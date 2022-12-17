https://ria.ru/20221217/koronavirus-1839384566.html
Король и королева Таиланда заразились COVID-19
Король и королева Таиланда заразились COVID-19 - РИА Новости, 17.12.2022
Король и королева Таиланда заразились COVID-19
Семидесятилетний король Таиланда Маха Ватчиралонгкон (Рама Х) и 44-летняя королева Сутхида заразились коронавирусной инфекцией, сообщает Бюро королевского двора РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T13:32
2022-12-17T13:32
2022-12-17T13:32
распространение коронавируса
в мире
маха ватчиралонгкон
таиланд
бангкок
коронавирус covid-19
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БАНГКОК, 17 дек – РИА Новости. Семидесятилетний король Таиланда Маха Ватчиралонгкон (Рама Х) и 44-летняя королева Сутхида заразились коронавирусной инфекцией, сообщает Бюро королевского двора в специальном бюллетене. "Шестнадцатого декабря в 23.30 королевские медики провели плановое тестирование Их Королевских Величеств на новую коронавирусную инфекцию COVID-19, в результате которого было обнаружено заражение. У Их Величеств не наблюдается тяжелых симптомов заболевания. Королевские медики начали лечение королевской четы и попросили Их Величества на некоторое время воздержаться от выполнения официальных обязанностей", - говорится в бюллетене. В среду старшая дочь короля, 44-летняя принцесса Пхатчара Киттияпха (в английской записи Bajrakitiyabha), была госпитализирована с проблемами с сердцем после потери сознания во время спортивной тренировки. Король Маха Ватчиралонгкон и королева Сутхида посетили принцессу в больнице Чулалонгкорнского университета в Бангкоке утром 15 декабря.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, маха ватчиралонгкон, таиланд, бангкок, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, В мире, Маха Ватчиралонгкон, Таиланд, Бангкок, Коронавирус COVID-19
Король и королева Таиланда заразились COVID-19
Семидесятилетний король Таиланда Рама Х и 44-летняя королева Сутхида заразились COVID-19