https://ria.ru/20221217/magadan-1839349500.html
В Магадане встретили корякский Новый год Туйгивин
В Магадане встретили корякский Новый год Туйгивин - РИА Новости, 17.12.2022
В Магадане встретили корякский Новый год Туйгивин
Корякский Новый год Туйгивин отметили в субботу в Магадане в новом только что открывшемся парке "Дюкча", построенном в этническом стиле коренных народов Севера. РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T09:13
2022-12-17T09:13
2022-12-17T09:13
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сусуман
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МАГАДАН, 17 дек - РИА Новости. Корякский Новый год Туйгивин отметили в субботу в Магадане в новом только что открывшемся парке "Дюкча", построенном в этническом стиле коренных народов Севера. Корякский Новый год Туйгивин отмечают в дни зимнего солнцестояния. С этого момента коряки ведут отсчет Нового времени. В это время коряки и чукчи (народы палеоазиатской языковой группы) радуются прибавлению света, встречают Солнце и благодарят Духов Матери-Природы. В оленеводческих бригадах проходят национальные соревнования. Главный ритуал праздника – кормление огня, рассказал РИА Новости председатель правления родовой общины "Инкан" Анатолий Бударин. Также чукчи и коряки приносят в жертву оленя, но на празднике в Магадане животное из снега. В этом году Туйгивин провели на новом месте, в только что открывшемся этническом парке "Дюкча". Его строили полтора года и старались соблюсти множество традиций, рассказал РИА Новости заместитель генерального директора компании "Комтранс" Владислав Абдуллин. "У нас по всему парку стоят малые архитектурные формы. Более того, это необыкновенные малые формы, это настоящие арт-объекты, которые мы делали в разных частях нашей страны. Мы для того, чтобы утвердить техническое задание для скульпторов, сами изучали корякские, эвенские сказки. Это была целая эпопея", - сказал он.
https://realty.ria.ru/20221216/kottedzhi-1838946967.html
https://ria.ru/20221208/zhelaniya-1837203681.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, магадан, сусуман
Общество, Магадан, Сусуман
В Магадане встретили корякский Новый год Туйгивин
В Магадане в парке "Дюкча" встретили корякский Новый год Туйгивин
МАГАДАН, 17 дек - РИА Новости. Корякский Новый год Туйгивин отметили в субботу в Магадане в новом только что открывшемся парке "Дюкча", построенном в этническом стиле коренных народов Севера.
Корякский Новый год Туйгивин отмечают в дни зимнего солнцестояния. С этого момента коряки ведут отсчет Нового времени.
В это время коряки и чукчи (народы палеоазиатской языковой группы) радуются прибавлению света, встречают Солнце и благодарят Духов Матери-Природы. В оленеводческих бригадах проходят национальные соревнования.
Главный ритуал праздника – кормление огня, рассказал РИА Новости председатель правления родовой общины "Инкан" Анатолий Бударин.
"Мы живем на Колыме. В Сусумане сегодня пятьдесят пять градусов мороза. И без огня человек не проживет здесь и трех часов. Поэтому главный обряд. Мы обязательно туда бросаем рыбку, лепешечки, моржовое мясо, оленье мясо, все, что у нас имеется", - рассказал Бударин.
Также чукчи и коряки приносят в жертву оленя, но на празднике в Магадане животное из снега.
"Издревле очень много гостей приезжали на оленях. На собачках, с соседних стойбищ, с соседних районов, родные. И в поселках проводили именно после 20 декабря, после лунного солнцестояния проводится такой обряд – встречаем новый день. Новый год. Но в Магадане в этом году решили чуть раньше отметить, совместить с выходным днем", - рассказал РИА Новости балетмейстер камчатского фольклорного ансамбля танца "Ангт" Павел Чече.
В этом году Туйгивин провели на новом месте, в только что открывшемся этническом парке "Дюкча". Его строили полтора года и старались соблюсти множество традиций, рассказал РИА Новости заместитель генерального директора компании "Комтранс" Владислав Абдуллин.
"У нас по всему парку стоят малые архитектурные формы. Более того, это необыкновенные малые формы, это настоящие арт-объекты, которые мы делали в разных частях нашей страны. Мы для того, чтобы утвердить техническое задание для скульпторов, сами изучали корякские, эвенские сказки. Это была целая эпопея", - сказал он.