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Роскосмос: температура на "Союз МС-22" не выходит за пределы допустимого - РИА Новости, 17.12.2022
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Наука
https://ria.ru/20221217/kosmos-1839368062.html
Роскосмос: температура на "Союз МС-22" не выходит за пределы допустимого
Роскосмос: температура на "Союз МС-22" не выходит за пределы допустимого - РИА Новости, 17.12.2022
Роскосмос: температура на "Союз МС-22" не выходит за пределы допустимого
Температура на борту пристыкованного к МКС корабля "Союз МС-22" с неисправной системой охлаждения колеблется от 28 до 30 градусов, не выходит за пределы... РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T12:05
2022-12-17T12:21
наука
космос - риа наука
роскосмос
международная космическая станция (мкс)
наса
анна кикина
сергей крикалев
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Температура на борту пристыкованного к МКС корабля "Союз МС-22" с неисправной системой охлаждения колеблется от 28 до 30 градусов, не выходит за пределы допустимого, экипаж находится в безопасности, заявили журналистам в субботу в пресс-службе Роскосмоса."Температурный режим на борту всего корабля варьируется от 28 до 30 градусов, не выходя за пределы допустимых значений. Безопасности и комфорту экипажа ничего не угрожает", - говорится в сообщении.Отмечается, что в субботу экипаж на станции занят хозяйственно-бытовой деятельностью, в частности, у космонавтов плановая уборка.Утечка из системы охлаждения "Союза МС-22" произошла 15 декабря 2022 года из-за повреждения внешней обшивки приборно-агрегатного отсека корабля. Космонавты доложили наземным специалистам о срабатывании системы диагностики "Союза", а также подтвердили, что наблюдают утечку визуально.Из-за инцидента пришлось отменить выход российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина. В трансляции НАСА было показано, как из "Союза" бьют фонтаны технической жидкости.Чтобы установить причины произошедшего, российский космонавт Анна Кикина с помощью камеры на манипуляторе ERA сфотографировала и сняла на видео внешнюю поверхности корабля. Данные переданы на земным специалистам для изучения.Как отметили в пресс-службе "Роскосмоса", все системы корабля и МКС работают штатно, экипаж в безопасности, а что делать дальше специалисты определят после анализа ситуации.Исполнительный директор по пилотируемым программам "Роскосмоса" Сергей Крикалев назвал попадание микрометеорита возможной причиной повреждения обшивки и разгерметизации системы охлаждения. По его словам, никаких других изменений в телеметрии корабля и станции не обнаружено.На следующий день стало известно, что, скорее всего, до конца 2022 года выход в открытый космос по российской программе уже не состоится. Кроме того, корабль начал греться - о информации источника РИА Новости температура в нем достигла 50 градусов, в пресс-службе "Роскосмоса" же утверждают, что повышение незначительное - до 30 градусов.
https://ria.ru/20221216/kosmos-1839328464.html
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космос - риа наука, роскосмос, международная космическая станция (мкс), наса, анна кикина, сергей крикалев
Наука, Космос - РИА Наука, Роскосмос, Международная космическая станция (МКС), НАСА, Анна Кикина, Сергей Крикалев
12:05 17.12.2022 (обновлено: 12:21 17.12.2022)
 
Роскосмос: температура на "Союз МС-22" не выходит за пределы допустимого

Роскосмос: температура на корабле "Союз МС-22" не превышает 30 градусов

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкМКС
МКС - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Температура на борту пристыкованного к МКС корабля "Союз МС-22" с неисправной системой охлаждения колеблется от 28 до 30 градусов, не выходит за пределы допустимого, экипаж находится в безопасности, заявили журналистам в субботу в пресс-службе Роскосмоса.
"Температурный режим на борту всего корабля варьируется от 28 до 30 градусов, не выходя за пределы допустимых значений. Безопасности и комфорту экипажа ничего не угрожает", - говорится в сообщении.
Выход в открытый космос с борта МКС российских космонавтов Олега Артемьева и Дениса Матвеева - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
Вчера, 23:58Наука
"Роскосмос" не видит предпосылок для срочного возвращения "Союза МС-22"
Отмечается, что в субботу экипаж на станции занят хозяйственно-бытовой деятельностью, в частности, у космонавтов плановая уборка.
"После обеда Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина вступят в заслуженные выходные, которые продлятся до утра понедельника", - добавили в "Роскосмосе.
Утечка из системы охлаждения "Союза МС-22" произошла 15 декабря 2022 года из-за повреждения внешней обшивки приборно-агрегатного отсека корабля. Космонавты доложили наземным специалистам о срабатывании системы диагностики "Союза", а также подтвердили, что наблюдают утечку визуально.
Из-за инцидента пришлось отменить выход российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина. В трансляции НАСА было показано, как из "Союза" бьют фонтаны технической жидкости.
Чтобы установить причины произошедшего, российский космонавт Анна Кикина с помощью камеры на манипуляторе ERA сфотографировала и сняла на видео внешнюю поверхности корабля. Данные переданы на земным специалистам для изучения.
Как отметили в пресс-службе "Роскосмоса", все системы корабля и МКС работают штатно, экипаж в безопасности, а что делать дальше специалисты определят после анализа ситуации.
Исполнительный директор по пилотируемым программам "Роскосмоса" Сергей Крикалев назвал попадание микрометеорита возможной причиной повреждения обшивки и разгерметизации системы охлаждения. По его словам, никаких других изменений в телеметрии корабля и станции не обнаружено.
На следующий день стало известно, что, скорее всего, до конца 2022 года выход в открытый космос по российской программе уже не состоится. Кроме того, корабль начал греться - о информации источника РИА Новости температура в нем достигла 50 градусов, в пресс-службе "Роскосмоса" же утверждают, что повышение незначительное - до 30 градусов.
Манипулятор, управляемый космонавтом Анной Кикиной, обследует корабль Союз МС-22 после обнаружения разгерметизации системы охлаждения корабля
Вчера, 16:46Наука
Температура в "Союзе МС-22" повысилась до 30 градусов, заявили в Роскосмосе
 
НаукаКосмос - РИА НаукаРоскосмосМеждународная космическая станция (МКС)НАСААнна КикинаСергей Крикалев
 
 
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