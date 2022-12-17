https://ria.ru/20221217/metropoliten-1839357844.html

Москвичи смогут пожениться на станции метро "Маяковская" и в 2023 году

Москвичи смогут пожениться на станции метро "Маяковская" и в 2023 году - РИА Новости, 17.12.2022

Москвичи смогут пожениться на станции метро "Маяковская" и в 2023 году

Станция московского метро "Маяковская" продолжит участвовать в проекте "Новые адреса счастья", в рамках которого москвичи могут пожениться на выезде, и в 2023... РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T10:34

2022-12-17T10:34

2022-12-17T10:34

общество

максим ликсутов

москва

северный речной вокзал

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Станция московского метро "Маяковская" продолжит участвовать в проекте "Новые адреса счастья", в рамках которого москвичи могут пожениться на выезде, и в 2023 году, сообщается на сайте мэра столицы. "Московский транспорт продолжает участвовать в проекте мэра Москвы "Новые адреса счастья". В 2023 году пары смогут выбрать одну из семи предложенных дат и расписаться на станции "Маяковская". Очень приятно, что наши площадки пользуются большой популярностью у молодоженов. В этом году брак на одной из самых красивых станций московского метро заключили 19 пар", - приводятся на сайте слова заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова. Уточняется, что в один из 16 дней с мая по сентябрь 2023 года влюбленные также смогут пожениться на Северном речном вокзале. "Церемонии бракосочетаний на "Маяковской" проводят ночью, чтобы не мешать пассажирам", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221211/brak-1837854610.html

https://ria.ru/20221022/moskva-1825378258.html

москва

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, максим ликсутов , москва, северный речной вокзал