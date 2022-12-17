https://ria.ru/20221217/egipet-1839407642.html
Туроператор Fun&Sun вывезет около 150 клиентов, застрявших в Египте
Туроператор Fun&Sun вывезет около 150 клиентов, застрявших в Египте - РИА Новости, 17.12.2022
Туроператор Fun&Sun вывезет около 150 клиентов, застрявших в Египте
Туроператор Fun&Sun вывезет в субботу около 150 своих клиентов, которые застряли в Египте из-за закрытия Иорданией неба для перелетов авиакомпании iFly,... РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T16:12
2022-12-17T16:12
2022-12-17T23:12
туризм
ifly
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
египет
иордания
новости - туризм
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АНТАЛЬЯ, 17 дек - РИА Новости. Туроператор Fun&Sun вывезет в субботу около 150 своих клиентов, которые застряли в Египте из-за закрытия Иорданией неба для перелетов авиакомпании iFly, перевозку осуществит авиакомпания Red Wings, заявил журналистам гендиректор компании Владимир Рубцов. С четверга авиакомпания iFly отменила или перенесла все свои рейсы в Египет. Проблемы с ними, как объясняла iFly, возникли из-за ограничений для российских авиаперевозчиков на пролет в воздушном пространстве Иордании. Компания начала проработку альтернативных путей. Росавиация в четверг сообщила, что проводит согласование маршрута, так как iFly планировала лететь над Сирией, но не предоставила необходимую информацию. В пятницу Росавиация сообщила, что отметила существенные недостатки в документах iFly на полеты. Компания заявила, что отменяет рейсы в Египет по 19 декабря.
https://ria.ru/20221217/ifly-1839359815.html
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ifly, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), египет, иордания, новости - туризм
Туризм, iFly, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Египет, Иордания, Новости - Туризм
16:12 17.12.2022 (обновлено: 23:12 17.12.2022)
Туроператор Fun&Sun вывезет около 150 клиентов, застрявших в Египте
Туроператор Fun&Sun вывезет около 150 застрявших в Египте клиентов рейсами Red Wings