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В Германии нашли часть похищенного из сокровищницы в Дрездене - РИА Новости, 17.12.2022
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В Германии нашли часть похищенного из сокровищницы в Дрездене
В Германии нашли часть похищенного из сокровищницы в Дрездене - РИА Новости, 17.12.2022
В Германии нашли часть похищенного из сокровищницы в Дрездене
Правоохранители ФРГ спустя три года после ограбления дрезденской сокровищницы "Зеленый свод" нашли значительную часть похищенного, говорится в совместном... РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T17:34
2022-12-17T17:34
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БЕРЛИН, 17 дек - РИА Новости. Правоохранители ФРГ спустя три года после ограбления дрезденской сокровищницы "Зеленый свод" нашли значительную часть похищенного, говорится в совместном заявлении управления полиции и прокуратуры Дрездена (федеральная земля Саксония). В ходе ограбления сокровищницы "Зеленый свод" 25 ноября 2019 года преступники похитили украшения из бриллиантов и алмазов XVII и XVIII веков. Общая страховая стоимость похищенного составляет не менее 113,8 миллиона евро, сообщала прокуратура. Первые подозреваемые были задержаны лишь спустя год. Сообщается, что значительная часть украденного была изъята "в ночь с 16 на 17 декабря 2022 года в Берлине". По первоначальным оценкам, речь идет о 31 предмете, среди них, в частности, сделанная из бриллиантов звезда польского Ордена Белого Орла. "Изъятые предметы были доставлены в Дрезден под охраной специальных сил полиции", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте полиции Саксонии. Отмечается, что найденные предметы теперь будут проверены на предмет подлинности и сохранности.
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в мире, дрезден, германия, саксония
В мире, Дрезден, Германия, Саксония
17:34 17.12.2022
 
В Германии нашли часть похищенного из сокровищницы в Дрездене

Часть украденного при ограблении дрезденской сокровищницы "Зеленый свод" нашли в Германии

© Polizei SachsenСтоп-кадр видео ограбления сокровищницы "Зеленый свод" в Дрездене
Стоп-кадр видео ограбления сокровищницы Зеленый свод в Дрездене
© Polizei Sachsen
Стоп-кадр видео ограбления сокровищницы "Зеленый свод" в Дрездене. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 17 дек - РИА Новости. Правоохранители ФРГ спустя три года после ограбления дрезденской сокровищницы "Зеленый свод" нашли значительную часть похищенного, говорится в совместном заявлении управления полиции и прокуратуры Дрездена (федеральная земля Саксония).
В ходе ограбления сокровищницы "Зеленый свод" 25 ноября 2019 года преступники похитили украшения из бриллиантов и алмазов XVII и XVIII веков. Общая страховая стоимость похищенного составляет не менее 113,8 миллиона евро, сообщала прокуратура. Первые подозреваемые были задержаны лишь спустя год.
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Сообщается, что значительная часть украденного была изъята "в ночь с 16 на 17 декабря 2022 года в Берлине". По первоначальным оценкам, речь идет о 31 предмете, среди них, в частности, сделанная из бриллиантов звезда польского Ордена Белого Орла.
"Изъятые предметы были доставлены в Дрезден под охраной специальных сил полиции", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте полиции Саксонии.
Отмечается, что найденные предметы теперь будут проверены на предмет подлинности и сохранности.
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