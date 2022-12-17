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СМИ: в Чикаго рядом со школой застрелили подростка - РИА Новости, 17.12.2022
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СМИ: в Чикаго рядом со школой застрелили подростка
СМИ: в Чикаго рядом со школой застрелили подростка - РИА Новости, 17.12.2022
СМИ: в Чикаго рядом со школой застрелили подростка
Один подросток убит и трое ранены в результате стрельбы возле школы в Чикаго, сообщает местное отделение CBS News. РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T02:11
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в мире
чикаго
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ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости. Один подросток убит и трое ранены в результате стрельбы возле школы в Чикаго, сообщает местное отделение CBS News. Погибшему было 16 лет, пострадавшие - одного с ним возраста. В настоящее время один из них находится в больнице в критическом состоянии, состояние еще двоих - юноши и девушки - не вызывает опасений, сообщает телеканал. О причинах случившегося власти не информируют.
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в мире, чикаго
В мире, Чикаго
02:11 17.12.2022 (обновлено: 04:15 17.12.2022)
 
СМИ: в Чикаго рядом со школой застрелили подростка

CBS News: один подросток убит и трое ранены в результате стрельбы возле школы в Чикаго

© AP Photo / Geneva HeffernanПолиция США на месте стрельбы
Полиция США на месте стрельбы - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
© AP Photo / Geneva Heffernan
Полиция США на месте стрельбы. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости. Один подросток убит и трое ранены в результате стрельбы возле школы в Чикаго, сообщает местное отделение CBS News.
"Один подросток убит, трое ранены после стрельбы возле старшей школы Чикаго", - сообщает телеканал со ссылкой на власти.
Погибшему было 16 лет, пострадавшие - одного с ним возраста. В настоящее время один из них находится в больнице в критическом состоянии, состояние еще двоих - юноши и девушки - не вызывает опасений, сообщает телеканал.
О причинах случившегося власти не информируют.
Американский полицейский на парковке рядом со школой - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
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