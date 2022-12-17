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МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за усиления ветра в Москве
МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за усиления ветра в Москве - РИА Новости, 17.12.2022
МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за усиления ветра в Москве
Экстренное предупреждение объявлено в Москве из-за снега, гололеда и усиления северного ветра до 15 метров в секунду в ночь на воскресенье, сообщается на сайте... РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T14:42
2022-12-17T14:42
2022-12-17T14:42
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гидрометцентр
погода
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Экстренное предупреждение объявлено в Москве из-за снега, гололеда и усиления северного ветра до 15 метров в секунду в ночь на воскресенье, сообщается на сайте столичного главка МЧС. Ведомство рекомендует снизить скорость движения автомобилей, увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных маневров, парковать автомобиль вдали от деревьев и обходить шаткие конструкции.
https://ria.ru/20221031/sneg-1828047043.html
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москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр, погода
Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Гидрометцентр, Погода
МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за усиления ветра в Москве
МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за снега, гололеда и усиления ветра в Москве