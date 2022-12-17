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Полиция разбирается в нападении на замруководителя департамента ЖКХ Москвы - РИА Новости, 17.12.2022
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Полиция разбирается в нападении на замруководителя департамента ЖКХ Москвы
Полиция разбирается в нападении на замруководителя департамента ЖКХ Москвы - РИА Новости, 17.12.2022
Полиция разбирается в нападении на замруководителя департамента ЖКХ Москвы
Полиция проводит проверку после обращения гражданина 1990 года рождения об избиении в центре Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Москве. РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T20:31
2022-12-17T20:31
происшествия
москва
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Полиция проводит проверку после обращения гражданина 1990 года рождения об избиении в центре Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Москве. Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет о заместителе руководителя департамента ЖКХ Москвы Павле Калтурине. В ведомстве добавили, что нападавшего ищут. Согласно информации с сайта "Мос.ру", Калтурин работает заместителем руководителя департамента ЖКХ Москвы с декабря 2018 года. Он координирует деятельность департамента по экономике, формирует бюджет ведомства и подведомственных организаций, а также контролирует соблюдение бюджетного законодательства.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
20:31 17.12.2022
 
Полиция разбирается в нападении на замруководителя департамента ЖКХ Москвы

Полиция разбирается в нападении на замруководителя департамента ЖКХ Москвы Калтурина

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Полиция проводит проверку после обращения гражданина 1990 года рождения об избиении в центре Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет о заместителе руководителя департамента ЖКХ Москвы Павле Калтурине.
"Сегодня в УВД Китай-город обратился с заявлением гражданин 1990 года рождения, который сообщил, что сегодня в 0.05 к нему подошел неизвестный и без какого-либо предупреждения нанес несколько ударов рукой в область лица, после чего с места скрылся. По данному факту полицейские проводят проверку", - сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
В ведомстве добавили, что нападавшего ищут.
Согласно информации с сайта "Мос.ру", Калтурин работает заместителем руководителя департамента ЖКХ Москвы с декабря 2018 года. Он координирует деятельность департамента по экономике, формирует бюджет ведомства и подведомственных организаций, а также контролирует соблюдение бюджетного законодательства.
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