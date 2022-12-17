https://ria.ru/20221217/koronavirus-1839362410.html

В Москве за сутки госпитализировали 166 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 166 человек с COVID-19 - РИА Новости, 17.12.2022

В Москве за сутки госпитализировали 166 человек с COVID-19

За сутки в Москве выявлены 1396 случаев COVID, умерли 17 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T11:18

2022-12-17T11:18

2022-12-17T11:18

распространение коронавируса

здоровье - общество

москва

общество

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773313213_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2165b9beb68cc6899bb11f1c8d08ab6d.jpg

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. За сутки в Москве выявлены 1396 случаев COVID, умерли 17 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки - 1396, госпитализированы - 166 человек, выздоровели - 1296 человек, 17 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице. Всего с начала пандемии в Москве был выявлен 3 280 301 случай коронавируса, выздоровели 3 084 977 человек, умерли 47 258 человек.

https://ria.ru/20221217/koronavirus-1839361437.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

здоровье - общество, москва, общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19