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Потомки Бисмарка раскритиковали Бербок - РИА Новости, 17.12.2022
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Потомки Бисмарка раскритиковали Бербок
Потомки Бисмарка раскритиковали Бербок - РИА Новости, 17.12.2022
Потомки Бисмарка раскритиковали Бербок
Потомки германского канцлера Отто фон Бисмарка раскритиковали решение главы МИД ФРГ Анналены Бербок переименовать зал в здании внешнеполитического ведомства,... РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T15:10
2022-12-17T15:56
в мире
отто фон бисмарк
анналена бербок
германия
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Потомки германского канцлера Отто фон Бисмарка раскритиковали решение главы МИД ФРГ Анналены Бербок переименовать зал в здании внешнеполитического ведомства, пишет журнал Spiegel. Уточняется, что до недавнего времени он назывался "комнатой Бисмарка". Однако МИД ФРГ под руководством Бербок решил переименовать его в "зал германского единства". Потомки Бисмарка заявили, что они "в ужасе и невыразимо опечалены". Один из представителей семьи, Александр фон Бисмарк, обвинил Бербок в "недостаточной (степени) исторического сознания". "Министр иностранных дел, занимающаяся морализаторством, не справилась со своими обязанностями. Она не только негативно относится ко многим другим странам, но и искажает историю в своей собственной стране", — говорится в заявлении семьи. Потомки канцлера считают, что "достижения первого немецкого канцлера Отто фон Бисмарка, которые и сегодня приносят Германии пользу, игнорируются".
https://ria.ru/20221214/berbok-1838507095.html
https://ria.ru/20221212/brnabich-1837940043.html
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в мире, отто фон бисмарк, анналена бербок, германия
В мире, Отто фон Бисмарк, Анналена Бербок, Германия
15:10 17.12.2022 (обновлено: 15:56 17.12.2022)
 
Потомки Бисмарка раскритиковали Бербок

Потомки Бисмарка раскритиковали Бербок за переименование зала в МИД Германии

© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок
© Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Потомки германского канцлера Отто фон Бисмарка раскритиковали решение главы МИД ФРГ Анналены Бербок переименовать зал в здании внешнеполитического ведомства, пишет журнал Spiegel.
Уточняется, что до недавнего времени он назывался "комнатой Бисмарка". Однако МИД ФРГ под руководством Бербок решил переименовать его в "зал германского единства".
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
14 декабря, 09:32
"Она не в себе". Слова Бербок о Путине ужаснули пользователей Сети
Потомки Бисмарка заявили, что они "в ужасе и невыразимо опечалены". Один из представителей семьи, Александр фон Бисмарк, обвинил Бербок в "недостаточной (степени) исторического сознания".
"Министр иностранных дел, занимающаяся морализаторством, не справилась со своими обязанностями. Она не только негативно относится ко многим другим странам, но и искажает историю в своей собственной стране", — говорится в заявлении семьи.
Потомки канцлера считают, что "достижения первого немецкого канцлера Отто фон Бисмарка, которые и сегодня приносят Германии пользу, игнорируются".
Премьер-министр Сербии Ана Брнабич - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
12 декабря, 01:56
Премьер Сербии назвала слова Бербок о Косово "ошеломляющим уровнем абсурда"
 
В миреОтто фон БисмаркАнналена БербокГермания
 
 
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