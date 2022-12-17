https://ria.ru/20221217/koronavirus-1839361437.html
В России за сутки госпитализировали 1266 пациентов с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1266 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 17.12.2022
В России за сутки госпитализировали 1266 пациентов с COVID-19
За сутки в России госпитализированы 1266 пациентов с COVID-19, выздоровели 7269 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T11:07
2022-12-17T11:07
2022-12-17T11:07
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827196437_0:352:2895:1980_1920x0_80_0_0_8e682a24658ab58b667d2fbff1dcd75b.jpg
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. За сутки в России госпитализированы 1266 пациентов с COVID-19, выздоровели 7269 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. "По состоянию на 17 декабря 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1266 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 9,6%... Выздоровело за сутки 7269 человек, или на 1,7% меньше в сравнении с 16 декабря 2022 года", - говорится в сообщении. "Выявлен 7531 новый случай COVID-19. Умерло за сутки 58 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что увеличение числа госпитализаций произошло в 27 регионах, снижение - в 40, в 18 регионах ситуация не изменилась.
https://ria.ru/20221126/koronavirus-1834450813.html
https://ria.ru/20221112/koronavirus-1830987294.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827196437_166:0:2895:2047_1920x0_80_0_0_36e68da4c7214ab7b3bfde7c8c3b5106.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы
Распространение коронавируса, Общество, Здоровье - Общество, Россия, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Коронавирусы
В России за сутки госпитализировали 1266 пациентов с COVID-19
В России за сутки выявили 7531 новый случай COVID-19, умерли 58 человек