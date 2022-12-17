https://ria.ru/20221217/kosovo-1839362208.html

Контингент НАТО усилил патрулирование севера Косово

Контингент НАТО усилил патрулирование севера Косово - РИА Новости, 17.12.2022

Контингент НАТО усилил патрулирование севера Косово

Контингент НАТО KFOR на этой неделе активизировал патрулирование на севере Косово и внимательно следит за развитием ситуации в крае, заявила миссия в Twitter. РИА Новости, 17.12.2022

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2022-12-17T11:17

2022-12-17T14:15

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БЕЛГРАД, 17 дек — РИА Новости. Контингент НАТО KFOR на этой неделе активизировал патрулирование на севере Косово и внимательно следит за развитием ситуации в крае, заявила миссия в Twitter.Командование контингента также призвало все стороны обеспечить "свободу передвижения в Косово".Минобороны Сербии накануне направило командованию миссии НАТО запрос на введение в Косово и Метохию ограниченного контингента до одной тысячи полицейских и военных согласно резолюции Совбеза ООН 1244. Официальная передача документа состоялась близ КПП "Мердаре" на въезде в самопровозглашенную республику из центральной Сербии. Позднее миссия НАТО подтвердила западным СМИ получение запроса.В Косово и Метохии сохраняется напряженная обстановка. Полиция самопровозглашенной республики сообщила во вторник, что КПП "Ярине" и "Брняк" на выезде в центральную Сербию остаются закрытыми на неопределенное время якобы из-за того, что "баррикады на трассах мешают движению транспорта и грузов".Инцидент, из-за которого сербы 10 декабря установили баррикады, остается неразрешенным. Бывший полицейский Деян Пантич вместе с коллегами — сербами из отделений косовской полиции на севере края — подал в отставку в ноябре и был задержан в минувшую субботу на КПП "Ярине" при въезде из Центральной Сербии по подозрению в терроризме. С того времени мужчина находится в опорном пункте полиции возле контрольно-пропускного пункта, только во вторник ему разрешили передать лекарства от хронических заболеваний.Обстановка на самих баррикадах в муниципалитетах Лепосавич, Звечан и Зубин-Поток в четверг остается мирной, ночами местные сербы дежурят в палатках. Днем на заграждения выходят и местные женщины. В сербских соцсетях распространяются видеозаписи движения военной техники в прилегающем к Сербии муниципалитете Рашка и пролета вертолетов Ми-35 ВВС страны.

https://ria.ru/20221217/kosovo-1839254022.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, косово, сербия, приштина, оон, нато