https://ria.ru/20221217/koronavirus-1839384566.html

Король и королева Таиланда заразились COVID-19

Король и королева Таиланда заразились COVID-19 - РИА Новости, 17.12.2022

Король и королева Таиланда заразились COVID-19

Семидесятилетний король Таиланда Маха Ватчиралонгкон (Рама Х) и 44-летняя королева Сутхида заразились коронавирусной инфекцией, сообщает Бюро королевского двора РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T13:32

2022-12-17T13:32

2022-12-17T13:32

распространение коронавируса

в мире

маха ватчиралонгкон

таиланд

бангкок

коронавирус covid-19

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БАНГКОК, 17 дек – РИА Новости. Семидесятилетний король Таиланда Маха Ватчиралонгкон (Рама Х) и 44-летняя королева Сутхида заразились коронавирусной инфекцией, сообщает Бюро королевского двора в специальном бюллетене. "Шестнадцатого декабря в 23.30 королевские медики провели плановое тестирование Их Королевских Величеств на новую коронавирусную инфекцию COVID-19, в результате которого было обнаружено заражение. У Их Величеств не наблюдается тяжелых симптомов заболевания. Королевские медики начали лечение королевской четы и попросили Их Величества на некоторое время воздержаться от выполнения официальных обязанностей", - говорится в бюллетене. В среду старшая дочь короля, 44-летняя принцесса Пхатчара Киттияпха (в английской записи Bajrakitiyabha), была госпитализирована с проблемами с сердцем после потери сознания во время спортивной тренировки. Король Маха Ватчиралонгкон и королева Сутхида посетили принцессу в больнице Чулалонгкорнского университета в Бангкоке утром 15 декабря.

https://ria.ru/20221217/gripp-1839261957.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, маха ватчиралонгкон, таиланд, бангкок, коронавирус covid-19