https://ria.ru/20221217/peregovory-1839331785.html
Зеленский заявил о бессмысленности переговоров с Россией
Зеленский заявил о бессмысленности переговоров с Россией - РИА Новости, 17.12.2022
Зеленский заявил о бессмысленности переговоров с Россией
Владимир Зеленский заявил, что слышит призывы к переговорам с президентом России Владимиром Путиным, но не видит в них смысла. РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T01:21
2022-12-17T01:21
2022-12-17T08:50
владимир путин
владимир зеленский
эммануэль макрон
россия
киев
франция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838252252_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_6c8eafc4a742111f17ee3758826e74cc.jpg
ПАРИЖ, 17 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что слышит призывы к переговорам с президентом России Владимиром Путиным, но не видит в них смысла. "Я знаю, что некоторые предлагают сесть за стол переговоров с ним [с Путиным], но я не знаю, что нам обсуждать. Он хочет мира, который соответствовал бы его видению вещей, но наше видение совершенно разное", - сказал он в интервью французскому телеканалу LCI в пятницу. Зеленский также скептически высказался по поводу инициативы президента Франции Эммануэля Макрона быть посредником в диалоге с Россией. "Я не думаю, что переговоры Макрона с Путиным принесут результаты", - сказал он. Зеленский ранее заявлял, что получал сигналы от западных партнеров о том, что Россия хочет прямых переговоров, и предложил публичный формат. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Вашингтон при желании может многое сделать, в том числе повлиять на Киев в плане большей сговорчивости. Путин заявлял, что Россия всегда говорила, что открыта к переговорам по Украине, если Киев созреет, тогда будут востребованы посреднические усилия тех, кто их предлагает.
https://radiosputnik.ria.ru/20221215/ermak-1839007015.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221202/peregovory-1836003717.html
россия
киев
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838252252_63:0:2731:2001_1920x0_80_0_0_80550a6b2316de9151b2e5a19f5a5ca4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, владимир зеленский, эммануэль макрон, россия, киев, франция
Владимир Путин, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Россия, Киев, Франция
01:21 17.12.2022 (обновлено: 08:50 17.12.2022)
Зеленский заявил о бессмысленности переговоров с Россией
Зеленский признал, что некоторые страны призвали к переговорам Украины с Россией