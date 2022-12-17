https://ria.ru/20221217/pogoda-1839464418.html

Погода в Крыму побила температурный рекорд 1937 года

Погода в Крыму побила температурный рекорд 1937 года - РИА Новости, 17.12.2022

Погода в Крыму побила температурный рекорд 1937 года

Воздух в предгорных районах Крыма в субботу прогрелся до 20 градусов тепла, в Симферополе побит абсолютный рекорд температуры воздуха, который ранее был... РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T22:35

2022-12-17T22:35

2022-12-17T23:03

общество

симферополь

севастополь

белогорск

республика крым

погода

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости. Воздух в предгорных районах Крыма в субботу прогрелся до 20 градусов тепла, в Симферополе побит абсолютный рекорд температуры воздуха, который ранее был зафиксирован документально в этот день в 1937 году, сообщили РИА Новости в гидрометцентре полуострова. "Максимальная температура воздуха (на метеостанции Симферополя) была 19,3 градуса. До этого абсолютный максимум температуры воздуха 17 декабря был отмечен (документально) в Симферополе в 1937 году – тогда воздух прогрелся до отметки 17,8 градуса. Таким образом, поставлен новый температурный рекорд", - сообщили в гидрометцентре. При этом на южном берегу Крыма воздух прогрелся лишь до 12-13 градусов – сказывается влияние остывшего моря. Температура плюс 20 отмечена в субботу в Севастополе, что также является рекордом, в Белогорске, в некоторых местах Симферопольского района. Такая теплая погода в Крыму не задержится – уже в начале недели на полуострове ожидается привычное календарю похолодание.

https://ria.ru/20221216/krym-1839113323.html

симферополь

севастополь

белогорск

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, симферополь, севастополь, белогорск, республика крым, погода