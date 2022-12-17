https://ria.ru/20221217/kroliki-1839386517.html
Московский зоопарк призвал не дарить живых кроликов на Новый год
Московский зоопарк призвал не дарить живых кроликов на Новый год - РИА Новости, 17.12.2022
Московский зоопарк призвал не дарить живых кроликов на Новый год
Дарить кролика на Новый год не стоит, так как из-за неправильного ухода животное может погибнуть, сообщила в своём телеграм-канале генеральный директор... РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T13:46
2022-12-17T13:46
2022-12-17T13:46
светлана акулова
московский зоопарк
общество
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Дарить кролика на Новый год не стоит, так как из-за неправильного ухода животное может погибнуть, сообщила в своём телеграм-канале генеральный директор московского зоопарка Светлана Акулова. Кролики являются символом наступающего года по китайскому календарю. "Дарить кролика на Новый год - не очень хорошая идея. Если вы хотите порадовать своих близких живым символом наступающего года, помните, что это - большая ответственность. Зачастую люди не знают, что потом делать с таким "подарком" и как за ним ухаживать. В результате животное страдает: болеет, испытывает сильнейший стресс и погибает", - написала Акулова. По её словам, человек должен сам решиться на приобретение питомца, тщательно взвесив свои силы и возможности.
https://ria.ru/20221217/ukrasheniya-1839338110.html
https://ria.ru/20221209/traditsii-1837632806.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана акулова, московский зоопарк, общество
Светлана Акулова, Московский зоопарк, Общество
Московский зоопарк призвал не дарить живых кроликов на Новый год
Московский зоопарк призвал не дарить живых кроликов, так как животное может пострадать