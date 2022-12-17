https://ria.ru/20221217/egipet-1839407642.html

Туроператор Fun&Sun вывезет около 150 клиентов, застрявших в Египте

Туроператор Fun&Sun вывезет около 150 клиентов, застрявших в Египте - РИА Новости, 17.12.2022

Туроператор Fun&Sun вывезет около 150 клиентов, застрявших в Египте

Туроператор Fun&Sun вывезет в субботу около 150 своих клиентов, которые застряли в Египте из-за закрытия Иорданией неба для перелетов авиакомпании iFly,... РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T16:12

2022-12-17T16:12

2022-12-17T23:12

туризм

ifly

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

египет

иордания

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/18/1769317178_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_0db7fa7e69c9740c4a8689ae4bc5e626.jpg

АНТАЛЬЯ, 17 дек - РИА Новости. Туроператор Fun&Sun вывезет в субботу около 150 своих клиентов, которые застряли в Египте из-за закрытия Иорданией неба для перелетов авиакомпании iFly, перевозку осуществит авиакомпания Red Wings, заявил журналистам гендиректор компании Владимир Рубцов. С четверга авиакомпания iFly отменила или перенесла все свои рейсы в Египет. Проблемы с ними, как объясняла iFly, возникли из-за ограничений для российских авиаперевозчиков на пролет в воздушном пространстве Иордании. Компания начала проработку альтернативных путей. Росавиация в четверг сообщила, что проводит согласование маршрута, так как iFly планировала лететь над Сирией, но не предоставила необходимую информацию. В пятницу Росавиация сообщила, что отметила существенные недостатки в документах iFly на полеты. Компания заявила, что отменяет рейсы в Египет по 19 декабря.

https://ria.ru/20221217/ifly-1839359815.html

египет

иордания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ifly, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), египет, иордания, новости - туризм