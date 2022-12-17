https://ria.ru/20221217/peregovory-1839331785.html

Зеленский заявил о бессмысленности переговоров с Россией

Зеленский заявил о бессмысленности переговоров с Россией - РИА Новости, 17.12.2022

Зеленский заявил о бессмысленности переговоров с Россией

Владимир Зеленский заявил, что слышит призывы к переговорам с президентом России Владимиром Путиным, но не видит в них смысла. РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T01:21

2022-12-17T01:21

2022-12-17T08:50

владимир путин

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эммануэль макрон

россия

киев

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ПАРИЖ, 17 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что слышит призывы к переговорам с президентом России Владимиром Путиным, но не видит в них смысла. "Я знаю, что некоторые предлагают сесть за стол переговоров с ним [с Путиным], но я не знаю, что нам обсуждать. Он хочет мира, который соответствовал бы его видению вещей, но наше видение совершенно разное", - сказал он в интервью французскому телеканалу LCI в пятницу. Зеленский также скептически высказался по поводу инициативы президента Франции Эммануэля Макрона быть посредником в диалоге с Россией. "Я не думаю, что переговоры Макрона с Путиным принесут результаты", - сказал он. Зеленский ранее заявлял, что получал сигналы от западных партнеров о том, что Россия хочет прямых переговоров, и предложил публичный формат. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Вашингтон при желании может многое сделать, в том числе повлиять на Киев в плане большей сговорчивости. Путин заявлял, что Россия всегда говорила, что открыта к переговорам по Украине, если Киев созреет, тогда будут востребованы посреднические усилия тех, кто их предлагает.

https://radiosputnik.ria.ru/20221215/ermak-1839007015.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221202/peregovory-1836003717.html

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владимир путин, владимир зеленский, эммануэль макрон, россия, киев, франция