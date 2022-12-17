https://ria.ru/20221217/naemniki-1839400724.html
ВС России поразили пункт дислокации наемников в районе Красного Лимана
ВС России поразили пункт дислокации наемников в районе Красного Лимана - РИА Новости, 17.12.2022
ВС России поразили пункт дислокации наемников в районе Красного Лимана
Российские войска поразили пункт временной дислокации иностранных наемников в районе Красного Лимана (ДНР), сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T15:27
2022-12-17T15:27
2022-12-17T15:27
специальная военная операция на украине
россия
красный лиман
донецкая народная республика
в мире
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0f/1783657925_0:0:2701:1520_1920x0_80_0_0_6f82613e6245e97915e580f6106f3d01.jpg
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Российские войска поразили пункт временной дислокации иностранных наемников в районе Красного Лимана (ДНР), сообщило в субботу министерство обороны РФ."В районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики поражен пункт временной дислокации иностранных наемников", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20221215/naemniki-1838944712.html
россия
красный лиман
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0f/1783657530_0:0:2511:1883_1920x0_80_0_0_5e961215c8c5b7c6c3c13eee0728a4e2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, красный лиман, донецкая народная республика, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Красный Лиман, Донецкая Народная Республика, В мире, Украина
ВС России поразили пункт дислокации наемников в районе Красного Лимана
Российские войска поразили пункт дислокации иностранных наемников в районе Красного Лимана