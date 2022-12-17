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Украинские войска снова обстреляли Донецк - РИА Новости, 17.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221217/donetsk-1839384062.html
Украинские войска снова обстреляли Донецк
Украинские войска снова обстреляли Донецк - РИА Новости, 17.12.2022
Украинские войска снова обстреляли Донецк
Украинские войска в 12.40 обстреляли Кировский район Донецка, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T13:28
2022-12-17T13:28
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
кировский район
донецкая народная республика
нато
сцкк
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ДОНЕЦК, 17 дек - РИА Новости. Украинские войска в 12.40 обстреляли Кировский район Донецка, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 12.40 – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Кроме того, украинские войска открыли огонь по Пантелеймоновке и Горловке, выпустив в общей сложности 12 снарядов калибром 152 миллиметра. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221217/donetsk-1839357994.html
https://ria.ru/20221217/obstrel-1839336196.html
донецк
кировский район
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происшествия, донецк, кировский район, донецкая народная республика, нато, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика, НАТО, СЦКК
13:28 17.12.2022
 
Украинские войска снова обстреляли Донецк

В ДНР заявили, что украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Ворошиловского района Донецка
Последствия обстрела Ворошиловского района Донецка - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрела Ворошиловского района Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 17 дек - РИА Новости. Украинские войска в 12.40 обстреляли Кировский район Донецка, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 12.40 – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Донецке - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
10:37Специальная военная операция на Украине
При обстреле Донецка со стороны ВСУ снаряды попали в здание вуза и дом
Кроме того, украинские войска открыли огонь по Пантелеймоновке и Горловке, выпустив в общей сложности 12 снарядов калибром 152 миллиметра.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Жилой дом, разрушенный в результате обстрела ВСУ Буденновского районе Донецка - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
03:25Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкКировский районДонецкая Народная РеспубликаНАТОСЦКК
 
 
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