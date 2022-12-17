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Правительство продлило меры по поддержке рынка труда в условиях санкций - РИА Новости, 17.12.2022
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Правительство продлило меры по поддержке рынка труда в условиях санкций
Правительство продлило меры по поддержке рынка труда в условиях санкций - РИА Новости, 17.12.2022
Правительство продлило меры по поддержке рынка труда в условиях санкций
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о продлении мер поддержки рынка труда в условиях санкций, сообщается в Telegram-канале правительства. РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T11:10
2022-12-17T12:16
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о продлении мер поддержки рынка труда в условиях санкций, сообщается в Telegram-канале правительства.Уточняется, что речь идет о механизме, который помогает работодателям временно трудоустраивать людей, находящихся под риском увольнения. Также им оказывается содействие при организации оплачиваемых общественных работ для зарегистрированных на бирже труда. Кроме того, нанимателям помогают устраивать профессиональное обучение для работников промышленных предприятий, которые находятся под риском увольнения. Отмечается, что власти частично компенсируют затраты работодателей по этим направлениям. В частности, речь идет об оплате труда сотрудников, а также оснащении их рабочих мест. В следующем году благодаря мерам поддержки планируется обеспечить работой более 176 тысяч человек. На выполнение этой задачи предусмотрено выделение более 12,8 миллиарда рублей из федерального бюджета.Запад усилил санкционное давление на Россию после начала специальной военной операции. Это привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Владимир Путин назвал политику сдерживания и ослабления Москвы долгосрочной стратегией западных стран. По его словам, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Глава государства отметил, что основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
11:10 17.12.2022 (обновлено: 12:16 17.12.2022)
 
Правительство продлило меры по поддержке рынка труда в условиях санкций

Меры по поддержке рынка труда при введении санкций продлили до конца 2023 года

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкДом правительства Российской Федерации в Москве
Дом правительства Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о продлении мер поддержки рынка труда в условиях санкций, сообщается в Telegram-канале правительства.
"Ряд мер поддержки рынка труда и предупреждения безработицы в условиях введения западных санкций продлевается до конца 2023 года", — говорится в публикации.
Уточняется, что речь идет о механизме, который помогает работодателям временно трудоустраивать людей, находящихся под риском увольнения. Также им оказывается содействие при организации оплачиваемых общественных работ для зарегистрированных на бирже труда. Кроме того, нанимателям помогают устраивать профессиональное обучение для работников промышленных предприятий, которые находятся под риском увольнения.
Отмечается, что власти частично компенсируют затраты работодателей по этим направлениям. В частности, речь идет об оплате труда сотрудников, а также оснащении их рабочих мест.
В следующем году благодаря мерам поддержки планируется обеспечить работой более 176 тысяч человек. На выполнение этой задачи предусмотрено выделение более 12,8 миллиарда рублей из федерального бюджета.
Запад усилил санкционное давление на Россию после начала специальной военной операции. Это привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Владимир Путин назвал политику сдерживания и ослабления Москвы долгосрочной стратегией западных стран. По его словам, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Глава государства отметил, что основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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