https://ria.ru/20221217/belorussiya-1839377824.html

Белорусские танкисты во время проверки армии отразили атаку "противника"

Белорусские танкисты во время проверки армии отразили атаку "противника" - РИА Новости, 17.12.2022

Белорусские танкисты во время проверки армии отразили атаку "противника"

Белорусские военнослужащие в ходе проводимой в стране внезапной проверки боеготовности армии отработали отражение наступления условного противника, сообщила... РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T12:51

2022-12-17T12:51

2022-12-17T12:51

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МИНСК, 17 дек - РИА Новости. Белорусские военнослужащие в ходе проводимой в стране внезапной проверки боеготовности армии отработали отражение наступления условного противника, сообщила пресс-служба белорусского минобороны. "Подразделения 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады продолжают выполнять задачи в ходе внезапной проверки боевой готовности войск", - говорится в сообщении минобороны. Отмечается, что после совершения марша из пункта постоянной дислокации отдельный гвардейский танковый батальон занял район сосредоточения на Гожском полигоне, личный состав приступил к подготовке вооружения и военной техники к боевой стрельбе. В ходе этапа боевой стрельбы было отработано три тактических эпизода. "Сначала гвардейцы отразили наступление основных сил условного противника, затем нанесли огневое поражение выдвигающимся резервам неприятеля. В завершающейся части учебного боя командиры танков огнем из зенитных пулеметов НСВТ нанесли огневое поражение средствам воздушного нападения условного противника", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что" гвардейцы-танкисты уверенно справились со всеми поставленными задачами". Во вторник пресс-служба минобороны Белоруссии сообщила, что по поручению президента под руководством госсекретариата Совбеза республики начата внезапная проверка боеготовности армии. В пресс-службе минобороны тогда отмечали, что мероприятия внезапной проверки боеготовности будут носить комплексный характер, войскам предстоит в кратчайшие сроки выдвинуться в назначенные районы, осуществить их инженерное оборудование, организовать охрану и оборону, а также навести мостовые переправы через реки Неман и Березина. Планируется передвижение военной техники и личного состава, временное ограничение движения граждан и транспорта по отдельным дорогам общего пользования и участкам местности.

https://ria.ru/20221217/belorussiya-1839365233.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221213/belorussiya-1838415661.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

министерство обороны белоруссии, в мире, белоруссия