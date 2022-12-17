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ВС России поразили пункт дислокации наемников в районе Красного Лимана - РИА Новости, 17.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221217/naemniki-1839400724.html
ВС России поразили пункт дислокации наемников в районе Красного Лимана
ВС России поразили пункт дислокации наемников в районе Красного Лимана - РИА Новости, 17.12.2022
ВС России поразили пункт дислокации наемников в районе Красного Лимана
Российские войска поразили пункт временной дислокации иностранных наемников в районе Красного Лимана (ДНР), сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T15:27
2022-12-17T15:27
специальная военная операция на украине
россия
красный лиман
донецкая народная республика
в мире
украина
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Российские войска поразили пункт временной дислокации иностранных наемников в районе Красного Лимана (ДНР), сообщило в субботу министерство обороны РФ."В районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики поражен пункт временной дислокации иностранных наемников", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20221215/naemniki-1838944712.html
россия
красный лиман
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россия, красный лиман, донецкая народная республика, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Красный Лиман, Донецкая Народная Республика, В мире, Украина
15:27 17.12.2022
 
ВС России поразили пункт дислокации наемников в районе Красного Лимана

Российские войска поразили пункт дислокации иностранных наемников в районе Красного Лимана

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военны
Украинские военны - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военны. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Российские войска поразили пункт временной дислокации иностранных наемников в районе Красного Лимана (ДНР), сообщило в субботу министерство обороны РФ.
"В районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики поражен пункт временной дислокации иностранных наемников", - говорится в сводке военного ведомства.
Украинские военнослужащие на окраине Артемовска, Донецкая область - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
15 декабря, 16:38Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКрасный ЛиманДонецкая Народная РеспубликаВ миреУкраина
 
 
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