https://ria.ru/20221217/pogoda-1839394403.html

МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за усиления ветра в Москве

МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за усиления ветра в Москве - РИА Новости, 17.12.2022

МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за усиления ветра в Москве

Экстренное предупреждение объявлено в Москве из-за снега, гололеда и усиления северного ветра до 15 метров в секунду в ночь на воскресенье, сообщается на сайте... РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T14:42

2022-12-17T14:42

2022-12-17T14:42

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

гидрометцентр

погода

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Экстренное предупреждение объявлено в Москве из-за снега, гололеда и усиления северного ветра до 15 метров в секунду в ночь на воскресенье, сообщается на сайте столичного главка МЧС. Ведомство рекомендует снизить скорость движения автомобилей, увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных маневров, парковать автомобиль вдали от деревьев и обходить шаткие конструкции.

https://ria.ru/20221031/sneg-1828047043.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр, погода