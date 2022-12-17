https://ria.ru/20221217/kroliki-1839386517.html

Московский зоопарк призвал не дарить живых кроликов на Новый год

Московский зоопарк призвал не дарить живых кроликов на Новый год - РИА Новости, 17.12.2022

Московский зоопарк призвал не дарить живых кроликов на Новый год

Дарить кролика на Новый год не стоит, так как из-за неправильного ухода животное может погибнуть, сообщила в своём телеграм-канале генеральный директор... РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T13:46

2022-12-17T13:46

2022-12-17T13:46

светлана акулова

московский зоопарк

общество

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Дарить кролика на Новый год не стоит, так как из-за неправильного ухода животное может погибнуть, сообщила в своём телеграм-канале генеральный директор московского зоопарка Светлана Акулова. Кролики являются символом наступающего года по китайскому календарю. "Дарить кролика на Новый год - не очень хорошая идея. Если вы хотите порадовать своих близких живым символом наступающего года, помните, что это - большая ответственность. Зачастую люди не знают, что потом делать с таким "подарком" и как за ним ухаживать. В результате животное страдает: болеет, испытывает сильнейший стресс и погибает", - написала Акулова. По её словам, человек должен сам решиться на приобретение питомца, тщательно взвесив свои силы и возможности.

https://ria.ru/20221217/ukrasheniya-1839338110.html

https://ria.ru/20221209/traditsii-1837632806.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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Дарья Буймова

светлана акулова, московский зоопарк, общество