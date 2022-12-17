Москвичи смогут пожениться на станции метро "Маяковская" и в 2023 году
Станция метро "Маяковская" продолжит участвовать в проекте "Новые адреса счастья"
© РИА Новости / Владимир АстапковичДежурная по станции "Маяковская" Московского метрополитена Юлия Чоломбитько
Дежурная по станции "Маяковская" Московского метрополитена Юлия Чоломбитько. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Станция московского метро "Маяковская" продолжит участвовать в проекте "Новые адреса счастья", в рамках которого москвичи могут пожениться на выезде, и в 2023 году, сообщается на сайте мэра столицы.
"Московский транспорт продолжает участвовать в проекте мэра Москвы "Новые адреса счастья". В 2023 году пары смогут выбрать одну из семи предложенных дат и расписаться на станции "Маяковская". Очень приятно, что наши площадки пользуются большой популярностью у молодоженов. В этом году брак на одной из самых красивых станций московского метро заключили 19 пар", - приводятся на сайте слова заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова.
11 декабря, 12:34На станции московского метро "Маяковская" за год поженились 19 пар
Уточняется, что в один из 16 дней с мая по сентябрь 2023 года влюбленные также смогут пожениться на Северном речном вокзале.
"Церемонии бракосочетаний на "Маяковской" проводят ночью, чтобы не мешать пассажирам", - говорится в сообщении.