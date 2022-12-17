В Рязани проверяют сообщение о высаженном из троллейбуса ребенке
В Рязани проверят сообщения об инциденте с кондуктором, высадившим ребенка из троллейбуса
На остановке общественного транспорта. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 17 дек - РИА Новости. Прокуратура проверит сообщение о том, что в Рязани из троллейбуса высадили 12-летнего ребенка из-за того, что у кондуктора не было сдачи с тысячи рублей, сообщает надзорное ведомство Рязанской области.
Информация об инциденте, якобы произошедшем в пятницу, когда ребенка высадили из троллейбуса, появилась на рязанском портале Ya62.ru.
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"Прокуратура Железнодорожного района города Рязани проводит проверку сообщения о том, что 12-летнего мальчика высадили из троллейбуса по причине отсутствия у кондуктора сдачи с тысячной купюры, предъявленной ребенком для оплаты проездного билета", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что надзорным органом будет дана оценка действиям кондуктора и должностных лиц автотранспортного предприятия, которые несут ответственность за организацию разъяснительной работы с персоналом.
Прокуратура региона напомнила, что с 7 марта 2021 года вступили в силу поправки, запрещающие высаживать лиц до 16 лет, которые не могут оплатить проезд. За принудительную высадку из автобуса, трамвая или троллейбуса несовершеннолетнего водитель и должностные лица могут быть привлечены к административной ответственности по статье 11.33 КоАП РФ (Нарушение порядка использования автобуса, трамвая или троллейбуса).