https://ria.ru/20221217/koronavirus-1839361437.html

В России за сутки госпитализировали 1266 пациентов с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 1266 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 17.12.2022

В России за сутки госпитализировали 1266 пациентов с COVID-19

За сутки в России госпитализированы 1266 пациентов с COVID-19, выздоровели 7269 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T11:07

2022-12-17T11:07

2022-12-17T11:07

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827196437_0:352:2895:1980_1920x0_80_0_0_8e682a24658ab58b667d2fbff1dcd75b.jpg

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. За сутки в России госпитализированы 1266 пациентов с COVID-19, выздоровели 7269 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. "По состоянию на 17 декабря 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1266 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 9,6%... Выздоровело за сутки 7269 человек, или на 1,7% меньше в сравнении с 16 декабря 2022 года", - говорится в сообщении. "Выявлен 7531 новый случай COVID-19. Умерло за сутки 58 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что увеличение числа госпитализаций произошло в 27 регионах, снижение - в 40, в 18 регионах ситуация не изменилась.

https://ria.ru/20221126/koronavirus-1834450813.html

https://ria.ru/20221112/koronavirus-1830987294.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы