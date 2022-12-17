https://ria.ru/20221217/kostyumy-1839348935.html

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору новогоднего костюма для ребенка

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору новогоднего костюма для ребенка - РИА Новости, 17.12.2022

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору новогоднего костюма для ребенка

Роспотребнадзор советует выбирать для ребенка новогодний костюм из прочной ткани с подкладкой из натуральных материалов, который не имеет резкого химического... РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T09:09

2022-12-17T09:09

2022-12-17T09:09

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

новый год

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589104988_0:109:1500:953_1920x0_80_0_0_2e3abe53eff5fd990bc36fb3ce2c8831.jpg

МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Роспотребнадзор советует выбирать для ребенка новогодний костюм из прочной ткани с подкладкой из натуральных материалов, который не имеет резкого химического запаха, а все мелкие детали на нем, такие как глазки, носик и бусины, крепко пришиты или приклеены, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "Костюм должен быть не только красивым и оригинальным, но и комфортным и практичным. Костюмы из синтетических тканей должны иметь подкладку из натуральных материалов. Ткань не должна вызывать аллергических реакций или ощущения дискомфорта при контакте с кожей ребёнка", - говорится в сообщении. Кроме того, необходимо обратить внимание на качество и пошив изделия и ткани, из которой изготовлен новогодний наряд. Костюм не должен утратить свой первоначальный вид ещё до наступления новогоднего праздника, так как дети очень подвижны, то прочность ткани - один из наиболее важных моментов, пояснили в пресс-службе. Помимо этого, при выборе костюма следует убедиться, что он не оставит следов краски на коже ребёнка, для этого необходимо потереть влажной белой тканью поверхность наряда, если платок не окрасился, значит окраска прочная, отметили в Роспотребнадзоре. В ведомстве также советуют не стесняться понюхать костюм, он не должен издавать резкого химического запаха. Все мелкие детали, например, глазки, носик, бусинки, тесёмки, должны крепко держаться на костюме. Конструкция масок и шлемов, полностью покрывающих голову, должна исключать риск удушья в результате недостаточной вентиляции, подчеркнули в пресс-службе.

https://ria.ru/20221217/ukrasheniya-1839348435.html

https://ria.ru/20221217/ukrasheniya-1839338110.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), новый год