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В "Экологической вахте Сахалина"* сообщили о ликвидации организации - РИА Новости, 17.12.2022
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В "Экологической вахте Сахалина"* сообщили о ликвидации организации
В "Экологической вахте Сахалина"* сообщили о ликвидации организации - РИА Новости, 17.12.2022
В "Экологической вахте Сахалина"* сообщили о ликвидации организации
Организация "Экологическая вахта Сахалина"*, которую Минюст признал иноагентом, будет ликвидирована. РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T16:48
2022-12-17T16:48
экологическая вахта сахалина
дальний восток
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ВЛАДИВОСТОК, 17 дек – РИА Новости. Организация "Экологическая вахта Сахалина"*, которую Минюст признал иноагентом, будет ликвидирована. Накануне Минюст добавил в список иноагентов региональную общественную организацию "Экологическая вахта Сахалина"*. "Всегда работали только на обеспечение экологической безопасности нашей родной страны и сохранение ее уникальной дикой природы", - добавляют в "Эковахте"*. "Эковахта Сахалина"* 27 лет работала на Дальнем Востоке в сфере экологического контроля, в том числе занималась пресечением браконьерства, выявляла загрязнения рек. Организация поспособствовала выпуску из "китовой тюрьмы" в Приморье в 2019 году почти 100 незаконно пойманных косаток и белух. В 2018 году в приморской бухте Средняя в вольерах нашли 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров. Животных выловили незаконно и планировали продать в Китай. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. К решению проблемы подключился президент РФ Владимир Путин - он поручил профильным министерствам вместе с учеными решить судьбу животных. Операция по выпуску белух и косаток из "китовой тюрьмы" началась в июне 2019 года. Первую партию выпустили в Охотское море 27 июня, а 10 ноября в Японском море выпустили последних животных. До сих пор белух встречают у берегов Владивостока.* Организация, выполняющая функции иноагента.
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экологическая вахта сахалина, дальний восток
Экологическая вахта Сахалина, Дальний Восток
16:48 17.12.2022
 
В "Экологической вахте Сахалина"* сообщили о ликвидации организации

"Эковахта Сахалина" сообщила о ликвидации после включения организации в список иноагентов

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкОстров Итуруп на Сахалине
Остров Итуруп на Сахалине - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Остров Итуруп на Сахалине. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 17 дек – РИА Новости. Организация "Экологическая вахта Сахалина"*, которую Минюст признал иноагентом, будет ликвидирована.
Накануне Минюст добавил в список иноагентов региональную общественную организацию "Экологическая вахта Сахалина"*.
"К сожалению, наш единственный выбор сегодня – завершение проектов и ликвидация организации", - сообщает организация в соцсетях, отмечая, что "законы не нарушали, ни под чьим влиянием не находились".
"Всегда работали только на обеспечение экологической безопасности нашей родной страны и сохранение ее уникальной дикой природы", - добавляют в "Эковахте"*.
"Эковахта Сахалина"* 27 лет работала на Дальнем Востоке в сфере экологического контроля, в том числе занималась пресечением браконьерства, выявляла загрязнения рек. Организация поспособствовала выпуску из "китовой тюрьмы" в Приморье в 2019 году почти 100 незаконно пойманных косаток и белух.
В 2018 году в приморской бухте Средняя в вольерах нашли 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров. Животных выловили незаконно и планировали продать в Китай. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными.
К решению проблемы подключился президент РФ Владимир Путин - он поручил профильным министерствам вместе с учеными решить судьбу животных. Операция по выпуску белух и косаток из "китовой тюрьмы" началась в июне 2019 года. Первую партию выпустили в Охотское море 27 июня, а 10 ноября в Японском море выпустили последних животных. До сих пор белух встречают у берегов Владивостока.
* Организация, выполняющая функции иноагента.
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12 декабря, 12:59Ямало-Ненецкий автономный округ
Каждый третий ямалец принял участие в мероприятиях Года экологии
 
Экологическая вахта СахалинаДальний Восток
 
 
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