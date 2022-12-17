https://ria.ru/20221217/kartina-1839094316.html
Украденную картину XVII века нашли по фото декоративной подушки в Сети
Украденную картину XVII века нашли по фото декоративной подушки в Сети - РИА Новости, 17.12.2022
Украденную картину XVII века нашли по фото декоративной подушки в Сети
Коллекционер Клифф Шорер, которого называют охотником за пропавшими произведениями искусства, нашел украденную в 1978 году картину голландского мастера XVII... РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T06:00
2022-12-17T06:00
2022-12-17T06:00
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Коллекционер Клифф Шорер, которого называют охотником за пропавшими произведениями искусства, нашел украденную в 1978 году картину голландского мастера XVII века Хендрика Аверкампа "Зимний пейзаж с фигуристкой и другими фигурами" по фото рисунка на декоративной подушке, сообщает Boston Magazine. Полотно принадлежало бывшему попечителю Вустерского музея искусств Роберту Стоддарту. Почти 45 лет назад из его дома грабители вынесли 12 произведений на сумму в десять миллионов долларов, пока он спал.Шорер просматривал в Сети картинки, напоминавшие пропавшее полотно и наткнулся на фото подушки с изображением работы Аверкампа. По качеству снимка экперт понял — кадр не мог быть сделан ранее 1978 года. По метаданным он выяснил, что авторские права на фотографию с 2012 года принадлежат художественной библиотеке. Далее, через свои связи в арт-бизнесе он узнал: картина была куплена на художественной ярмарке в Европе в 1995 году. Но продавалась под именем племянника Аверкампа — Барента. Шорер вышел на племянницу дилера. И от нее узнал, кто купил произведение. Это была голландская пара. Сейчас их обоих уже нет в живых. Эксперт нашел их наследников и обратился к ним от имени музея, чтобы мирным путем вернуть шедевр владельцу. Ответа он пока не получил. Если они не отреагируют на письмо от его адвоката и не согласятся возвратить полотно в обмен на деньги, за которые оно было куплено, то случай будет рассматриваться как уголовное дело.
https://ria.ru/20221110/dichirico-1830425358.html
https://ria.ru/20221101/kartina-1828414116.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, искусство, музеи
Культура, Новости культуры, Искусство, Музеи
Украденную картину XVII века нашли по фото декоративной подушки в Сети
Коллекционер нашел украденную картину XVII века по фото декоративной подушки в Сети
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Коллекционер Клифф Шорер, которого называют охотником за пропавшими произведениями искусства, нашел украденную в 1978 году картину голландского мастера XVII века Хендрика Аверкампа "Зимний пейзаж с фигуристкой и другими фигурами" по фото рисунка на декоративной подушке, сообщает Boston Magazine.
Полотно принадлежало бывшему попечителю Вустерского музея искусств Роберту Стоддарту. Почти 45 лет назад из его дома грабители вынесли 12 произведений на сумму в десять миллионов долларов, пока он спал.
Шорер просматривал в Сети картинки, напоминавшие пропавшее полотно и наткнулся на фото подушки с изображением работы Аверкампа. По качеству снимка экперт понял — кадр не мог быть сделан ранее 1978 года.
По метаданным он выяснил, что авторские права на фотографию с 2012 года принадлежат художественной библиотеке. Далее, через свои связи в арт-бизнесе он узнал: картина была куплена на художественной ярмарке в Европе в 1995 году. Но продавалась под именем племянника Аверкампа — Барента.
Шорер вышел на племянницу дилера. И от нее узнал, кто купил произведение. Это была голландская пара. Сейчас их обоих уже нет в живых. Эксперт нашел их наследников и обратился к ним от имени музея, чтобы мирным путем вернуть шедевр владельцу. Ответа он пока не получил.
Если они не отреагируют на письмо от его адвоката и не согласятся возвратить полотно в обмен на деньги, за которые оно было куплено, то случай будет рассматриваться как уголовное дело.