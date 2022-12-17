https://ria.ru/20221217/efimov-1839437238.html

Ефимов: жилой дом с медцентром построен в бывшей промзоне Октябрьское поле

Ефимов: жилой дом с медцентром построен в бывшей промзоне Октябрьское поле - РИА Новости, 17.12.2022

Ефимов: жилой дом с медцентром построен в бывшей промзоне Октябрьское поле

Жилой дом с медицинским центром общей площадью более 20 тысяч квадратных метров введен в эксплуатацию в рамках комплексного развития территории (КРТ) бывшей... РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T19:10

2022-12-17T19:10

2022-12-17T19:10

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Жилой дом с медицинским центром общей площадью более 20 тысяч квадратных метров введен в эксплуатацию в рамках комплексного развития территории (КРТ) бывшей промзоны "Октябрьское Поле", сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Отмечается, что 25-этажный жилой дом построен по самым современным стандартам: в здании будут действовать системы противопожарной защиты, а также учета расходов потребляемой воды, электро- и тепловой энергии. Рядом с жильем застройщик возводит два детских сада на 200 малышей и школу на 800 учеников, которую планируют открыть уже в следующем году.Договор с компанией "РГ-Девелопмент" о реорганизации участка бывшей промзоны "Октябрьское Поле" по программе КРТ был подписан в 2020 году. В ходе дальнейших работ инвестор планирует создать на участке ряд общественно-деловых объектов, а также технопарк общей площадью около 12 тысяч квадратных метров.

https://ria.ru/20221214/efimov-1838590145.html

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир ефимов (правительство москвы) , москва