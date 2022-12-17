https://ria.ru/20221217/kosovo-1839254022.html

Повод для атаки. В Косово открыли охоту на сербов

Повод для атаки. В Косово открыли охоту на сербов - РИА Новости, 17.12.2022

Повод для атаки. В Косово открыли охоту на сербов

Власти Косово задержали уже третьего серба. В Белграде это назвали "охотой" и вновь заявили о намерении ввести контингент в частично признанную республику. К... РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T08:00

2022-12-17T08:00

2022-12-17T08:12

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Власти Косово задержали уже третьего серба. В Белграде это назвали "охотой" и вновь заявили о намерении ввести контингент в частично признанную республику. К компромиссу стороны не готовы, что делает нынешнее сербско-косовское обострение самым серьезным за последнее время. А дипломатическое противостояние подогревается военными приготовлениями.Повышение ставокВ ночь на 16 декабря в северной части города Косовска-Митровица (с преимущественно сербским населением) арестовали бывшего сотрудника косовской полиции Сладжана Трайковича — серба по национальности. По словам жены, его обвиняют "в каких-то военных преступлениях" 1998-1999 годов.Директор канцелярии по Косово и Метохии (под таким названием автономный край фигурирует в законодательстве Сербии) Петар Петкович осудил действия косовского премьер-министра Альбина Курти."Новое задержание <…> показывает, что Курти продолжает охоту на сербов, не желает снижения напряженности и деэскалации ситуации. Как это вдруг появились доказательства против сербов, которые вышли из (косовских) структур, но их (доказательств) не было, пока они были частью косовской системы?" — подчеркнул сербский представитель.Трайкович — уже как минимум третья жертва косовских силовиков за прошедший месяц. Ранее спецслужбы задержали Миляна Аджича, а также Деяна Пантича — тоже бывшего полицейского, подозреваемого в терроризме. Его арест 10 декабря стал поводом для очередного обострения на севере Косово. Сербы за день возвели баррикады и грузовиками блокировали автодороги, чтобы Пантича не увезли в Приштину.За неделю блокаду так и не сняли — несмотря на ультиматумы Курти. Все это время Пантич находится в опорном пункте косовской полиции неподалеку от КПП. Ситуация осложняется тем, что у арестованного хроническое заболевание. Необходимые медикаменты ему передали лишь спустя три дня после задержания.Гуманитарные соображения, судя по всему, не слишком беспокоят Приштину — кризис там используют прежде всего в политических целях.Долгий путь в ЕвропуВласти Косово удачно "подверстали" обострение с Сербией к саммиту глав государств ЕС, который стартовал в Брюсселе 15 декабря. Именно в этот день Приштина демонстративно подала заявку на членство в союзе.Документы приняли, но пока это не более чем политический жест. По меньшей мере пять стран — членов ЕС (Греция, Испания, Кипр, Румыния и Словакия) до сих пор не признали независимость Косово. Такая позиция связана и с территориальными спорами внутри упомянутых государств. Если они согласятся, что сербский автономный край обладает суверенитетом, это запустит цепную реакцию в Каталонии или, к примеру, в турецкой части Кипра."Когда речь идет о заявках стран на вступление в ЕС, есть определенная процедура, ей необходимо следовать, и Косово — не исключение, — напомнил источник в Брюсселе. — Существует множество различных параметров, которые институты ЕС должны принять во внимание, поскольку Косово не признано пятью странами — членами союза".Есть и другие государства, которые не желают видеть страну в "общеевропейском доме", хотя пока и не заявляют об этом. Экономически слабое Косово может стать обузой для ЕС, а ощутимых преимуществ союзу не добавит.Наконец, подав заявку на членство в ЕС, Приштина развязала руки Белграду на дипломатическом фронте. Согласно Вашингтонским соглашениям от 2020-го, Косово обязалось не лоббировать вступление в какие-либо международные блоки. Сербия в ответ приостановила усилия по отзыву признания независимости края у третьих сторон. Теперь же сербские власти свободны в том, чтобы путем торга, закулисных переговоров и просто на официальном уровне требовать от других государств не признавать Косово. И это перспективный для Белграда сценарий. Поведение Приштины становится все более токсичным в глазах Запада, и без того раздираемого противоречиями. Не исключено, что некоторые страны, ранее "за компанию" поддержавшие косовских сепаратистов, сейчас изменят мнение.Контингент по правуУ Белграда, помимо дипломатии, остается в запасе и силовой вариант.После того как власти Косово подали заявку на членство в ЕС, Сербия обратилась к НАТО с запросом на размещение в частично признанной республике своего контингента — до тысячи человек.Премьер-министр Албании Эди Рама раскритиковал действия сербов, пообещав, что "Косово никогда более не будет под властью Белграда".Но право на ограниченное военное присутствие Сербии в крае дает резолюция 1244 ООН от 1999-го. Единственное, что, похоже, сдерживает Белград, — опасность столкновения с натовским контингентом KFOR (Kosovo Force). Поэтому президент Александр Вучич и тянет время, подавая заявку, без которой мог бы обойтись: документ ООН не обязывает предупреждать о переброске столь малочисленных сил. Которые к тому же находились в Косово и раньше, но потом их вывели за ненадобностью.Наращивание мощиПомимо Албании, инициативу о сербском контингенте раскритиковали более серьезные игроки, в частности Германия и США. Американский посол в Сербии Кристофер Хилл хоть и признал, что Белград имеет право обратиться к KFOR, отметил: конечный результат заявки непредсказуем."Этот вопрос остается политическим и, следовательно, требует политического решения. Нам нужно привести ситуацию в норму, чтобы косовские сербы могли иметь четкие представления о том, как будет выглядеть их жизнь в будущем", — прокомментировал ситуацию дипломат.Вучич, судя по публичным заявлениям, и сам понимает, что просто так сербских военных в Косово не пустят. По его словам, KFOR обязан выполнить пожелание Белграда, но вполне может затянуть с ответом. В этом случае сербский лидер готов вынести вопрос на рассмотрение Совбеза ООН. Хотя это вряд ли даст результат: если Россия и Китай поддержат Сербию, то Соединенные Штаты смогут использовать право вето.В итоге пауза, взятая Белградом, может обернуться против самих сербов. Приштина, по данным прессы, не только атакует дипломатически — она озаботилась переоснащением военных на случай горячего конфликта. Министерство обороны Косово ожидает поступления партии "современного вооружения" на общую сумму более 27 миллионов евро, сообщила сербская газета Kurir. Издание отмечает, что на болгаро-македонской границе уже сейчас находится не менее 11 грузовиков с оружием. Утверждают, что пункт отправления груза — Турция. Хотя пока Анкара официально дистанцируется от косовского обострения, информация не выглядит нереалистичной. Как член НАТО, турецкая сторона вполне могла стать перевалочным пунктом для поставок альянса.

https://ria.ru/20221214/kosovo-1838492593.html

https://ria.ru/20221214/kosovo-1838727111.html

https://ria.ru/20221215/serbiya-1839027929.html

https://ria.ru/20221214/kosovo-1838480716.html

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в мире, альбин курти, александр вучич, эди рама, косово, белград (город), сербия, евросоюз, нато, оон