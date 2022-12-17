https://ria.ru/20221217/bolgariya-1839393929.html
В Софии начали расследование против Болгарского народного союза "Шипка"
В Софии начали расследование против Болгарского народного союза "Шипка" - РИА Новости, 17.12.2022
В Софии начали расследование против Болгарского народного союза "Шипка"
Расследование начато в Болгарии в отношении организации Болгарский народный союз "Шипка" из-за якобы ее связей с Россией, сообщает издание Sofia Globe. РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T14:38
2022-12-17T14:38
2022-12-17T14:38
в мире
болгария
софия (город)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148215/68/1482156833_0:0:3336:1876_1920x0_80_0_0_61d067ab4856ea99c4fdbd09ede088f9.jpg
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Расследование начато в Болгарии в отношении организации Болгарский народный союз "Шипка" из-за якобы ее связей с Россией, сообщает издание Sofia Globe. "Прокуратура Болгарии поручила Государственному агентству по национальной безопасности расследовать обвинения в адрес военизированной организации "Военный союз - Болгарский национальный союз "Шипка" в связи с преступлениями против республики", - говорится в сообщении издания, которое ссылается на заявление прокуратуры. Организацию подозревают в попытке госпереворота и действиях, которые служат "чужим интересам".
https://ria.ru/20221205/neft-1836505492.html
болгария
софия (город)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148215/68/1482156833_0:0:2964:2223_1920x0_80_0_0_26b98125879fb08ca222f3fc678e003f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, болгария, софия (город), россия
В мире, Болгария, София (город), Россия
В Софии начали расследование против Болгарского народного союза "Шипка"
Против Болгарского союза "Шипка" начали расследование из-за якобы связей с Россией