Рейтинг@Mail.ru
Зеленский заявил о бессмысленности переговоров с Россией - РИА Новости, 17.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221217/peregovory-1839331785.html
Зеленский заявил о бессмысленности переговоров с Россией
Зеленский заявил о бессмысленности переговоров с Россией - РИА Новости, 17.12.2022
Зеленский заявил о бессмысленности переговоров с Россией
Владимир Зеленский заявил, что слышит призывы к переговорам с президентом России Владимиром Путиным, но не видит в них смысла. РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T01:21
2022-12-17T08:50
владимир путин
владимир зеленский
эммануэль макрон
россия
киев
франция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838252252_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_6c8eafc4a742111f17ee3758826e74cc.jpg
ПАРИЖ, 17 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что слышит призывы к переговорам с президентом России Владимиром Путиным, но не видит в них смысла. "Я знаю, что некоторые предлагают сесть за стол переговоров с ним [с Путиным], но я не знаю, что нам обсуждать. Он хочет мира, который соответствовал бы его видению вещей, но наше видение совершенно разное", - сказал он в интервью французскому телеканалу LCI в пятницу. Зеленский также скептически высказался по поводу инициативы президента Франции Эммануэля Макрона быть посредником в диалоге с Россией. "Я не думаю, что переговоры Макрона с Путиным принесут результаты", - сказал он. Зеленский ранее заявлял, что получал сигналы от западных партнеров о том, что Россия хочет прямых переговоров, и предложил публичный формат. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Вашингтон при желании может многое сделать, в том числе повлиять на Киев в плане большей сговорчивости. Путин заявлял, что Россия всегда говорила, что открыта к переговорам по Украине, если Киев созреет, тогда будут востребованы посреднические усилия тех, кто их предлагает.
https://radiosputnik.ria.ru/20221215/ermak-1839007015.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221202/peregovory-1836003717.html
россия
киев
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838252252_63:0:2731:2001_1920x0_80_0_0_80550a6b2316de9151b2e5a19f5a5ca4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, владимир зеленский, эммануэль макрон, россия, киев, франция
Владимир Путин, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Россия, Киев, Франция
01:21 17.12.2022 (обновлено: 08:50 17.12.2022)
 
Зеленский заявил о бессмысленности переговоров с Россией

Зеленский признал, что некоторые страны призвали к переговорам Украины с Россией

© Фото : Офис президента УкраиныВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
© Фото : Офис президента Украины
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 17 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что слышит призывы к переговорам с президентом России Владимиром Путиным, но не видит в них смысла.
"Я знаю, что некоторые предлагают сесть за стол переговоров с ним [с Путиным], но я не знаю, что нам обсуждать. Он хочет мира, который соответствовал бы его видению вещей, но наше видение совершенно разное", - сказал он в интервью французскому телеканалу LCI в пятницу.
Глава администрации президента Украины Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
15 декабря, 20:28В мире
Главу офиса Зеленского рассмешили призывы к переговорам с Россией
Зеленский также скептически высказался по поводу инициативы президента Франции Эммануэля Макрона быть посредником в диалоге с Россией.
"Я не думаю, что переговоры Макрона с Путиным принесут результаты", - сказал он.
Зеленский ранее заявлял, что получал сигналы от западных партнеров о том, что Россия хочет прямых переговоров, и предложил публичный формат. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Вашингтон при желании может многое сделать, в том числе повлиять на Киев в плане большей сговорчивости. Путин заявлял, что Россия всегда говорила, что открыта к переговорам по Украине, если Киев созреет, тогда будут востребованы посреднические усилия тех, кто их предлагает.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
2 декабря, 20:43В мире
Белый дом: США не считают, что Зеленский готов к мирным переговорам
 
Владимир ПутинВладимир ЗеленскийЭммануэль МакронРоссияКиевФранция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала