https://ria.ru/20221217/kosmos-1839368062.html

Роскосмос: температура на "Союз МС-22" не выходит за пределы допустимого

Роскосмос: температура на "Союз МС-22" не выходит за пределы допустимого - РИА Новости, 17.12.2022

Роскосмос: температура на "Союз МС-22" не выходит за пределы допустимого

Температура на борту пристыкованного к МКС корабля "Союз МС-22" с неисправной системой охлаждения колеблется от 28 до 30 градусов, не выходит за пределы... РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T12:05

2022-12-17T12:05

2022-12-17T12:21

наука

космос - риа наука

роскосмос

международная космическая станция (мкс)

наса

анна кикина

сергей крикалев

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Температура на борту пристыкованного к МКС корабля "Союз МС-22" с неисправной системой охлаждения колеблется от 28 до 30 градусов, не выходит за пределы допустимого, экипаж находится в безопасности, заявили журналистам в субботу в пресс-службе Роскосмоса."Температурный режим на борту всего корабля варьируется от 28 до 30 градусов, не выходя за пределы допустимых значений. Безопасности и комфорту экипажа ничего не угрожает", - говорится в сообщении.Отмечается, что в субботу экипаж на станции занят хозяйственно-бытовой деятельностью, в частности, у космонавтов плановая уборка.Утечка из системы охлаждения "Союза МС-22" произошла 15 декабря 2022 года из-за повреждения внешней обшивки приборно-агрегатного отсека корабля. Космонавты доложили наземным специалистам о срабатывании системы диагностики "Союза", а также подтвердили, что наблюдают утечку визуально.Из-за инцидента пришлось отменить выход российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина. В трансляции НАСА было показано, как из "Союза" бьют фонтаны технической жидкости.Чтобы установить причины произошедшего, российский космонавт Анна Кикина с помощью камеры на манипуляторе ERA сфотографировала и сняла на видео внешнюю поверхности корабля. Данные переданы на земным специалистам для изучения.Как отметили в пресс-службе "Роскосмоса", все системы корабля и МКС работают штатно, экипаж в безопасности, а что делать дальше специалисты определят после анализа ситуации.Исполнительный директор по пилотируемым программам "Роскосмоса" Сергей Крикалев назвал попадание микрометеорита возможной причиной повреждения обшивки и разгерметизации системы охлаждения. По его словам, никаких других изменений в телеметрии корабля и станции не обнаружено.На следующий день стало известно, что, скорее всего, до конца 2022 года выход в открытый космос по российской программе уже не состоится. Кроме того, корабль начал греться - о информации источника РИА Новости температура в нем достигла 50 градусов, в пресс-службе "Роскосмоса" же утверждают, что повышение незначительное - до 30 градусов.

https://ria.ru/20221216/kosmos-1839328464.html

https://ria.ru/20221216/kosmos-1839237639.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, роскосмос, международная космическая станция (мкс), наса, анна кикина, сергей крикалев