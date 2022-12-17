https://ria.ru/20221217/pogoda-1839464418.html
Погода в Крыму побила температурный рекорд 1937 года
Погода в Крыму побила температурный рекорд 1937 года - РИА Новости, 17.12.2022
Погода в Крыму побила температурный рекорд 1937 года
Воздух в предгорных районах Крыма в субботу прогрелся до 20 градусов тепла, в Симферополе побит абсолютный рекорд температуры воздуха, который ранее был... РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T22:35
2022-12-17T22:35
2022-12-17T23:03
общество
симферополь
севастополь
белогорск
республика крым
погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости. Воздух в предгорных районах Крыма в субботу прогрелся до 20 градусов тепла, в Симферополе побит абсолютный рекорд температуры воздуха, который ранее был зафиксирован документально в этот день в 1937 году, сообщили РИА Новости в гидрометцентре полуострова. "Максимальная температура воздуха (на метеостанции Симферополя) была 19,3 градуса. До этого абсолютный максимум температуры воздуха 17 декабря был отмечен (документально) в Симферополе в 1937 году – тогда воздух прогрелся до отметки 17,8 градуса. Таким образом, поставлен новый температурный рекорд", - сообщили в гидрометцентре. При этом на южном берегу Крыма воздух прогрелся лишь до 12-13 градусов – сказывается влияние остывшего моря. Температура плюс 20 отмечена в субботу в Севастополе, что также является рекордом, в Белогорске, в некоторых местах Симферопольского района. Такая теплая погода в Крыму не задержится – уже в начале недели на полуострове ожидается привычное календарю похолодание.
https://ria.ru/20221216/krym-1839113323.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, симферополь, севастополь, белогорск, республика крым, погода
Общество, Симферополь, Севастополь, Белогорск, Республика Крым, Погода
22:35 17.12.2022 (обновлено: 23:03 17.12.2022)
Погода в Крыму побила температурный рекорд 1937 года
В Крыму побит абсолютный температурный рекорд 1937 года, воздух прогрелся до 20 градусов
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости. Воздух в предгорных районах Крыма в субботу прогрелся до 20 градусов тепла, в Симферополе побит абсолютный рекорд температуры воздуха, который ранее был зафиксирован документально в этот день в 1937 году, сообщили РИА Новости в гидрометцентре полуострова.
"Максимальная температура воздуха (на метеостанции Симферополя) была 19,3 градуса. До этого абсолютный максимум температуры воздуха 17 декабря был отмечен (документально) в Симферополе в 1937 году – тогда воздух прогрелся до отметки 17,8 градуса. Таким образом, поставлен новый температурный рекорд", - сообщили в гидрометцентре.
При этом на южном берегу Крыма воздух прогрелся лишь до 12-13 градусов – сказывается влияние остывшего моря. Температура плюс 20 отмечена в субботу в Севастополе
, что также является рекордом, в Белогорске
, в некоторых местах Симферопольского района.
Такая теплая погода в Крыму не задержится – уже в начале недели на полуострове ожидается привычное календарю похолодание.