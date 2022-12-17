https://ria.ru/20221217/efimov-1839437238.html
Ефимов: жилой дом с медцентром построен в бывшей промзоне Октябрьское поле
Ефимов: жилой дом с медцентром построен в бывшей промзоне Октябрьское поле - РИА Новости, 17.12.2022
Ефимов: жилой дом с медцентром построен в бывшей промзоне Октябрьское поле
Жилой дом с медицинским центром общей площадью более 20 тысяч квадратных метров введен в эксплуатацию в рамках комплексного развития территории (КРТ) бывшей... РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T19:10
2022-12-17T19:10
2022-12-17T19:10
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Жилой дом с медицинским центром общей площадью более 20 тысяч квадратных метров введен в эксплуатацию в рамках комплексного развития территории (КРТ) бывшей промзоны "Октябрьское Поле", сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Отмечается, что 25-этажный жилой дом построен по самым современным стандартам: в здании будут действовать системы противопожарной защиты, а также учета расходов потребляемой воды, электро- и тепловой энергии. Рядом с жильем застройщик возводит два детских сада на 200 малышей и школу на 800 учеников, которую планируют открыть уже в следующем году.Договор с компанией "РГ-Девелопмент" о реорганизации участка бывшей промзоны "Октябрьское Поле" по программе КРТ был подписан в 2020 году. В ходе дальнейших работ инвестор планирует создать на участке ряд общественно-деловых объектов, а также технопарк общей площадью около 12 тысяч квадратных метров.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Жилой дом с медицинским центром общей площадью более 20 тысяч квадратных метров введен в эксплуатацию в рамках комплексного развития территории (КРТ) бывшей промзоны "Октябрьское Поле", сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"В доме 312 квартир, а также примерно 1,5 тысячи квадратных метров помещений для общественно-деловых объектов, в том числе медицинского центра, предприятий сферы услуг и торговли. Открытие медцентра, рассчитанного на 150 посещений в смену, позволит снизить нагрузку на районную поликлиническую сеть", - отметил вице-мэр.
Отмечается, что 25-этажный жилой дом построен по самым современным стандартам: в здании будут действовать системы противопожарной защиты, а также учета расходов потребляемой воды, электро- и тепловой энергии. Рядом с жильем застройщик возводит два детских сада на 200 малышей и школу на 800 учеников, которую планируют открыть уже в следующем году.
Договор с компанией "РГ-Девелопмент" о реорганизации участка бывшей промзоны "Октябрьское Поле" по программе КРТ был подписан в 2020 году. В ходе дальнейших работ инвестор планирует создать на участке ряд общественно-деловых объектов, а также технопарк общей площадью около 12 тысяч квадратных метров.