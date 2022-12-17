https://ria.ru/20221217/sanktsii-1839330706.html
Постпредство России заявило, что санкции ЕС нарушают права европейцев
Постпредство России заявило, что санкции ЕС нарушают права европейцев - РИА Новости, 17.12.2022
Постпредство России заявило, что санкции ЕС нарушают права европейцев
Запрет российских СМИ на территории Евросоюза нарушает, прежде всего, право европейцев на альтернативную точку зрения, заявили в постпредстве России при ЕС,... РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T00:52
2022-12-17T00:52
2022-12-17T00:52
россия
евросоюз
нтв (телеканал)
национальная медиа группа
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 17 дек - РИА Новости. Запрет российских СМИ на территории Евросоюза нарушает, прежде всего, право европейцев на альтернативную точку зрения, заявили в постпредстве России при ЕС, комментируя очередной пакет санкций против России. В пятницу вечером в официальном журнале ЕС были опубликованы подробности девятого санкционного пакета. Под запрет, в частности, попали НТВ/НТВ "Мир", "Россия 1", РЕН ТВ и Первый канал, медиаорганизации: учредитель RT АНО "ТВ Новости", а также медиахолдинг "Национальная Медиа Группа" и ВГТРК. Ранее Совет ЕС запретил на европейской территории вещание RT и Sputnik. "Согласованные в девятом пакете санкции коснутся не только россиян, но и напрямую затронут простых европейцев. Запрещая еще ряд российских СМИ, Евросоюз лишает своих же граждан возможности узнать альтернативную точку зрения, нарушает их право на доступ к информации, не говоря уже о явном попрании таких базовых ценностей, как свобода слова и права журналистов", - говорится в поступившем в РИА Новости комментарии российского постпредства.
https://ria.ru/20221217/sanktsii-1839329790.html
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россия, евросоюз, нтв (телеканал), национальная медиа группа , санкции в отношении россии
Россия, Евросоюз, НТВ (телеканал), Национальная Медиа Группа , Санкции в отношении России
Постпредство России заявило, что санкции ЕС нарушают права европейцев
Постпредство России при ЕС: санкции против российских СМИ нарушают права европейцев