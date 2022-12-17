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В Госдуме заявили, что позиция Вашингтона по Крыму ему сильно аукнется - РИА Новости, 17.12.2022
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В Госдуме заявили, что позиция Вашингтона по Крыму ему сильно аукнется
В Госдуме заявили, что позиция Вашингтона по Крыму ему сильно аукнется - РИА Новости, 17.12.2022
В Госдуме заявили, что позиция Вашингтона по Крыму ему сильно аукнется
Позиция США, признающих право Украины планировать и проводить военные операции в Крыму, им сильно аукнется, а все попытки провокаций в отношении полуострова... РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T01:54
2022-12-17T04:18
джон кирби
михаил шеремет
россия
сша
украина
госдума рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости. Позиция США, признающих право Украины планировать и проводить военные операции в Крыму, им сильно аукнется, а все попытки провокаций в отношении полуострова будут жестко пресечены, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Ранее координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США признают право Украины планировать и проводить военные операции в Крыму, поскольку считают полуостров украинской территорией. "Столь циничная и враждебная позиция США по Крыму им сильно аукнется. Россия никому не позволит посягать на ее территории. Все попытки провокаций в отношении полуострова будут жестко пресечены на корню. Последствия на себе ощутят как исполнители, так и те, кто их натравливает, словно обезумевших псов. У армии России есть козыри, способные поставить на место или уничтожить любого агрессора", - сказал РИА Новости Шеремет. По его словам, Кирби фактически дает отмашку Киеву к посягательству на территориальную целость России. "Я считаю, что мы должны объявить Кирби в международный розыск и персоной нон-грата. Его заявление – это вызов для России по защите ее территорий. Он посмел оскорбить нашу страну. Если бы это было возможно, я бросил бы ему в лицо перчатку и вызвал на дуэль, чтобы поставить на место этого зарвавшегося провокатора", - сказал депутат.
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джон кирби, михаил шеремет, россия, сша, украина, госдума рф
Джон Кирби, Михаил Шеремет, Россия, США, Украина, Госдума РФ
01:54 17.12.2022 (обновлено: 04:18 17.12.2022)
 
В Госдуме заявили, что позиция Вашингтона по Крыму ему сильно аукнется

Депутат Шеремет: позиция США, признающих право ударов по Крыму, им сильно аукнется

© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в медиабанкДепутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет
Депутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в медиабанк
Депутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости. Позиция США, признающих право Украины планировать и проводить военные операции в Крыму, им сильно аукнется, а все попытки провокаций в отношении полуострова будут жестко пресечены, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
Ранее координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США признают право Украины планировать и проводить военные операции в Крыму, поскольку считают полуостров украинской территорией.
"Столь циничная и враждебная позиция США по Крыму им сильно аукнется. Россия никому не позволит посягать на ее территории. Все попытки провокаций в отношении полуострова будут жестко пресечены на корню. Последствия на себе ощутят как исполнители, так и те, кто их натравливает, словно обезумевших псов. У армии России есть козыри, способные поставить на место или уничтожить любого агрессора", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, Кирби фактически дает отмашку Киеву к посягательству на территориальную целость России. "Я считаю, что мы должны объявить Кирби в международный розыск и персоной нон-грата. Его заявление – это вызов для России по защите ее территорий. Он посмел оскорбить нашу страну. Если бы это было возможно, я бросил бы ему в лицо перчатку и вызвал на дуэль, чтобы поставить на место этого зарвавшегося провокатора", - сказал депутат.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
8 декабря, 19:53В мире
Кулеба: США разрешили использовать свое оружие для нанесения удара по Крыму
 
Джон КирбиМихаил ШереметРоссияСШАУкраинаГосдума РФ
 
 
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