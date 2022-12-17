Биография Елены Ксенофонтовой
Актриса Елена Ксенофонтова
Российская актриса театра и кино Елена Юрьевна Ксенофонтова родилась 17 декабря 1972 года в городе Хромтау, Казахстан. Выросла в Подмосковье, под Серпуховом.
В 1998 году окончила ВГИК (курс Марлена Хуциева, актерская группа Иосифа Райхельгауза).
Работала в театре "Школа современной пьесы". Играла в спектаклях "Чайка" (Нина Заречная), "Миссис Лев" (Татьяна) и др.
В 1999-2013 годах – актриса Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна. Была занята в спектаклях "Сердце не камень" Александра Островского (Вера Филипповна), "Закрой глазки – расскажу тебе сказки" Людмилы Разумовской (Жанна), "Безумный день, или Женитьба Фигаро" Пьера Бомарше (Графиня), "Требуется лжец!" Димитриса Псафаса (Дженни), "Три сестры" Антона Чехова (Наташа).
С 2009 года начала работать в антрепризных проектах. Играла в спектаклях "Кто" (2009) режиссера Максима Виторгана по пьесе Ариэля Дорфмана "Смерть и дева" в "Другом театре", "…в Бореньке чего-то нет" (2016) режиссера Сергея Петрейкова в театре "Квартет И", "Наши друзья – человеки" Бернара Вербера (2010) режиссера Алексея Кирющенко в "Современном театре антрепризы", "Председатели земного шара" (2016) по пьесе Ольги Погодиной-Кузминой режиссера Марины Перелешиной в "Активном театре".
Елена Ксенофонтова дебютировала в кино в эпизодической роли в фильме "Бабник 2" (1992). Снималась в таких фильмах и сериалах как "Тайга. Курс выживания" (2002), "Красная капелла" (2004), "Курсанты" (2004), "Сатисфакция" (2005), "Дочки-матери" (2007), "Год золотой рыбки" (2007), "Женщина, не склонная к авантюрам" (2008), "Кухня" (2012-2016), "Хорошие руки" (2014), "До свидания, мальчики" (2014), "Отель Элеон" (2016-2017), "Гранд" (2018-2021), "Новенький" (2021), "Молодой человек" (2022).
Задействована в постановках Московского международного Дома музыки – литературно-музыкальной композиции "Письмо незнакомки" Стефана Цвейга (художественное слово), театрально-музыкальном представлении по мотивам "Книги джунглей" Редьярда Киплинга "Маугли" (художественное слово).
Заслуженная артистка России (2006).
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