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Белорусские танкисты во время проверки армии отразили атаку "противника" - РИА Новости, 17.12.2022
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Белорусские танкисты во время проверки армии отразили атаку "противника"
Белорусские танкисты во время проверки армии отразили атаку "противника" - РИА Новости, 17.12.2022
Белорусские танкисты во время проверки армии отразили атаку "противника"
Белорусские военнослужащие в ходе проводимой в стране внезапной проверки боеготовности армии отработали отражение наступления условного противника, сообщила... РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T12:51
2022-12-17T12:51
министерство обороны белоруссии
в мире
белоруссия
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МИНСК, 17 дек - РИА Новости. Белорусские военнослужащие в ходе проводимой в стране внезапной проверки боеготовности армии отработали отражение наступления условного противника, сообщила пресс-служба белорусского минобороны. "Подразделения 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады продолжают выполнять задачи в ходе внезапной проверки боевой готовности войск", - говорится в сообщении минобороны. Отмечается, что после совершения марша из пункта постоянной дислокации отдельный гвардейский танковый батальон занял район сосредоточения на Гожском полигоне, личный состав приступил к подготовке вооружения и военной техники к боевой стрельбе. В ходе этапа боевой стрельбы было отработано три тактических эпизода. "Сначала гвардейцы отразили наступление основных сил условного противника, затем нанесли огневое поражение выдвигающимся резервам неприятеля. В завершающейся части учебного боя командиры танков огнем из зенитных пулеметов НСВТ нанесли огневое поражение средствам воздушного нападения условного противника", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что" гвардейцы-танкисты уверенно справились со всеми поставленными задачами". Во вторник пресс-служба минобороны Белоруссии сообщила, что по поручению президента под руководством госсекретариата Совбеза республики начата внезапная проверка боеготовности армии. В пресс-службе минобороны тогда отмечали, что мероприятия внезапной проверки боеготовности будут носить комплексный характер, войскам предстоит в кратчайшие сроки выдвинуться в назначенные районы, осуществить их инженерное оборудование, организовать охрану и оборону, а также навести мостовые переправы через реки Неман и Березина. Планируется передвижение военной техники и личного состава, временное ограничение движения граждан и транспорта по отдельным дорогам общего пользования и участкам местности.
https://ria.ru/20221217/belorussiya-1839365233.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221213/belorussiya-1838415661.html
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министерство обороны белоруссии, в мире, белоруссия
Министерство обороны Белоруссии, В мире, Белоруссия
12:51 17.12.2022
 
Белорусские танкисты во время проверки армии отразили атаку "противника"

Белорусские танкисты во время проверки армии отработали отражение атаки "противника"

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в медиабанкДемонстрация боевой подготовки современных Вооруженных сил Белоруссии под Минском
Демонстрация боевой подготовки современных Вооруженных сил Белоруссии под Минском - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
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Демонстрация боевой подготовки современных Вооруженных сил Белоруссии под Минском. Архивное фото
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МИНСК, 17 дек - РИА Новости. Белорусские военнослужащие в ходе проводимой в стране внезапной проверки боеготовности армии отработали отражение наступления условного противника, сообщила пресс-служба белорусского минобороны.
"Подразделения 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады продолжают выполнять задачи в ходе внезапной проверки боевой готовности войск", - говорится в сообщении минобороны.
Белорусские военные - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
11:40
Во внутренних войсках МВД Белоруссии создадут отряды из запасников
Отмечается, что после совершения марша из пункта постоянной дислокации отдельный гвардейский танковый батальон занял район сосредоточения на Гожском полигоне, личный состав приступил к подготовке вооружения и военной техники к боевой стрельбе.
В ходе этапа боевой стрельбы было отработано три тактических эпизода. "Сначала гвардейцы отразили наступление основных сил условного противника, затем нанесли огневое поражение выдвигающимся резервам неприятеля. В завершающейся части учебного боя командиры танков огнем из зенитных пулеметов НСВТ нанесли огневое поражение средствам воздушного нападения условного противника", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что" гвардейцы-танкисты уверенно справились со всеми поставленными задачами".
Во вторник пресс-служба минобороны Белоруссии сообщила, что по поручению президента под руководством госсекретариата Совбеза республики начата внезапная проверка боеготовности армии. В пресс-службе минобороны тогда отмечали, что мероприятия внезапной проверки боеготовности будут носить комплексный характер, войскам предстоит в кратчайшие сроки выдвинуться в назначенные районы, осуществить их инженерное оборудование, организовать охрану и оборону, а также навести мостовые переправы через реки Неман и Березина. Планируется передвижение военной техники и личного состава, временное ограничение движения граждан и транспорта по отдельным дорогам общего пользования и участкам местности.
Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
13 декабря, 17:33В мире
Госсекретарь СБ Белоруссии рассказал о внезапной проверке армии республики
 
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