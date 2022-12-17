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Москвичи смогут пожениться на станции метро "Маяковская" и в 2023 году - РИА Новости, 17.12.2022
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Москвичи смогут пожениться на станции метро "Маяковская" и в 2023 году
Москвичи смогут пожениться на станции метро "Маяковская" и в 2023 году - РИА Новости, 17.12.2022
Москвичи смогут пожениться на станции метро "Маяковская" и в 2023 году
Станция московского метро "Маяковская" продолжит участвовать в проекте "Новые адреса счастья", в рамках которого москвичи могут пожениться на выезде, и в 2023... РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T10:34
2022-12-17T10:34
общество
максим ликсутов
москва
северный речной вокзал
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Станция московского метро "Маяковская" продолжит участвовать в проекте "Новые адреса счастья", в рамках которого москвичи могут пожениться на выезде, и в 2023 году, сообщается на сайте мэра столицы. "Московский транспорт продолжает участвовать в проекте мэра Москвы "Новые адреса счастья". В 2023 году пары смогут выбрать одну из семи предложенных дат и расписаться на станции "Маяковская". Очень приятно, что наши площадки пользуются большой популярностью у молодоженов. В этом году брак на одной из самых красивых станций московского метро заключили 19 пар", - приводятся на сайте слова заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова. Уточняется, что в один из 16 дней с мая по сентябрь 2023 года влюбленные также смогут пожениться на Северном речном вокзале. "Церемонии бракосочетаний на "Маяковской" проводят ночью, чтобы не мешать пассажирам", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221211/brak-1837854610.html
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общество, максим ликсутов , москва, северный речной вокзал
Общество, Максим Ликсутов , Москва, Северный Речной вокзал
10:34 17.12.2022
 
Москвичи смогут пожениться на станции метро "Маяковская" и в 2023 году

Станция метро "Маяковская" продолжит участвовать в проекте "Новые адреса счастья"

© РИА Новости / Владимир АстапковичДежурная по станции "Маяковская" Московского метрополитена Юлия Чоломбитько
Дежурная по станции Маяковская Московского метрополитена Юлия Чоломбитько - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Дежурная по станции "Маяковская" Московского метрополитена Юлия Чоломбитько. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Станция московского метро "Маяковская" продолжит участвовать в проекте "Новые адреса счастья", в рамках которого москвичи могут пожениться на выезде, и в 2023 году, сообщается на сайте мэра столицы.
"Московский транспорт продолжает участвовать в проекте мэра Москвы "Новые адреса счастья". В 2023 году пары смогут выбрать одну из семи предложенных дат и расписаться на станции "Маяковская". Очень приятно, что наши площадки пользуются большой популярностью у молодоженов. В этом году брак на одной из самых красивых станций московского метро заключили 19 пар", - приводятся на сайте слова заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова.
Станция московского метро Маяковская - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
11 декабря, 12:34
На станции московского метро "Маяковская" за год поженились 19 пар
Уточняется, что в один из 16 дней с мая по сентябрь 2023 года влюбленные также смогут пожениться на Северном речном вокзале.
"Церемонии бракосочетаний на "Маяковской" проводят ночью, чтобы не мешать пассажирам", - говорится в сообщении.
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ОбществоМаксим ЛиксутовМоскваСеверный Речной вокзал
 
 
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