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Под Саратовом пожарные спасли подростка и котенка из загоревшейся квартиры

Под Саратовом пожарные спасли подростка и котенка из загоревшейся квартиры - РИА Новости, 17.12.2022

Под Саратовом пожарные спасли подростка и котенка из загоревшейся квартиры

Пожарные в городе Балаково Саратовской области спасли из загоревшейся квартиры в многоэтажке 15-летнюю девочку и котенка, сообщили в региональном главке МЧС. РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T20:02

2022-12-17T20:02

2022-12-17T20:02

происшествия

саратов

балаково

саратовская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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САРАТОВ, 17 дек – РИА Новости. Пожарные в городе Балаково Саратовской области спасли из загоревшейся квартиры в многоэтажке 15-летнюю девочку и котенка, сообщили в региональном главке МЧС. Пожар произошел в субботу около 15.00 (14.00 мск) в трехкомнатной квартире на четвертом этаже девятиэтажного жилого дома. Уточняется, что площадь возгорания составила 6 квадратных метров, причины пожара устанавливаются.

https://ria.ru/20221018/bobry-1824926624.html

саратов

балаково

саратовская область

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происшествия, саратов, балаково, саратовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)