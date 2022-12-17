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НАСА: "Роскосмос" успешно испытал двигатели "Союза", где произошла утечка - РИА Новости, 17.12.2022
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НАСА: "Роскосмос" успешно испытал двигатели "Союза", где произошла утечка
НАСА: "Роскосмос" успешно испытал двигатели "Союза", где произошла утечка - РИА Новости, 17.12.2022
НАСА: "Роскосмос" успешно испытал двигатели "Союза", где произошла утечка
Специалисты "Роскосмоса" в пятницу провели успешное испытание двигателей корабля "Союз МС-22", в системе охлаждения которого ранее произошла утечка, сообщает... РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T03:12
2022-12-17T05:44
анна кикина
сергей крикалев
роскосмос
международная космическая станция (мкс)
земля
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Специалисты "Роскосмоса" в пятницу провели успешное испытание двигателей корабля "Союз МС-22", в системе охлаждения которого ранее произошла утечка, сообщает НАСА. "В пятницу, 16 декабря, в 3.08 по времени Восточного побережья США (11.08 мск), специалисты "Роскосмоса" провели успешное испытание двигательных установок корабля "Союз МС-22", - говорится в заявлении на официальном сайте НАСА. Как отмечается в заявлении, "Роскосмос" продолжит работы по тестированию корабля. Кроме того, 18 декабря состоится обследование "Союза МС-22" механическим манипулятором Canadarm2.Утечка из системы охлаждения "Союза МС-22" произошла 15 декабря из-за повреждения внешней обшивки приборно-агрегатного отсека корабля. Космонавты доложили на Землю о срабатывании системы диагностики "Союза", а также подтвердили, что наблюдают утечку визуально. Из-за инцидента пришлось отменить выход в открытый космос российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина. В трансляции НАСА было показано, как из "Союза" бьют фонтаны технической жидкости. Чтобы установить причины произошедшего, российский космонавт Анна Кикина с помощью камеры на манипуляторе ERA сфотографировала и сняла на видео внешнюю поверхности корабля. Данные переданы на земным специалистам для изучения. Как отметили в пресс-службе "Роскосмоса", все системы корабля и МКС работают штатно, экипаж в безопасности, а что делать дальше, специалисты определят после анализа ситуации. Исполнительный директор по пилотируемым программам "Роскосмоса" Сергей Крикалев назвал попадание микрометеорита возможной причиной повреждения обшивки и разгерметизации системы охлаждения. По его словам, никаких других изменений в телеметрии корабля и станции не обнаружено. На следующий день стало известно, что, скорее всего, до конца 2022 года выход в открытый космос по российской программе уже не состоится. Кроме того, корабль начал греться - по информации источника РИА Новости, температура в нем достигла 50 градусов, в пресс-службе "Роскосмоса" же утверждают, что повышение незначительное - до 30 градусов. В пятницу в пресс-службе "Роскосмоса" сообщили РИА Новости, что предпосылок для срочного возвращения с МКС на Землю корабля "Союз МС-22", в системе охлаждения которого произошла утечка, нет.
https://radiosputnik.ria.ru/20221216/soyuz-1839251051.html
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анна кикина, сергей крикалев, роскосмос, международная космическая станция (мкс), земля
Анна Кикина, Сергей Крикалев, Роскосмос, Международная космическая станция (МКС), Земля
03:12 17.12.2022 (обновлено: 05:44 17.12.2022)
 
НАСА: "Роскосмос" успешно испытал двигатели "Союза", где произошла утечка

НАСА: "Роскосмос" успешно испытал двигатели "Союза" после утечки в системе охлаждения

© Фото : Роскосмос/petr.v.dubrovСолнечное затмение с борта МКС
Солнечное затмение с борта МКС - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
© Фото : Роскосмос/petr.v.dubrov
Солнечное затмение с борта МКС. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Специалисты "Роскосмоса" в пятницу провели успешное испытание двигателей корабля "Союз МС-22", в системе охлаждения которого ранее произошла утечка, сообщает НАСА.
"В пятницу, 16 декабря, в 3.08 по времени Восточного побережья США (11.08 мск), специалисты "Роскосмоса" провели успешное испытание двигательных установок корабля "Союз МС-22", - говорится в заявлении на официальном сайте НАСА.
Манипулятор, управляемый космонавтом Анной Кикиной, обследует корабль Союз МС-22 после обнаружения разгерметизации системы охлаждения корабля
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"Роскосмос": повышение температуры в корабле "Союз МС-22" не критично
Как отмечается в заявлении, "Роскосмос" продолжит работы по тестированию корабля. Кроме того, 18 декабря состоится обследование "Союза МС-22" механическим манипулятором Canadarm2.
Утечка из системы охлаждения "Союза МС-22" произошла 15 декабря из-за повреждения внешней обшивки приборно-агрегатного отсека корабля. Космонавты доложили на Землю о срабатывании системы диагностики "Союза", а также подтвердили, что наблюдают утечку визуально.
Из-за инцидента пришлось отменить выход в открытый космос российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина. В трансляции НАСА было показано, как из "Союза" бьют фонтаны технической жидкости.
Чтобы установить причины произошедшего, российский космонавт Анна Кикина с помощью камеры на манипуляторе ERA сфотографировала и сняла на видео внешнюю поверхности корабля. Данные переданы на земным специалистам для изучения.
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В НАСА заявили о продолжении сотрудничества между Россией и США по МКС
Как отметили в пресс-службе "Роскосмоса", все системы корабля и МКС работают штатно, экипаж в безопасности, а что делать дальше, специалисты определят после анализа ситуации.
Исполнительный директор по пилотируемым программам "Роскосмоса" Сергей Крикалев назвал попадание микрометеорита возможной причиной повреждения обшивки и разгерметизации системы охлаждения. По его словам, никаких других изменений в телеметрии корабля и станции не обнаружено.
На следующий день стало известно, что, скорее всего, до конца 2022 года выход в открытый космос по российской программе уже не состоится. Кроме того, корабль начал греться - по информации источника РИА Новости, температура в нем достигла 50 градусов, в пресс-службе "Роскосмоса" же утверждают, что повышение незначительное - до 30 градусов.
В пятницу в пресс-службе "Роскосмоса" сообщили РИА Новости, что предпосылок для срочного возвращения с МКС на Землю корабля "Союз МС-22", в системе охлаждения которого произошла утечка, нет.
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Анна КикинаСергей КрикалевРоскосмосМеждународная космическая станция (МКС)Земля
 
 
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