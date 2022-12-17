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Музей ГДР в Берлине закрылся из-за лопнувшего аквариума - РИА Новости, 17.12.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221217/muzey-1839335695.html
Музей ГДР в Берлине закрылся из-за лопнувшего аквариума
Музей ГДР в Берлине закрылся из-за лопнувшего аквариума - РИА Новости, 17.12.2022
Музей ГДР в Берлине закрылся из-за лопнувшего аквариума
Музей ГДР в Берлине, расположенный в одном комплексе зданий, где находился лопнувший гигантский аквариум, закрылся на неопределенный срок из-за попавшей в него... РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T03:08
2022-12-17T11:55
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БЕРЛИН, 18 дек - РИА Новости. Музей ГДР в Берлине, расположенный в одном комплексе зданий, где находился лопнувший гигантский аквариум, закрылся на неопределенный срок из-за попавшей в него соленой воды. Как отметил в эфире телерадиокомпании rbb руководитель учреждения Гордон Фрайхер фон Годин, до 30% выставочной площади музея пострадали от попавшей на нее соленой воды из аквариума. "Мы спасли то, что могли. Ущерб можно устранить", - пояснил представитель музея. В пятницу рано утром внезапно лопнул аквариум AquaDom, расположенный в отеле в центре Берлина. Два человека получили легкие ранения, вода из аквариума хлынула на улицу, разбив окна и витрины отеля. В аквариуме обитали 1,5 тысячи рыб около 100 видов, в том числе редкие, почти все они погибли. AquaDom - одна из известных достопримечательностей Берлина, его высота составляет 16 метров, диаметр - 11,5 метра. Он вмещал в себя один миллион литров воды, общий вес составлял две тысячи тонн. Музей ГДР открылся на набережной реки Шпрее в центре германской столицы в 2006 году, он входит в десятку самых популярных музеев Берлина. Германская Демократическая Республика (ГДР) - социалистическое государство, образованное на месте советской оккупационной зоны Германии через четыре года после Второй мировой войны. На протяжении всей Холодной войны ГДР была одной из ведущих стран социалистического лагеря. Просуществовала до 3 октября 1990 года, после чего стала частью объединенной Германии.
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берлин (город), германия, в мире, новости - туризм
Берлин (город), Германия, В мире, Туризм, Новости - Туризм
03:08 17.12.2022 (обновлено: 11:55 17.12.2022)
 
Музей ГДР в Берлине закрылся из-за лопнувшего аквариума

Музей ГДР в Берлине закрылся на неопределенный срок из-за попавшей в него соленой воды

© AFP 2022 / John MacDougallГородские службы работают возле отеля в Берлине, в котором лопнул аквариум
Городские службы работают возле отеля в Берлине, в котором лопнул аквариум - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
© AFP 2022 / John MacDougall
Городские службы работают возле отеля в Берлине, в котором лопнул аквариум
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 18 дек - РИА Новости. Музей ГДР в Берлине, расположенный в одном комплексе зданий, где находился лопнувший гигантский аквариум, закрылся на неопределенный срок из-за попавшей в него соленой воды.
"В связи с разрывом аквариума в отеле DomAquarée в Берлине музей ГДР, к сожалению, закрыт... Мы сообщим вам, как только ущерб будет устранен и музей снова станет доступным", - сообщили представители музея в его аккаунте в Twitter.
Как отметил в эфире телерадиокомпании rbb руководитель учреждения Гордон Фрайхер фон Годин, до 30% выставочной площади музея пострадали от попавшей на нее соленой воды из аквариума. "Мы спасли то, что могли. Ущерб можно устранить", - пояснил представитель музея.
В пятницу рано утром внезапно лопнул аквариум AquaDom, расположенный в отеле в центре Берлина. Два человека получили легкие ранения, вода из аквариума хлынула на улицу, разбив окна и витрины отеля. В аквариуме обитали 1,5 тысячи рыб около 100 видов, в том числе редкие, почти все они погибли.
AquaDom - одна из известных достопримечательностей Берлина, его высота составляет 16 метров, диаметр - 11,5 метра. Он вмещал в себя один миллион литров воды, общий вес составлял две тысячи тонн.
Музей ГДР открылся на набережной реки Шпрее в центре германской столицы в 2006 году, он входит в десятку самых популярных музеев Берлина.
Германская Демократическая Республика (ГДР) - социалистическое государство, образованное на месте советской оккупационной зоны Германии через четыре года после Второй мировой войны. На протяжении всей Холодной войны ГДР была одной из ведущих стран социалистического лагеря. Просуществовала до 3 октября 1990 года, после чего стала частью объединенной Германии.
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