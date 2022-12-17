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В Софии начали расследование против Болгарского народного союза "Шипка" - РИА Новости, 17.12.2022
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В Софии начали расследование против Болгарского народного союза "Шипка"
В Софии начали расследование против Болгарского народного союза "Шипка" - РИА Новости, 17.12.2022
В Софии начали расследование против Болгарского народного союза "Шипка"
Расследование начато в Болгарии в отношении организации Болгарский народный союз "Шипка" из-за якобы ее связей с Россией, сообщает издание Sofia Globe. РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T14:38
2022-12-17T14:38
в мире
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софия (город)
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Расследование начато в Болгарии в отношении организации Болгарский народный союз "Шипка" из-за якобы ее связей с Россией, сообщает издание Sofia Globe. "Прокуратура Болгарии поручила Государственному агентству по национальной безопасности расследовать обвинения в адрес военизированной организации "Военный союз - Болгарский национальный союз "Шипка" в связи с преступлениями против республики", - говорится в сообщении издания, которое ссылается на заявление прокуратуры. Организацию подозревают в попытке госпереворота и действиях, которые служат "чужим интересам".
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в мире, болгария, софия (город), россия
В мире, Болгария, София (город), Россия
14:38 17.12.2022
 
В Софии начали расследование против Болгарского народного союза "Шипка"

Против Болгарского союза "Шипка" начали расследование из-за якобы связей с Россией

© AFP 2022 / Nikolay DoychinovПолиция в Болгарии
Полиция в Болгарии - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
© AFP 2022 / Nikolay Doychinov
Полиция в Болгарии. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Расследование начато в Болгарии в отношении организации Болгарский народный союз "Шипка" из-за якобы ее связей с Россией, сообщает издание Sofia Globe.
"Прокуратура Болгарии поручила Государственному агентству по национальной безопасности расследовать обвинения в адрес военизированной организации "Военный союз - Болгарский национальный союз "Шипка" в связи с преступлениями против республики", - говорится в сообщении издания, которое ссылается на заявление прокуратуры.
Организацию подозревают в попытке госпереворота и действиях, которые служат "чужим интересам".
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