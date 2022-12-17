Додон обвинил президента Молдавии в разрушении государства
Додон обвинил Санду в разрушении Молдавии после запрета шести оппозиционных телеканалов
Бывший президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
КИШИНЕВ, 17 дек – РИА Новости. Бывший президент Молдавии Игорь Додон обвинил действующую главу республики Майю Санду в разрушении государства, соответствующее заявление политик сделал в субботу, комментируя решение властей запретить шесть оппозиционных и русскоязычных телеканалов.
Ранее в пятницу власти Молдавии в пятницу приостановили лицензию оппозиционных и русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, что приводит к риску дезинформации.
"Санду не только не способна эффективно управлять страной, но и намеренно ее разрушает. Она разрушает экономику, разрушает социальную сплоченность, разрушает межнациональное равновесие, разрушает веру людей в завтрашний день, разрушает демократию, разрушает справедливость, уничтожает оппозицию и четвертую власть – СМИ", - написал Додон в своем Telegram-канале.
Экс-президент отметил, что в обществе растет градус напряженности, который может вылиться в социальный бунт.
"Недовольство растет, у граждан заканчивается терпение. Я чувствую это каждый день, на встречах с ними в селах и районах. Не думаю, что власть чувствует и понимает, как нарастает гнев людей. Не думаю, что послы, терпящие или одобряющие все беззакония Санду, действительно понимают, какой бунт назревает в обществе… Очевидно, что ПДС (правящая партия "Действие и солидарность" – ред.) вместе с Санду уйдут, и тогда они обязательно ответят за все свои злоупотребления. Ответят не только перед законом, но и перед народным трибуналом, созданном униженными и вынужденными страдать все эти годы гражданами", - подытожил Додон.
Ранее глава минюста Молдавии Сергей Литвиненко сообщил на брифинге, что правительство страны разработало законопроект "Закон Магнитского - Молдова", который предусматривает введение санкций против физических и юридических лиц, а также против масс-медиа. Согласно проекту, Совет телевидения и радио Молдавии сможет отзывать лицензии у компаний, принадлежащих или связанных с лицами, которых коснулись санкции. Также совет сможет отзывать лицензию, если телеканал продвигает образ тех, кого включили в список санкций.
Весной в стране начались протесты оппозиции против роста цен и экономического кризиса. Отдельные акции проводила Партия социалистов, лидером которой был Додон, и партия "Шор", сразу же после этого в Кишиневе прокатилась серия арестов представителей оппозиции. Додон в мае был задержан и помещен под домашний арест. Политику были выдвинуты обвинения в незаконном обогащении, коррупции, незаконном финансировании партии и предательстве родины. Также под домашним арестом находится вице-председатель партии "Шор" Марина Таубер и региональные лидеры политсилы.