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Туроператор Fun&Sun вывезет около 150 клиентов, застрявших в Египте - РИА Новости, 17.12.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221217/egipet-1839407642.html
Туроператор Fun&Sun вывезет около 150 клиентов, застрявших в Египте
Туроператор Fun&Sun вывезет около 150 клиентов, застрявших в Египте - РИА Новости, 17.12.2022
Туроператор Fun&Sun вывезет около 150 клиентов, застрявших в Египте
Туроператор Fun&Sun вывезет в субботу около 150 своих клиентов, которые застряли в Египте из-за закрытия Иорданией неба для перелетов авиакомпании iFly,... РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T16:12
2022-12-17T23:12
туризм
ifly
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
египет
иордания
новости - туризм
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АНТАЛЬЯ, 17 дек - РИА Новости. Туроператор Fun&amp;Sun вывезет в субботу около 150 своих клиентов, которые застряли в Египте из-за закрытия Иорданией неба для перелетов авиакомпании iFly, перевозку осуществит авиакомпания Red Wings, заявил журналистам гендиректор компании Владимир Рубцов. С четверга авиакомпания iFly отменила или перенесла все свои рейсы в Египет. Проблемы с ними, как объясняла iFly, возникли из-за ограничений для российских авиаперевозчиков на пролет в воздушном пространстве Иордании. Компания начала проработку альтернативных путей. Росавиация в четверг сообщила, что проводит согласование маршрута, так как iFly планировала лететь над Сирией, но не предоставила необходимую информацию. В пятницу Росавиация сообщила, что отметила существенные недостатки в документах iFly на полеты. Компания заявила, что отменяет рейсы в Египет по 19 декабря.
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ifly, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), египет, иордания, новости - туризм
Туризм, iFly, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Египет, Иордания, Новости - Туризм
16:12 17.12.2022 (обновлено: 23:12 17.12.2022)
 
Туроператор Fun&Sun вывезет около 150 клиентов, застрявших в Египте

Туроператор Fun&Sun вывезет около 150 застрявших в Египте клиентов рейсами Red Wings

CC BY 3.0 / HansPeter / Ägypten Hurghada Airport, neuer Flughafen, Eröffnung 24.04.2015Международный аэропорт Хургада, Египет
Международный аэропорт Хургада, Египет - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
CC BY 3.0 / HansPeter / Ägypten Hurghada Airport, neuer Flughafen, Eröffnung 24.04.2015
Международный аэропорт Хургада, Египет. Архивное фото
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АНТАЛЬЯ, 17 дек - РИА Новости. Туроператор Fun&Sun вывезет в субботу около 150 своих клиентов, которые застряли в Египте из-за закрытия Иорданией неба для перелетов авиакомпании iFly, перевозку осуществит авиакомпания Red Wings, заявил журналистам гендиректор компании Владимир Рубцов.
"Наших туристов было порядка 150 человек. Мы сегодня должны вывезти на Red Wings в Санкт-Петербург, а затем отправим в Москву и Екатеринбург. Тем, кто решит остаться, мы обеспечим питание и проживание", - сказал Рубцов.
С четверга авиакомпания iFly отменила или перенесла все свои рейсы в Египет. Проблемы с ними, как объясняла iFly, возникли из-за ограничений для российских авиаперевозчиков на пролет в воздушном пространстве Иордании. Компания начала проработку альтернативных путей. Росавиация в четверг сообщила, что проводит согласование маршрута, так как iFly планировала лететь над Сирией, но не предоставила необходимую информацию. В пятницу Росавиация сообщила, что отметила существенные недостатки в документах iFly на полеты. Компания заявила, что отменяет рейсы в Египет по 19 декабря.
Самолет авиакомпании iFly - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
Вчера, 10:57Туризм
Застрявшие в Хургаде пассажиры iFly рассказали о ситуации с отменой рейсов
 
ТуризмiFlyФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)ЕгипетИорданияНовости - Туризм
 
 
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