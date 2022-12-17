https://ria.ru/20221217/kosmos-1839368062.html
Роскосмос: температура на "Союз МС-22" не выходит за пределы допустимого
Роскосмос: температура на "Союз МС-22" не выходит за пределы допустимого - РИА Новости, 17.12.2022
Роскосмос: температура на "Союз МС-22" не выходит за пределы допустимого
Температура на борту пристыкованного к МКС корабля "Союз МС-22" с неисправной системой охлаждения колеблется от 28 до 30 градусов, не выходит за пределы... РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T12:05
2022-12-17T12:05
2022-12-17T12:21
наука
космос - риа наука
роскосмос
международная космическая станция (мкс)
наса
анна кикина
сергей крикалев
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Температура на борту пристыкованного к МКС корабля "Союз МС-22" с неисправной системой охлаждения колеблется от 28 до 30 градусов, не выходит за пределы допустимого, экипаж находится в безопасности, заявили журналистам в субботу в пресс-службе Роскосмоса."Температурный режим на борту всего корабля варьируется от 28 до 30 градусов, не выходя за пределы допустимых значений. Безопасности и комфорту экипажа ничего не угрожает", - говорится в сообщении.Отмечается, что в субботу экипаж на станции занят хозяйственно-бытовой деятельностью, в частности, у космонавтов плановая уборка.Утечка из системы охлаждения "Союза МС-22" произошла 15 декабря 2022 года из-за повреждения внешней обшивки приборно-агрегатного отсека корабля. Космонавты доложили наземным специалистам о срабатывании системы диагностики "Союза", а также подтвердили, что наблюдают утечку визуально.Из-за инцидента пришлось отменить выход российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина. В трансляции НАСА было показано, как из "Союза" бьют фонтаны технической жидкости.Чтобы установить причины произошедшего, российский космонавт Анна Кикина с помощью камеры на манипуляторе ERA сфотографировала и сняла на видео внешнюю поверхности корабля. Данные переданы на земным специалистам для изучения.Как отметили в пресс-службе "Роскосмоса", все системы корабля и МКС работают штатно, экипаж в безопасности, а что делать дальше специалисты определят после анализа ситуации.Исполнительный директор по пилотируемым программам "Роскосмоса" Сергей Крикалев назвал попадание микрометеорита возможной причиной повреждения обшивки и разгерметизации системы охлаждения. По его словам, никаких других изменений в телеметрии корабля и станции не обнаружено.На следующий день стало известно, что, скорее всего, до конца 2022 года выход в открытый космос по российской программе уже не состоится. Кроме того, корабль начал греться - о информации источника РИА Новости температура в нем достигла 50 градусов, в пресс-службе "Роскосмоса" же утверждают, что повышение незначительное - до 30 градусов.
https://ria.ru/20221216/kosmos-1839328464.html
https://ria.ru/20221216/kosmos-1839237639.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, роскосмос, международная космическая станция (мкс), наса, анна кикина, сергей крикалев
Наука, Космос - РИА Наука, Роскосмос, Международная космическая станция (МКС), НАСА, Анна Кикина, Сергей Крикалев
12:05 17.12.2022 (обновлено: 12:21 17.12.2022)
Роскосмос: температура на "Союз МС-22" не выходит за пределы допустимого
Роскосмос: температура на корабле "Союз МС-22" не превышает 30 градусов
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Температура на борту пристыкованного к МКС корабля "Союз МС-22" с неисправной системой охлаждения колеблется от 28 до 30 градусов, не выходит за пределы допустимого, экипаж находится в безопасности, заявили журналистам в субботу в пресс-службе Роскосмоса.
"Температурный режим на борту всего корабля варьируется от 28 до 30 градусов, не выходя за пределы допустимых значений. Безопасности и комфорту экипажа ничего не угрожает", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в субботу экипаж на станции занят хозяйственно-бытовой деятельностью, в частности, у космонавтов плановая уборка.
"После обеда Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина вступят в заслуженные выходные, которые продлятся до утра понедельника", - добавили в "Роскосмосе.
Утечка из системы охлаждения "Союза МС-22" произошла 15 декабря 2022 года из-за повреждения внешней обшивки приборно-агрегатного отсека корабля. Космонавты доложили наземным специалистам о срабатывании системы диагностики "Союза", а также подтвердили, что наблюдают утечку визуально.
Из-за инцидента пришлось отменить выход российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина. В трансляции НАСА
было показано, как из "Союза" бьют фонтаны технической жидкости.
Чтобы установить причины произошедшего, российский космонавт Анна Кикина с помощью камеры на манипуляторе ERA сфотографировала и сняла на видео внешнюю поверхности корабля. Данные переданы на земным специалистам для изучения.
Как отметили в пресс-службе "Роскосмоса", все системы корабля и МКС работают штатно, экипаж в безопасности, а что делать дальше специалисты определят после анализа ситуации.
Исполнительный директор по пилотируемым программам "Роскосмоса" Сергей Крикалев
назвал попадание микрометеорита возможной причиной повреждения обшивки и разгерметизации системы охлаждения. По его словам, никаких других изменений в телеметрии корабля и станции не обнаружено.
На следующий день стало известно, что, скорее всего, до конца 2022 года выход в открытый космос по российской программе уже не состоится. Кроме того, корабль начал греться - о информации источника РИА Новости температура в нем достигла 50 градусов, в пресс-службе "Роскосмоса" же утверждают, что повышение незначительное - до 30 градусов.