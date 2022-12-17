https://ria.ru/20221217/koronavirus-1839362410.html
В Москве за сутки госпитализировали 166 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 166 человек с COVID-19 - РИА Новости, 17.12.2022
В Москве за сутки госпитализировали 166 человек с COVID-19
За сутки в Москве выявлены 1396 случаев COVID, умерли 17 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T11:18
2022-12-17T11:18
2022-12-17T11:18
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. За сутки в Москве выявлены 1396 случаев COVID, умерли 17 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки - 1396, госпитализированы - 166 человек, выздоровели - 1296 человек, 17 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице. Всего с начала пандемии в Москве был выявлен 3 280 301 случай коронавируса, выздоровели 3 084 977 человек, умерли 47 258 человек.
https://ria.ru/20221217/koronavirus-1839361437.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, москва, общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Москва, Общество, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 166 человек с COVID-19
В Москве за сутки выявили 1396 новых случаев заражения коронавирусом