https://ria.ru/20221217/napadenie-1839450301.html

Полиция разбирается в нападении на замруководителя департамента ЖКХ Москвы

Полиция разбирается в нападении на замруководителя департамента ЖКХ Москвы - РИА Новости, 17.12.2022

Полиция разбирается в нападении на замруководителя департамента ЖКХ Москвы

Полиция проводит проверку после обращения гражданина 1990 года рождения об избиении в центре Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Москве. РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T20:31

2022-12-17T20:31

2022-12-17T20:31

происшествия

москва

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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Полиция проводит проверку после обращения гражданина 1990 года рождения об избиении в центре Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Москве. Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет о заместителе руководителя департамента ЖКХ Москвы Павле Калтурине. В ведомстве добавили, что нападавшего ищут. Согласно информации с сайта "Мос.ру", Калтурин работает заместителем руководителя департамента ЖКХ Москвы с декабря 2018 года. Он координирует деятельность департамента по экономике, формирует бюджет ведомства и подведомственных организаций, а также контролирует соблюдение бюджетного законодательства.

https://ria.ru/20221115/moshenniki-1831625626.html

москва

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва