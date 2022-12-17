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В России за сутки госпитализировали 1266 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 17.12.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20221217/koronavirus-1839361437.html
В России за сутки госпитализировали 1266 пациентов с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1266 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 17.12.2022
В России за сутки госпитализировали 1266 пациентов с COVID-19
За сутки в России госпитализированы 1266 пациентов с COVID-19, выздоровели 7269 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T11:07
2022-12-17T11:07
распространение коронавируса
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. За сутки в России госпитализированы 1266 пациентов с COVID-19, выздоровели 7269 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. "По состоянию на 17 декабря 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1266 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 9,6%... Выздоровело за сутки 7269 человек, или на 1,7% меньше в сравнении с 16 декабря 2022 года", - говорится в сообщении. "Выявлен 7531 новый случай COVID-19. Умерло за сутки 58 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что увеличение числа госпитализаций произошло в 27 регионах, снижение - в 40, в 18 регионах ситуация не изменилась.
https://ria.ru/20221126/koronavirus-1834450813.html
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11:07 17.12.2022
 
В России за сутки госпитализировали 1266 пациентов с COVID-19

В России за сутки выявили 7531 новый случай COVID-19, умерли 58 человек

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в медиабанкМедицинский сотрудник проводит компьютерную томографию в отделении для больных коронавирусом в госпитале Минобороны РФ в Волгограде
Медицинский сотрудник проводит компьютерную томографию в отделении для больных коронавирусом в госпитале Минобороны РФ в Волгограде - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Медицинский сотрудник проводит компьютерную томографию в отделении для больных коронавирусом в госпитале Минобороны РФ в Волгограде. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. За сутки в России госпитализированы 1266 пациентов с COVID-19, выздоровели 7269 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"По состоянию на 17 декабря 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1266 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 9,6%... Выздоровело за сутки 7269 человек, или на 1,7% меньше в сравнении с 16 декабря 2022 года", - говорится в сообщении.
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"Выявлен 7531 новый случай COVID-19. Умерло за сутки 58 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что увеличение числа госпитализаций произошло в 27 регионах, снижение - в 40, в 18 регионах ситуация не изменилась.
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