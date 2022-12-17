https://ria.ru/20221217/kampusy-1839398867.html

Азаров принял участие в совещании по вопросу строительства кампусов

Азаров принял участие в совещании по вопросу строительства кампусов - РИА Новости, 17.12.2022

Азаров принял участие в совещании по вопросу строительства кампусов

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в совещании по вопросу строительства кампусов мирового уровня, сообщила пресс-служба правительства... РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T15:13

2022-12-17T15:13

2022-12-17T15:13

дмитрий азаров

дмитрий чернышенко

владимир путин

россия

самарская область

самара

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САМАРА, 17 дек - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в совещании по вопросу строительства кампусов мирового уровня, сообщила пресс-служба правительства региона. По данным пресс-службы, глава региона представлял интересы Самарской области, чей проект межвузовского кампуса IT-направления на прошлой неделе стал победителем конкурса на получение федерального финансирования для дальнейшей реализации. Поэтапный план проекта межвузовского кампуса в Самаре на 5 тысяч мест разрабатывался и реализуется по поручению и под личным контролем Азарова. По информации пресс-службы, благодаря системной и масштабной работе под руководством главы региона за два года проект кампуса прошел путь от идеи до стадии получения федерального финансирования и подготовки к строительству. В 2020 году по итогам конкурса с участием лучших российских и мировых архитектурных групп была определена концепция развития территории около стадиона "Самара Солидарность Арена". В 2021 году проведены проектно-изыскательские работы и археологические изыскания, построена инфраструктура, внесены изменения в стратегические документы региона и вузов – будущих пользователей кампуса. В 2022 году была сформирована концепция реализации проекта в рамках ГЧП и достигнута договоренность с компанией "ПроКампус" (госкорпорация ВЭБ.РФ) о реализации проекта через механизм концессии, привлечен ряд будущих партнеров - "резидентов" кампуса. В октябре этого года Азаров представил проект кампуса президенту РФ Владимиру Путину, заручившись поддержкой. На совещании Чернышенко сообщил, что до конца года Минобрнауки РФ должно сформировать отдельный федеральный проект, посвященный созданию сети кампусов. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков доложил о подробностях проведения конкурсного отбора. По данным пресс-службы, эксперты, участвовавшие в процессе отбора победителей, отметили, что самарская заявка была одной из самых эффективных и проработанных. Участие в совещании также приняла руководитель образовательного фонда "Талант и успех" и центра "Сириус" Елена Шмелева. Центр для одаренных детей "Вега", входящий в структуру центра "Сириус", станет резидентом кампуса в Самаре. Еще одним участником проекта стал Сбер, чья школа программирования "Школа 21" будет открыта на территории самарского кампуса. До 2030 года по поручению Путина будет создано не менее 25 кампусов мирового уровня в разных регионах России.

https://ria.ru/20221216/samara-1839226049.html

https://ria.ru/20221216/rabota-1839182764.html

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самарская область

самара

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

дмитрий азаров, дмитрий чернышенко, владимир путин, россия, самарская область, самара