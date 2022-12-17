https://ria.ru/20221217/bolgariya-1839393929.html

В Софии начали расследование против Болгарского народного союза "Шипка"

В Софии начали расследование против Болгарского народного союза "Шипка" - РИА Новости, 17.12.2022

В Софии начали расследование против Болгарского народного союза "Шипка"

Расследование начато в Болгарии в отношении организации Болгарский народный союз "Шипка" из-за якобы ее связей с Россией, сообщает издание Sofia Globe. РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T14:38

2022-12-17T14:38

2022-12-17T14:38

в мире

болгария

софия (город)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148215/68/1482156833_0:0:3336:1876_1920x0_80_0_0_61d067ab4856ea99c4fdbd09ede088f9.jpg

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Расследование начато в Болгарии в отношении организации Болгарский народный союз "Шипка" из-за якобы ее связей с Россией, сообщает издание Sofia Globe. "Прокуратура Болгарии поручила Государственному агентству по национальной безопасности расследовать обвинения в адрес военизированной организации "Военный союз - Болгарский национальный союз "Шипка" в связи с преступлениями против республики", - говорится в сообщении издания, которое ссылается на заявление прокуратуры. Организацию подозревают в попытке госпереворота и действиях, которые служат "чужим интересам".

https://ria.ru/20221205/neft-1836505492.html

болгария

софия (город)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, болгария, софия (город), россия