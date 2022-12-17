Рейтинг@Mail.ru
Контингент НАТО усилил патрулирование севера Косово - РИА Новости, 17.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221217/kosovo-1839362208.html
Контингент НАТО усилил патрулирование севера Косово
Контингент НАТО усилил патрулирование севера Косово - РИА Новости, 17.12.2022
Контингент НАТО усилил патрулирование севера Косово
Контингент НАТО KFOR на этой неделе активизировал патрулирование на севере Косово и внимательно следит за развитием ситуации в крае, заявила миссия в Twitter. РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T11:17
2022-12-17T14:15
в мире
косово
сербия
приштина
оон
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/11/1839389183_0:43:3072:1771_1920x0_80_0_0_8716d18458fe5ec6d64733be889bf5e3.jpg
БЕЛГРАД, 17 дек — РИА Новости. Контингент НАТО KFOR на этой неделе активизировал патрулирование на севере Косово и внимательно следит за развитием ситуации в крае, заявила миссия в Twitter.Командование контингента также призвало все стороны обеспечить "свободу передвижения в Косово".Минобороны Сербии накануне направило командованию миссии НАТО запрос на введение в Косово и Метохию ограниченного контингента до одной тысячи полицейских и военных согласно резолюции Совбеза ООН 1244. Официальная передача документа состоялась близ КПП "Мердаре" на въезде в самопровозглашенную республику из центральной Сербии. Позднее миссия НАТО подтвердила западным СМИ получение запроса.В Косово и Метохии сохраняется напряженная обстановка. Полиция самопровозглашенной республики сообщила во вторник, что КПП "Ярине" и "Брняк" на выезде в центральную Сербию остаются закрытыми на неопределенное время якобы из-за того, что "баррикады на трассах мешают движению транспорта и грузов".Инцидент, из-за которого сербы 10 декабря установили баррикады, остается неразрешенным. Бывший полицейский Деян Пантич вместе с коллегами — сербами из отделений косовской полиции на севере края — подал в отставку в ноябре и был задержан в минувшую субботу на КПП "Ярине" при въезде из Центральной Сербии по подозрению в терроризме. С того времени мужчина находится в опорном пункте полиции возле контрольно-пропускного пункта, только во вторник ему разрешили передать лекарства от хронических заболеваний.Обстановка на самих баррикадах в муниципалитетах Лепосавич, Звечан и Зубин-Поток в четверг остается мирной, ночами местные сербы дежурят в палатках. Днем на заграждения выходят и местные женщины. В сербских соцсетях распространяются видеозаписи движения военной техники в прилегающем к Сербии муниципалитете Рашка и пролета вертолетов Ми-35 ВВС страны.
https://ria.ru/20221217/kosovo-1839254022.html
https://ria.ru/20221215/kosovo-1838953168.html
косово
сербия
приштина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/11/1839389183_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e9552223232c93cc8fe34612316c45dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, косово, сербия, приштина, оон, нато
В мире, Косово, Сербия, Приштина, ООН, НАТО
11:17 17.12.2022 (обновлено: 14:15 17.12.2022)
 
Контингент НАТО усилил патрулирование севера Косово

Контингент НАТО KFOR усилил патрулирование и свое присутствие на севере Косово

© AFP 2022 / Armend NimaniСолдаты НАТО, участвующие в миротворческой миссии в Косово, осматривают баррикаду, возведенную сербами недалеко от города Зубин-Поток
Солдаты НАТО, участвующие в миротворческой миссии в Косово, осматривают баррикаду, возведенную сербами недалеко от города Зубин-Поток - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
© AFP 2022 / Armend Nimani
Солдаты НАТО, участвующие в миротворческой миссии в Косово, осматривают баррикаду, возведенную сербами недалеко от города Зубин-Поток
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 17 дек — РИА Новости. Контингент НАТО KFOR на этой неделе активизировал патрулирование на севере Косово и внимательно следит за развитием ситуации в крае, заявила миссия в Twitter.
"С октября мы усилили свое присутствие, включая дополнительные силы и патрули на севере Косово на этой неделе. Мы ожидаем, что все стороны будут тесно сотрудничать с KFOR и воздержатся от провокационных демонстраций силы, чтобы обеспечить безопасность всех общин", — говорится в публикации.
Командование контингента также призвало все стороны обеспечить "свободу передвижения в Косово".
Минобороны Сербии накануне направило командованию миссии НАТО запрос на введение в Косово и Метохию ограниченного контингента до одной тысячи полицейских и военных согласно резолюции Совбеза ООН 1244. Официальная передача документа состоялась близ КПП "Мердаре" на въезде в самопровозглашенную республику из центральной Сербии. Позднее миссия НАТО подтвердила западным СМИ получение запроса.
Косовские полицейские - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
08:00
Повод для атаки. В Косово открыли охоту на сербов
В Косово и Метохии сохраняется напряженная обстановка. Полиция самопровозглашенной республики сообщила во вторник, что КПП "Ярине" и "Брняк" на выезде в центральную Сербию остаются закрытыми на неопределенное время якобы из-за того, что "баррикады на трассах мешают движению транспорта и грузов".
Инцидент, из-за которого сербы 10 декабря установили баррикады, остается неразрешенным. Бывший полицейский Деян Пантич вместе с коллегами — сербами из отделений косовской полиции на севере края — подал в отставку в ноябре и был задержан в минувшую субботу на КПП "Ярине" при въезде из Центральной Сербии по подозрению в терроризме. С того времени мужчина находится в опорном пункте полиции возле контрольно-пропускного пункта, только во вторник ему разрешили передать лекарства от хронических заболеваний.
Обстановка на самих баррикадах в муниципалитетах Лепосавич, Звечан и Зубин-Поток в четверг остается мирной, ночами местные сербы дежурят в палатках. Днем на заграждения выходят и местные женщины. В сербских соцсетях распространяются видеозаписи движения военной техники в прилегающем к Сербии муниципалитете Рашка и пролета вертолетов Ми-35 ВВС страны.
Сотрудники полиции Косово в Митровице - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
15 декабря, 16:56
Военизированные силы Косово объявили о допнаборе личного состава
 
В миреКосовоСербияПриштинаООННАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала