https://ria.ru/20221217/kostyumy-1839348935.html
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору новогоднего костюма для ребенка
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору новогоднего костюма для ребенка - РИА Новости, 17.12.2022
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору новогоднего костюма для ребенка
Роспотребнадзор советует выбирать для ребенка новогодний костюм из прочной ткани с подкладкой из натуральных материалов, который не имеет резкого химического... РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T09:09
2022-12-17T09:09
2022-12-17T09:09
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
новый год
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Роспотребнадзор советует выбирать для ребенка новогодний костюм из прочной ткани с подкладкой из натуральных материалов, который не имеет резкого химического запаха, а все мелкие детали на нем, такие как глазки, носик и бусины, крепко пришиты или приклеены, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "Костюм должен быть не только красивым и оригинальным, но и комфортным и практичным. Костюмы из синтетических тканей должны иметь подкладку из натуральных материалов. Ткань не должна вызывать аллергических реакций или ощущения дискомфорта при контакте с кожей ребёнка", - говорится в сообщении. Кроме того, необходимо обратить внимание на качество и пошив изделия и ткани, из которой изготовлен новогодний наряд. Костюм не должен утратить свой первоначальный вид ещё до наступления новогоднего праздника, так как дети очень подвижны, то прочность ткани - один из наиболее важных моментов, пояснили в пресс-службе. Помимо этого, при выборе костюма следует убедиться, что он не оставит следов краски на коже ребёнка, для этого необходимо потереть влажной белой тканью поверхность наряда, если платок не окрасился, значит окраска прочная, отметили в Роспотребнадзоре. В ведомстве также советуют не стесняться понюхать костюм, он не должен издавать резкого химического запаха. Все мелкие детали, например, глазки, носик, бусинки, тесёмки, должны крепко держаться на костюме. Конструкция масок и шлемов, полностью покрывающих голову, должна исключать риск удушья в результате недостаточной вентиляции, подчеркнули в пресс-службе.
https://ria.ru/20221217/ukrasheniya-1839348435.html
https://ria.ru/20221217/ukrasheniya-1839338110.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), новый год
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Новый год
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору новогоднего костюма для ребенка
Роспотребнадзор посоветовал выбирать для ребенка новогодний костюм из прочной ткани
МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Роспотребнадзор советует выбирать для ребенка новогодний костюм из прочной ткани с подкладкой из натуральных материалов, который не имеет резкого химического запаха, а все мелкие детали на нем, такие как глазки, носик и бусины, крепко пришиты или приклеены, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Костюм должен быть не только красивым и оригинальным, но и комфортным и практичным. Костюмы из синтетических тканей должны иметь подкладку из натуральных материалов. Ткань не должна вызывать аллергических реакций или ощущения дискомфорта при контакте с кожей ребёнка", - говорится в сообщении.
Кроме того, необходимо обратить внимание на качество и пошив изделия и ткани, из которой изготовлен новогодний наряд. Костюм не должен утратить свой первоначальный вид ещё до наступления новогоднего праздника, так как дети очень подвижны, то прочность ткани - один из наиболее важных моментов, пояснили в пресс-службе.
Помимо этого, при выборе костюма следует убедиться, что он не оставит следов краски на коже ребёнка, для этого необходимо потереть влажной белой тканью поверхность наряда, если платок не окрасился, значит окраска прочная, отметили в Роспотребнадзоре.
В ведомстве также советуют не стесняться понюхать костюм, он не должен издавать резкого химического запаха.
Все мелкие детали, например, глазки, носик, бусинки, тесёмки, должны крепко держаться на костюме. Конструкция масок и шлемов, полностью покрывающих голову, должна исключать риск удушья в результате недостаточной вентиляции, подчеркнули в пресс-службе.