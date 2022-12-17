https://ria.ru/20221217/ograblenie-1839421834.html

В Германии нашли часть похищенного из сокровищницы в Дрездене

В Германии нашли часть похищенного из сокровищницы в Дрездене - РИА Новости, 17.12.2022

В Германии нашли часть похищенного из сокровищницы в Дрездене

Правоохранители ФРГ спустя три года после ограбления дрезденской сокровищницы "Зеленый свод" нашли значительную часть похищенного, говорится в совместном... РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T17:34

2022-12-17T17:34

2022-12-17T17:34

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БЕРЛИН, 17 дек - РИА Новости. Правоохранители ФРГ спустя три года после ограбления дрезденской сокровищницы "Зеленый свод" нашли значительную часть похищенного, говорится в совместном заявлении управления полиции и прокуратуры Дрездена (федеральная земля Саксония). В ходе ограбления сокровищницы "Зеленый свод" 25 ноября 2019 года преступники похитили украшения из бриллиантов и алмазов XVII и XVIII веков. Общая страховая стоимость похищенного составляет не менее 113,8 миллиона евро, сообщала прокуратура. Первые подозреваемые были задержаны лишь спустя год. Сообщается, что значительная часть украденного была изъята "в ночь с 16 на 17 декабря 2022 года в Берлине". По первоначальным оценкам, речь идет о 31 предмете, среди них, в частности, сделанная из бриллиантов звезда польского Ордена Белого Орла. "Изъятые предметы были доставлены в Дрезден под охраной специальных сил полиции", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте полиции Саксонии. Отмечается, что найденные предметы теперь будут проверены на предмет подлинности и сохранности.

https://ria.ru/20220505/monet-1787063710.html

https://ria.ru/20191125/1561575904.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, дрезден, германия, саксония