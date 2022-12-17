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Московский зоопарк призвал не дарить живых кроликов на Новый год - РИА Новости, 17.12.2022
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Московский зоопарк призвал не дарить живых кроликов на Новый год
Московский зоопарк призвал не дарить живых кроликов на Новый год - РИА Новости, 17.12.2022
Московский зоопарк призвал не дарить живых кроликов на Новый год
Дарить кролика на Новый год не стоит, так как из-за неправильного ухода животное может погибнуть, сообщила в своём телеграм-канале генеральный директор... РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T13:46
2022-12-17T13:46
светлана акулова
московский зоопарк
общество
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Дарить кролика на Новый год не стоит, так как из-за неправильного ухода животное может погибнуть, сообщила в своём телеграм-канале генеральный директор московского зоопарка Светлана Акулова. Кролики являются символом наступающего года по китайскому календарю. "Дарить кролика на Новый год - не очень хорошая идея. Если вы хотите порадовать своих близких живым символом наступающего года, помните, что это - большая ответственность. Зачастую люди не знают, что потом делать с таким "подарком" и как за ним ухаживать. В результате животное страдает: болеет, испытывает сильнейший стресс и погибает", - написала Акулова. По её словам, человек должен сам решиться на приобретение питомца, тщательно взвесив свои силы и возможности.
https://ria.ru/20221217/ukrasheniya-1839338110.html
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светлана акулова, московский зоопарк, общество
Светлана Акулова, Московский зоопарк, Общество
13:46 17.12.2022
 
Московский зоопарк призвал не дарить живых кроликов на Новый год

Московский зоопарк призвал не дарить живых кроликов, так как животное может пострадать

© Фото : FreepikКролик
Кролик - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
© Фото : Freepik
Кролик. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Дарить кролика на Новый год не стоит, так как из-за неправильного ухода животное может погибнуть, сообщила в своём телеграм-канале генеральный директор московского зоопарка Светлана Акулова.
Кролики являются символом наступающего года по китайскому календарю.
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"Дарить кролика на Новый год - не очень хорошая идея. Если вы хотите порадовать своих близких живым символом наступающего года, помните, что это - большая ответственность. Зачастую люди не знают, что потом делать с таким "подарком" и как за ним ухаживать. В результате животное страдает: болеет, испытывает сильнейший стресс и погибает", - написала Акулова.
По её словам, человек должен сам решиться на приобретение питомца, тщательно взвесив свои силы и возможности.
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Светлана АкуловаМосковский зоопаркОбщество
 
 
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