https://ria.ru/20221217/roskosmos-1839335839.html

НАСА: "Роскосмос" успешно испытал двигатели "Союза", где произошла утечка

НАСА: "Роскосмос" успешно испытал двигатели "Союза", где произошла утечка - РИА Новости, 17.12.2022

НАСА: "Роскосмос" успешно испытал двигатели "Союза", где произошла утечка

Специалисты "Роскосмоса" в пятницу провели успешное испытание двигателей корабля "Союз МС-22", в системе охлаждения которого ранее произошла утечка, сообщает... РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T03:12

2022-12-17T03:12

2022-12-17T05:44

анна кикина

сергей крикалев

роскосмос

международная космическая станция (мкс)

земля

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Специалисты "Роскосмоса" в пятницу провели успешное испытание двигателей корабля "Союз МС-22", в системе охлаждения которого ранее произошла утечка, сообщает НАСА. "В пятницу, 16 декабря, в 3.08 по времени Восточного побережья США (11.08 мск), специалисты "Роскосмоса" провели успешное испытание двигательных установок корабля "Союз МС-22", - говорится в заявлении на официальном сайте НАСА. Как отмечается в заявлении, "Роскосмос" продолжит работы по тестированию корабля. Кроме того, 18 декабря состоится обследование "Союза МС-22" механическим манипулятором Canadarm2.Утечка из системы охлаждения "Союза МС-22" произошла 15 декабря из-за повреждения внешней обшивки приборно-агрегатного отсека корабля. Космонавты доложили на Землю о срабатывании системы диагностики "Союза", а также подтвердили, что наблюдают утечку визуально. Из-за инцидента пришлось отменить выход в открытый космос российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина. В трансляции НАСА было показано, как из "Союза" бьют фонтаны технической жидкости. Чтобы установить причины произошедшего, российский космонавт Анна Кикина с помощью камеры на манипуляторе ERA сфотографировала и сняла на видео внешнюю поверхности корабля. Данные переданы на земным специалистам для изучения. Как отметили в пресс-службе "Роскосмоса", все системы корабля и МКС работают штатно, экипаж в безопасности, а что делать дальше, специалисты определят после анализа ситуации. Исполнительный директор по пилотируемым программам "Роскосмоса" Сергей Крикалев назвал попадание микрометеорита возможной причиной повреждения обшивки и разгерметизации системы охлаждения. По его словам, никаких других изменений в телеметрии корабля и станции не обнаружено. На следующий день стало известно, что, скорее всего, до конца 2022 года выход в открытый космос по российской программе уже не состоится. Кроме того, корабль начал греться - по информации источника РИА Новости, температура в нем достигла 50 градусов, в пресс-службе "Роскосмоса" же утверждают, что повышение незначительное - до 30 градусов. В пятницу в пресс-службе "Роскосмоса" сообщили РИА Новости, что предпосылок для срочного возвращения с МКС на Землю корабля "Союз МС-22", в системе охлаждения которого произошла утечка, нет.

https://radiosputnik.ria.ru/20221216/soyuz-1839251051.html

https://ria.ru/20221211/nasa-1837810852.html

https://ria.ru/20221210/angara-1837706429.html

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анна кикина, сергей крикалев, роскосмос, международная космическая станция (мкс), земля