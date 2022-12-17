https://ria.ru/20221217/ekovakhta-1839414070.html

В "Экологической вахте Сахалина"* сообщили о ликвидации организации

В "Экологической вахте Сахалина"* сообщили о ликвидации организации - РИА Новости, 17.12.2022

В "Экологической вахте Сахалина"* сообщили о ликвидации организации

Организация "Экологическая вахта Сахалина"*, которую Минюст признал иноагентом, будет ликвидирована. РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T16:48

2022-12-17T16:48

2022-12-17T16:48

экологическая вахта сахалина

дальний восток

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ВЛАДИВОСТОК, 17 дек – РИА Новости. Организация "Экологическая вахта Сахалина"*, которую Минюст признал иноагентом, будет ликвидирована. Накануне Минюст добавил в список иноагентов региональную общественную организацию "Экологическая вахта Сахалина"*. "Всегда работали только на обеспечение экологической безопасности нашей родной страны и сохранение ее уникальной дикой природы", - добавляют в "Эковахте"*. "Эковахта Сахалина"* 27 лет работала на Дальнем Востоке в сфере экологического контроля, в том числе занималась пресечением браконьерства, выявляла загрязнения рек. Организация поспособствовала выпуску из "китовой тюрьмы" в Приморье в 2019 году почти 100 незаконно пойманных косаток и белух. В 2018 году в приморской бухте Средняя в вольерах нашли 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров. Животных выловили незаконно и планировали продать в Китай. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. К решению проблемы подключился президент РФ Владимир Путин - он поручил профильным министерствам вместе с учеными решить судьбу животных. Операция по выпуску белух и косаток из "китовой тюрьмы" началась в июне 2019 года. Первую партию выпустили в Охотское море 27 июня, а 10 ноября в Японском море выпустили последних животных. До сих пор белух встречают у берегов Владивостока.* Организация, выполняющая функции иноагента.

https://ria.ru/20221212/yamal-1838030689.html

дальний восток

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экологическая вахта сахалина, дальний восток