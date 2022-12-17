01:54 17.12.2022 (обновлено: 04:18 17.12.2022)
В Госдуме заявили, что позиция Вашингтона по Крыму ему сильно аукнется
Депутат Шеремет: позиция США, признающих право ударов по Крыму, им сильно аукнется
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в медиабанкДепутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет
Депутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости. Позиция США, признающих право Украины планировать и проводить военные операции в Крыму, им сильно аукнется, а все попытки провокаций в отношении полуострова будут жестко пресечены, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
Ранее координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США признают право Украины планировать и проводить военные операции в Крыму, поскольку считают полуостров украинской территорией.
"Столь циничная и враждебная позиция США по Крыму им сильно аукнется. Россия никому не позволит посягать на ее территории. Все попытки провокаций в отношении полуострова будут жестко пресечены на корню. Последствия на себе ощутят как исполнители, так и те, кто их натравливает, словно обезумевших псов. У армии России есть козыри, способные поставить на место или уничтожить любого агрессора", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, Кирби фактически дает отмашку Киеву к посягательству на территориальную целость России. "Я считаю, что мы должны объявить Кирби в международный розыск и персоной нон-грата. Его заявление – это вызов для России по защите ее территорий. Он посмел оскорбить нашу страну. Если бы это было возможно, я бросил бы ему в лицо перчатку и вызвал на дуэль, чтобы поставить на место этого зарвавшегося провокатора", - сказал депутат.