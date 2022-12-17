https://ria.ru/20221217/pozitsiya-1839333211.html

В Госдуме заявили, что позиция Вашингтона по Крыму ему сильно аукнется

В Госдуме заявили, что позиция Вашингтона по Крыму ему сильно аукнется - РИА Новости, 17.12.2022

В Госдуме заявили, что позиция Вашингтона по Крыму ему сильно аукнется

Позиция США, признающих право Украины планировать и проводить военные операции в Крыму, им сильно аукнется, а все попытки провокаций в отношении полуострова... РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T01:54

2022-12-17T01:54

2022-12-17T04:18

джон кирби

михаил шеремет

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сша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости. Позиция США, признающих право Украины планировать и проводить военные операции в Крыму, им сильно аукнется, а все попытки провокаций в отношении полуострова будут жестко пресечены, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Ранее координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США признают право Украины планировать и проводить военные операции в Крыму, поскольку считают полуостров украинской территорией. "Столь циничная и враждебная позиция США по Крыму им сильно аукнется. Россия никому не позволит посягать на ее территории. Все попытки провокаций в отношении полуострова будут жестко пресечены на корню. Последствия на себе ощутят как исполнители, так и те, кто их натравливает, словно обезумевших псов. У армии России есть козыри, способные поставить на место или уничтожить любого агрессора", - сказал РИА Новости Шеремет. По его словам, Кирби фактически дает отмашку Киеву к посягательству на территориальную целость России. "Я считаю, что мы должны объявить Кирби в международный розыск и персоной нон-грата. Его заявление – это вызов для России по защите ее территорий. Он посмел оскорбить нашу страну. Если бы это было возможно, я бросил бы ему в лицо перчатку и вызвал на дуэль, чтобы поставить на место этого зарвавшегося провокатора", - сказал депутат.

https://radiosputnik.ria.ru/20221208/krym-1837329124.html

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джон кирби, михаил шеремет, россия, сша, украина, госдума рф