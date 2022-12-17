https://ria.ru/20221217/podderzhka-1839361733.html

Правительство продлило меры по поддержке рынка труда в условиях санкций

Правительство продлило меры по поддержке рынка труда в условиях санкций - РИА Новости, 17.12.2022

Правительство продлило меры по поддержке рынка труда в условиях санкций

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о продлении мер поддержки рынка труда в условиях санкций, сообщается в Telegram-канале правительства. РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T11:10

2022-12-17T11:10

2022-12-17T12:16

экономика

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о продлении мер поддержки рынка труда в условиях санкций, сообщается в Telegram-канале правительства.Уточняется, что речь идет о механизме, который помогает работодателям временно трудоустраивать людей, находящихся под риском увольнения. Также им оказывается содействие при организации оплачиваемых общественных работ для зарегистрированных на бирже труда. Кроме того, нанимателям помогают устраивать профессиональное обучение для работников промышленных предприятий, которые находятся под риском увольнения. Отмечается, что власти частично компенсируют затраты работодателей по этим направлениям. В частности, речь идет об оплате труда сотрудников, а также оснащении их рабочих мест. В следующем году благодаря мерам поддержки планируется обеспечить работой более 176 тысяч человек. На выполнение этой задачи предусмотрено выделение более 12,8 миллиарда рублей из федерального бюджета.Запад усилил санкционное давление на Россию после начала специальной военной операции. Это привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Владимир Путин назвал политику сдерживания и ослабления Москвы долгосрочной стратегией западных стран. По его словам, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Глава государства отметил, что основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220725/subsidii-1804787551.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, михаил мишустин