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Во внутренних войсках МВД Белоруссии создадут отряды из запасников - РИА Новости, 17.12.2022
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Во внутренних войсках МВД Белоруссии создадут отряды из запасников
Во внутренних войсках МВД Белоруссии создадут отряды из запасников - РИА Новости, 17.12.2022
Во внутренних войсках МВД Белоруссии создадут отряды из запасников
Во всех подразделениях внутренних войск МВД Белоруссии создадут отряды из военнослужащих запаса, их целями будут при необходимости борьба с... РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T11:40
2022-12-17T11:40
в мире
александр лукашенко
иван кубраков
белоруссия
минск
гомельская область
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МИНСК, 17 дек – РИА Новости. Во всех подразделениях внутренних войск МВД Белоруссии создадут отряды из военнослужащих запаса, их целями будут при необходимости борьба с диверсионно-разведывательными группами и незаконными вооруженными формированиями, сообщили в субботу в министерстве. Согласно сообщению, одно из таких формирований создано при войсковой части 3214 в Минске. "Сформированному отряду специального назначения по борьбе с диверсионно-разведывательными группами и незаконными вооруженными формированиями дали название "Смерч". Аналогичные подразделения будут созданы во всех соединениях внутренних войск", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства. Отмечается, что в войсковой части 3214 прошел учебный сбор приписного состава подразделений специального назначения внутренних войск. Согласно сообщению, 300 военнослужащих запаса совершенствовали приобретенные во время срочной военной и контрактной службы навыки, а также приобретали новые знания и умения по огневой, тактической, медицинской подготовке. Подчеркивается, что "военнослужащие учебного сбора стали монолитным коллективом, который в случае необходимости сможет дать достойный отпор противнику, защищая конституционный строй страны, жизнь и безопасность граждан". Ранее заместитель министра внутренних дел - командующий внутренними войсками Николай Карпенков сообщал, что в Белоруссии создадут дополнительные отряды специального назначения внутренних войск МВД в Минске, Брестской и Гомельской областях на юго-западе и юге страны. Среди задач создаваемого в Минске батальона она называл борьбу с диверсионно-разведывательными группами, незаконными вооруженными формированиями, ведение войсковой разведки, радиоэлектронной разведки, а также при необходимости - обеспечение военного положения, чрезвычайного положения, правового порядка при проведении контртеррористической операции. Карпенков также ранее говорил, что уволившиеся в запас военнослужащие внутренних войск заявили о готовности стать добровольцами в случае необходимости, приписались к частям и на них зарезервировано вооружение и обмундирование. Он добавил, что аналогичный настрой и у членов ветеранских организаций внутренних войск. В ноябре президент Белоруссии Александр Лукашенко принял руководство МВД с докладом о состоянии оперативной обстановки в стране и развитии системы органов внутренних дел. Глава МВД республики Иван Кубраков озвучил президенту предложения об изменении структуры внутренних войск. По словам министра, президент всецело предложения поддержал.
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в мире, александр лукашенко, иван кубраков, белоруссия, минск, гомельская область
В мире, Александр Лукашенко, Иван Кубраков, Белоруссия, Минск, Гомельская область
11:40 17.12.2022
 
Во внутренних войсках МВД Белоруссии создадут отряды из запасников

Во всех подразделениях внутренних войск МВД Белоруссии создадут отряды из запасников

© Sputnik / Александр ЖибульБелорусские военные
Белорусские военные - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
© Sputnik / Александр Жибуль
Белорусские военные. Архивное фото
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МИНСК, 17 дек – РИА Новости. Во всех подразделениях внутренних войск МВД Белоруссии создадут отряды из военнослужащих запаса, их целями будут при необходимости борьба с диверсионно-разведывательными группами и незаконными вооруженными формированиями, сообщили в субботу в министерстве.
Согласно сообщению, одно из таких формирований создано при войсковой части 3214 в Минске. "Сформированному отряду специального назначения по борьбе с диверсионно-разведывательными группами и незаконными вооруженными формированиями дали название "Смерч". Аналогичные подразделения будут созданы во всех соединениях внутренних войск", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
Белорусские военнослужащие у пункта пропуска Брузги на белорусско-польской границе. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
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Власти Белоруссии заявили о готовности силового блока к реагированию
Отмечается, что в войсковой части 3214 прошел учебный сбор приписного состава подразделений специального назначения внутренних войск. Согласно сообщению, 300 военнослужащих запаса совершенствовали приобретенные во время срочной военной и контрактной службы навыки, а также приобретали новые знания и умения по огневой, тактической, медицинской подготовке.
"Программа обучения личного состава была насыщенной: от выполнения упражнений стрельб для подразделений спецназа до действий в бою, при эвакуации раненого и оказании ему первой помощи. На тактико-специальной подготовке особое внимание уделялось слаживанию минимальных тактических групп, алгоритму и порядку действий в лесисто-болотистой местности. Также шла отработка по блокированию и задержанию диверсионно-разведывательных групп", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что "военнослужащие учебного сбора стали монолитным коллективом, который в случае необходимости сможет дать достойный отпор противнику, защищая конституционный строй страны, жизнь и безопасность граждан".
Ранее заместитель министра внутренних дел - командующий внутренними войсками Николай Карпенков сообщал, что в Белоруссии создадут дополнительные отряды специального назначения внутренних войск МВД в Минске, Брестской и Гомельской областях на юго-западе и юге страны. Среди задач создаваемого в Минске батальона она называл борьбу с диверсионно-разведывательными группами, незаконными вооруженными формированиями, ведение войсковой разведки, радиоэлектронной разведки, а также при необходимости - обеспечение военного положения, чрезвычайного положения, правового порядка при проведении контртеррористической операции.
Карпенков также ранее говорил, что уволившиеся в запас военнослужащие внутренних войск заявили о готовности стать добровольцами в случае необходимости, приписались к частям и на них зарезервировано вооружение и обмундирование. Он добавил, что аналогичный настрой и у членов ветеранских организаций внутренних войск.
В ноябре президент Белоруссии Александр Лукашенко принял руководство МВД с докладом о состоянии оперативной обстановки в стране и развитии системы органов внутренних дел. Глава МВД республики Иван Кубраков озвучил президенту предложения об изменении структуры внутренних войск. По словам министра, президент всецело предложения поддержал.
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В миреАлександр ЛукашенкоИван КубраковБелоруссияМинскГомельская область
 
 
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