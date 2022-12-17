https://ria.ru/20221217/pokhudenie-1839332480.html

Врач раскрыла опасность быстрого похудения к Новому году

Врач раскрыла опасность быстрого похудения к Новому году - РИА Новости, 17.12.2022

Врач раскрыла опасность быстрого похудения к Новому году

Популярные диеты, обещающие быстрое похудение, являются малоэффективными и приносят вред вашему здоровью, рассказала агентству "Прайм" врач-терапевт сети клиник РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T03:18

2022-12-17T03:18

2022-12-17T03:18

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Популярные диеты, обещающие быстрое похудение, являются малоэффективными и приносят вред вашему здоровью, рассказала агентству "Прайм" врач-терапевт сети клиник "Атлас" Ольга Александрова.Она подчеркнула, что исключение из рациона продуктов, богатых углеводами или жирами, вкупе с ежедневными тяжелыми тренировками приводит к недостатку энергии, плохому самочувствию и нарушению работы ЖКТ. Также похудение в этом случае будет происходит не за счет сокращения жира, а через вывод лишней жидкости из организма, поэтому есть вероятность вновь набрать вес через короткое время. Более того, отмечает специалист, в результате быстрого похудения зачастую обвисает кожа и образовываются складки.Другая ошибка при похудении, о которой рассказала Александрова, связана с отказом от всех жиров – ведь "правильные" жиры, содержащиеся в молоке, масле, авокадо и рыбе, очень полезны для организма. Кроме того, терапевт опровергла миф о том, что ежедневные многочасовые тренировки "разрешают" питаться вредной калорийной пищей, поскольку потеря веса зависит в первую очередь от питания.По словам врача, эффективное и безопасное снижение веса возможно только при формировании правильных пищевых привычек и умеренной физической активности. Наконец, перед началом диеты специалист посоветовала определить изначальные показатели, а потом повторить эту процедуру через несколько месяцев для оценки изменений.

https://ria.ru/20211230/sochetanie-1766094622.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, здоровье - общество, новый год, похудение