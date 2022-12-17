https://ria.ru/20221217/donetsk-1839384062.html
Украинские войска снова обстреляли Донецк
Украинские войска снова обстреляли Донецк - РИА Новости, 17.12.2022
Украинские войска снова обстреляли Донецк
Украинские войска в 12.40 обстреляли Кировский район Донецка, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T13:28
2022-12-17T13:28
2022-12-17T13:28
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
кировский район
донецкая народная республика
нато
сцкк
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ДОНЕЦК, 17 дек - РИА Новости. Украинские войска в 12.40 обстреляли Кировский район Донецка, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 12.40 – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Кроме того, украинские войска открыли огонь по Пантелеймоновке и Горловке, выпустив в общей сложности 12 снарядов калибром 152 миллиметра. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221217/donetsk-1839357994.html
https://ria.ru/20221217/obstrel-1839336196.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика, НАТО, СЦКК
Украинские войска снова обстреляли Донецк
В ДНР заявили, что украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами