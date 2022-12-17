https://ria.ru/20221217/sanktsii-1839330706.html

Постпредство России заявило, что санкции ЕС нарушают права европейцев

Постпредство России заявило, что санкции ЕС нарушают права европейцев - РИА Новости, 17.12.2022

Постпредство России заявило, что санкции ЕС нарушают права европейцев

Запрет российских СМИ на территории Евросоюза нарушает, прежде всего, право европейцев на альтернативную точку зрения, заявили в постпредстве России при ЕС,... РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T00:52

2022-12-17T00:52

2022-12-17T00:52

россия

евросоюз

нтв (телеканал)

национальная медиа группа

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 17 дек - РИА Новости. Запрет российских СМИ на территории Евросоюза нарушает, прежде всего, право европейцев на альтернативную точку зрения, заявили в постпредстве России при ЕС, комментируя очередной пакет санкций против России. В пятницу вечером в официальном журнале ЕС были опубликованы подробности девятого санкционного пакета. Под запрет, в частности, попали НТВ/НТВ "Мир", "Россия 1", РЕН ТВ и Первый канал, медиаорганизации: учредитель RT АНО "ТВ Новости", а также медиахолдинг "Национальная Медиа Группа" и ВГТРК. Ранее Совет ЕС запретил на европейской территории вещание RT и Sputnik. "Согласованные в девятом пакете санкции коснутся не только россиян, но и напрямую затронут простых европейцев. Запрещая еще ряд российских СМИ, Евросоюз лишает своих же граждан возможности узнать альтернативную точку зрения, нарушает их право на доступ к информации, не говоря уже о явном попрании таких базовых ценностей, как свобода слова и права журналистов", - говорится в поступившем в РИА Новости комментарии российского постпредства.

https://ria.ru/20221217/sanktsii-1839329790.html

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россия, евросоюз, нтв (телеканал), национальная медиа группа , санкции в отношении россии