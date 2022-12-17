11:17 17.12.2022 (обновлено: 14:15 17.12.2022)
Контингент НАТО усилил патрулирование севера Косово
Контингент НАТО KFOR усилил патрулирование и свое присутствие на севере Косово
© AFP 2022 / Armend NimaniСолдаты НАТО, участвующие в миротворческой миссии в Косово, осматривают баррикаду, возведенную сербами недалеко от города Зубин-Поток
Солдаты НАТО, участвующие в миротворческой миссии в Косово, осматривают баррикаду, возведенную сербами недалеко от города Зубин-Поток
БЕЛГРАД, 17 дек — РИА Новости. Контингент НАТО KFOR на этой неделе активизировал патрулирование на севере Косово и внимательно следит за развитием ситуации в крае, заявила миссия в Twitter.
"С октября мы усилили свое присутствие, включая дополнительные силы и патрули на севере Косово на этой неделе. Мы ожидаем, что все стороны будут тесно сотрудничать с KFOR и воздержатся от провокационных демонстраций силы, чтобы обеспечить безопасность всех общин", — говорится в публикации.
Командование контингента также призвало все стороны обеспечить "свободу передвижения в Косово".
Минобороны Сербии накануне направило командованию миссии НАТО запрос на введение в Косово и Метохию ограниченного контингента до одной тысячи полицейских и военных согласно резолюции Совбеза ООН 1244. Официальная передача документа состоялась близ КПП "Мердаре" на въезде в самопровозглашенную республику из центральной Сербии. Позднее миссия НАТО подтвердила западным СМИ получение запроса.
В Косово и Метохии сохраняется напряженная обстановка. Полиция самопровозглашенной республики сообщила во вторник, что КПП "Ярине" и "Брняк" на выезде в центральную Сербию остаются закрытыми на неопределенное время якобы из-за того, что "баррикады на трассах мешают движению транспорта и грузов".
Инцидент, из-за которого сербы 10 декабря установили баррикады, остается неразрешенным. Бывший полицейский Деян Пантич вместе с коллегами — сербами из отделений косовской полиции на севере края — подал в отставку в ноябре и был задержан в минувшую субботу на КПП "Ярине" при въезде из Центральной Сербии по подозрению в терроризме. С того времени мужчина находится в опорном пункте полиции возле контрольно-пропускного пункта, только во вторник ему разрешили передать лекарства от хронических заболеваний.
Обстановка на самих баррикадах в муниципалитетах Лепосавич, Звечан и Зубин-Поток в четверг остается мирной, ночами местные сербы дежурят в палатках. Днем на заграждения выходят и местные женщины. В сербских соцсетях распространяются видеозаписи движения военной техники в прилегающем к Сербии муниципалитете Рашка и пролета вертолетов Ми-35 ВВС страны.
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