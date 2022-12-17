https://ria.ru/20221217/konservatoriya-1839463638.html

Девушка получила переломы, упав в оркестровую яму Саратовской консерватории

Девушка получила переломы, упав в оркестровую яму Саратовской консерватории - РИА Новости, 17.12.2022

Девушка получила переломы, упав в оркестровую яму Саратовской консерватории

Зрительница упала на два метра в оркестровую яму в Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова, у пострадавшей переломы, сообщил министр... РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T22:24

2022-12-17T22:24

2022-12-17T22:26

происшествия

олег костин (пловец)

саратов

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САРАТОВ, 17 дек - РИА Новости. Зрительница упала на два метра в оркестровую яму в Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова, у пострадавшей переломы, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин. "Падение в оркестровую яму в консерватории... девушка 19 лет, зритель. Диагноз: ЗЧМТ (закрытая черепно-мозговая травма), перелом лопатки, закрытый перелом голени. В первую городскую больницу будет госпитализация. В настоящее время ожидают службу спасения для транспортировки из ямы (глубиной) два метра", - написал Костин в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220908/shkolnitsa-1815517328.html

саратов

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, олег костин (пловец), саратов