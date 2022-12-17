Рейтинг@Mail.ru
Король и королева Таиланда заразились COVID-19 - РИА Новости, 17.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20221217/koronavirus-1839384566.html
Король и королева Таиланда заразились COVID-19
Король и королева Таиланда заразились COVID-19 - РИА Новости, 17.12.2022
Король и королева Таиланда заразились COVID-19
Семидесятилетний король Таиланда Маха Ватчиралонгкон (Рама Х) и 44-летняя королева Сутхида заразились коронавирусной инфекцией, сообщает Бюро королевского двора РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T13:32
2022-12-17T13:32
распространение коронавируса
в мире
маха ватчиралонгкон
таиланд
бангкок
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155235/05/1552350581_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_869a8c38fda81016b7facb80cdf90335.jpg
БАНГКОК, 17 дек – РИА Новости. Семидесятилетний король Таиланда Маха Ватчиралонгкон (Рама Х) и 44-летняя королева Сутхида заразились коронавирусной инфекцией, сообщает Бюро королевского двора в специальном бюллетене. "Шестнадцатого декабря в 23.30 королевские медики провели плановое тестирование Их Королевских Величеств на новую коронавирусную инфекцию COVID-19, в результате которого было обнаружено заражение. У Их Величеств не наблюдается тяжелых симптомов заболевания. Королевские медики начали лечение королевской четы и попросили Их Величества на некоторое время воздержаться от выполнения официальных обязанностей", - говорится в бюллетене. В среду старшая дочь короля, 44-летняя принцесса Пхатчара Киттияпха (в английской записи Bajrakitiyabha), была госпитализирована с проблемами с сердцем после потери сознания во время спортивной тренировки. Король Маха Ватчиралонгкон и королева Сутхида посетили принцессу в больнице Чулалонгкорнского университета в Бангкоке утром 15 декабря.
https://ria.ru/20221217/gripp-1839261957.html
таиланд
бангкок
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155235/05/1552350581_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d334f195a2603467f76e112e0fcd0ea5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, маха ватчиралонгкон, таиланд, бангкок, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, В мире, Маха Ватчиралонгкон, Таиланд, Бангкок, Коронавирус COVID-19
13:32 17.12.2022
 
Король и королева Таиланда заразились COVID-19

Семидесятилетний король Таиланда Рама Х и 44-летняя королева Сутхида заразились COVID-19

© Depositphotos.com / vichie81Бангкок, Таиланд
Бангкок, Таиланд - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
© Depositphotos.com / vichie81
Бангкок, Таиланд. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАНГКОК, 17 дек – РИА Новости. Семидесятилетний король Таиланда Маха Ватчиралонгкон (Рама Х) и 44-летняя королева Сутхида заразились коронавирусной инфекцией, сообщает Бюро королевского двора в специальном бюллетене.
"Шестнадцатого декабря в 23.30 королевские медики провели плановое тестирование Их Королевских Величеств на новую коронавирусную инфекцию COVID-19, в результате которого было обнаружено заражение. У Их Величеств не наблюдается тяжелых симптомов заболевания. Королевские медики начали лечение королевской четы и попросили Их Величества на некоторое время воздержаться от выполнения официальных обязанностей", - говорится в бюллетене.
В среду старшая дочь короля, 44-летняя принцесса Пхатчара Киттияпха (в английской записи Bajrakitiyabha), была госпитализирована с проблемами с сердцем после потери сознания во время спортивной тренировки. Король Маха Ватчиралонгкон и королева Сутхида посетили принцессу в больнице Чулалонгкорнского университета в Бангкоке утром 15 декабря.
Пассажиры в медицинских масках на эскалаторе Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
08:00Наука
"Испанка" вернулась. Россия столкнулась с особо опасным гриппом
 
Распространение коронавирусаВ миреМаха ВатчиралонгконТаиландБангкокКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала