет вразрез с основополагающими принципами ВТО".

https://ria.ru/20221216/sanktsii-1839325054.html

https://ria.ru/20221217/sanktsii-1839331276.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221216/sanktsii-1839222116.html

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в мире, александр грушко, евросоюз, всемирная торговая организация (вто), санкции в отношении россии, россия