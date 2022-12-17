https://ria.ru/20221217/germaniya-1839398383.html

Потомки Бисмарка раскритиковали Бербок

Потомки Бисмарка раскритиковали Бербок - РИА Новости, 17.12.2022

Потомки Бисмарка раскритиковали Бербок

Потомки германского канцлера Отто фон Бисмарка раскритиковали решение главы МИД ФРГ Анналены Бербок переименовать зал в здании внешнеполитического ведомства,... РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T15:10

2022-12-17T15:10

2022-12-17T15:56

в мире

отто фон бисмарк

анналена бербок

германия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788644896_0:119:3072:1847_1920x0_80_0_0_9e7b4c7fb05f0601398e6a597f16d74f.jpg

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Потомки германского канцлера Отто фон Бисмарка раскритиковали решение главы МИД ФРГ Анналены Бербок переименовать зал в здании внешнеполитического ведомства, пишет журнал Spiegel. Уточняется, что до недавнего времени он назывался "комнатой Бисмарка". Однако МИД ФРГ под руководством Бербок решил переименовать его в "зал германского единства". Потомки Бисмарка заявили, что они "в ужасе и невыразимо опечалены". Один из представителей семьи, Александр фон Бисмарк, обвинил Бербок в "недостаточной (степени) исторического сознания". "Министр иностранных дел, занимающаяся морализаторством, не справилась со своими обязанностями. Она не только негативно относится ко многим другим странам, но и искажает историю в своей собственной стране", — говорится в заявлении семьи. Потомки канцлера считают, что "достижения первого немецкого канцлера Отто фон Бисмарка, которые и сегодня приносят Германии пользу, игнорируются".

https://ria.ru/20221214/berbok-1838507095.html

https://ria.ru/20221212/brnabich-1837940043.html

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, отто фон бисмарк, анналена бербок, германия