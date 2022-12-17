В "Экологической вахте Сахалина"* сообщили о ликвидации организации
"Эковахта Сахалина" сообщила о ликвидации после включения организации в список иноагентов
Остров Итуруп на Сахалине. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 17 дек – РИА Новости. Организация "Экологическая вахта Сахалина"*, которую Минюст признал иноагентом, будет ликвидирована.
Накануне Минюст добавил в список иноагентов региональную общественную организацию "Экологическая вахта Сахалина"*.
"К сожалению, наш единственный выбор сегодня – завершение проектов и ликвидация организации", - сообщает организация в соцсетях, отмечая, что "законы не нарушали, ни под чьим влиянием не находились".
"Всегда работали только на обеспечение экологической безопасности нашей родной страны и сохранение ее уникальной дикой природы", - добавляют в "Эковахте"*.
"Эковахта Сахалина"* 27 лет работала на Дальнем Востоке в сфере экологического контроля, в том числе занималась пресечением браконьерства, выявляла загрязнения рек. Организация поспособствовала выпуску из "китовой тюрьмы" в Приморье в 2019 году почти 100 незаконно пойманных косаток и белух.
В 2018 году в приморской бухте Средняя в вольерах нашли 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров. Животных выловили незаконно и планировали продать в Китай. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными.
К решению проблемы подключился президент РФ Владимир Путин - он поручил профильным министерствам вместе с учеными решить судьбу животных. Операция по выпуску белух и косаток из "китовой тюрьмы" началась в июне 2019 года. Первую партию выпустили в Охотское море 27 июня, а 10 ноября в Японском море выпустили последних животных. До сих пор белух встречают у берегов Владивостока.
* Организация, выполняющая функции иноагента.