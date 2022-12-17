https://ria.ru/20221217/konservatoriya-1839463638.html
Девушка получила переломы, упав в оркестровую яму Саратовской консерватории
Девушка получила переломы, упав в оркестровую яму Саратовской консерватории - РИА Новости, 17.12.2022
Девушка получила переломы, упав в оркестровую яму Саратовской консерватории
Зрительница упала на два метра в оркестровую яму в Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова, у пострадавшей переломы, сообщил министр... РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T22:24
2022-12-17T22:24
2022-12-17T22:26
происшествия
олег костин (пловец)
саратов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_0de9a8e30fc3c763631b9edc85e50240.jpg
САРАТОВ, 17 дек - РИА Новости. Зрительница упала на два метра в оркестровую яму в Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова, у пострадавшей переломы, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин. "Падение в оркестровую яму в консерватории... девушка 19 лет, зритель. Диагноз: ЗЧМТ (закрытая черепно-мозговая травма), перелом лопатки, закрытый перелом голени. В первую городскую больницу будет госпитализация. В настоящее время ожидают службу спасения для транспортировки из ямы (глубиной) два метра", - написал Костин в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220908/shkolnitsa-1815517328.html
саратов
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_58:0:2787:2047_1920x0_80_0_0_97ad95ba17a303d5251642b4c109a601.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, олег костин (пловец), саратов
Происшествия, Олег Костин (пловец), Саратов
22:24 17.12.2022 (обновлено: 22:26 17.12.2022)
Девушка получила переломы, упав в оркестровую яму Саратовской консерватории
Девушка получила переломы, упав на два метра в оркестровую яму Саратовской консерватории