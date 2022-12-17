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Девушка получила переломы, упав в оркестровую яму Саратовской консерватории - РИА Новости, 17.12.2022
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Девушка получила переломы, упав в оркестровую яму Саратовской консерватории
Девушка получила переломы, упав в оркестровую яму Саратовской консерватории - РИА Новости, 17.12.2022
Девушка получила переломы, упав в оркестровую яму Саратовской консерватории
Зрительница упала на два метра в оркестровую яму в Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова, у пострадавшей переломы, сообщил министр... РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T22:24
2022-12-17T22:26
происшествия
олег костин (пловец)
саратов
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САРАТОВ, 17 дек - РИА Новости. Зрительница упала на два метра в оркестровую яму в Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова, у пострадавшей переломы, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин. "Падение в оркестровую яму в консерватории... девушка 19 лет, зритель. Диагноз: ЗЧМТ (закрытая черепно-мозговая травма), перелом лопатки, закрытый перелом голени. В первую городскую больницу будет госпитализация. В настоящее время ожидают службу спасения для транспортировки из ямы (глубиной) два метра", - написал Костин в Telegram-канале.
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происшествия, олег костин (пловец), саратов
Происшествия, Олег Костин (пловец), Саратов
22:24 17.12.2022 (обновлено: 22:26 17.12.2022)
 
Девушка получила переломы, упав в оркестровую яму Саратовской консерватории

Девушка получила переломы, упав на два метра в оркестровую яму Саратовской консерватории

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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САРАТОВ, 17 дек - РИА Новости. Зрительница упала на два метра в оркестровую яму в Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова, у пострадавшей переломы, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин.
"Падение в оркестровую яму в консерватории... девушка 19 лет, зритель. Диагноз: ЗЧМТ (закрытая черепно-мозговая травма), перелом лопатки, закрытый перелом голени. В первую городскую больницу будет госпитализация. В настоящее время ожидают службу спасения для транспортировки из ямы (глубиной) два метра", - написал Костин в Telegram-канале.
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