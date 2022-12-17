Во внутренних войсках МВД Белоруссии создадут отряды из запасников
Во всех подразделениях внутренних войск МВД Белоруссии создадут отряды из запасников
© Sputnik / Александр ЖибульБелорусские военные
© Sputnik / Александр Жибуль
Белорусские военные. Архивное фото
МИНСК, 17 дек – РИА Новости. Во всех подразделениях внутренних войск МВД Белоруссии создадут отряды из военнослужащих запаса, их целями будут при необходимости борьба с диверсионно-разведывательными группами и незаконными вооруженными формированиями, сообщили в субботу в министерстве.
Согласно сообщению, одно из таких формирований создано при войсковой части 3214 в Минске. "Сформированному отряду специального назначения по борьбе с диверсионно-разведывательными группами и незаконными вооруженными формированиями дали название "Смерч". Аналогичные подразделения будут созданы во всех соединениях внутренних войск", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
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Отмечается, что в войсковой части 3214 прошел учебный сбор приписного состава подразделений специального назначения внутренних войск. Согласно сообщению, 300 военнослужащих запаса совершенствовали приобретенные во время срочной военной и контрактной службы навыки, а также приобретали новые знания и умения по огневой, тактической, медицинской подготовке.
"Программа обучения личного состава была насыщенной: от выполнения упражнений стрельб для подразделений спецназа до действий в бою, при эвакуации раненого и оказании ему первой помощи. На тактико-специальной подготовке особое внимание уделялось слаживанию минимальных тактических групп, алгоритму и порядку действий в лесисто-болотистой местности. Также шла отработка по блокированию и задержанию диверсионно-разведывательных групп", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что "военнослужащие учебного сбора стали монолитным коллективом, который в случае необходимости сможет дать достойный отпор противнику, защищая конституционный строй страны, жизнь и безопасность граждан".
Ранее заместитель министра внутренних дел - командующий внутренними войсками Николай Карпенков сообщал, что в Белоруссии создадут дополнительные отряды специального назначения внутренних войск МВД в Минске, Брестской и Гомельской областях на юго-западе и юге страны. Среди задач создаваемого в Минске батальона она называл борьбу с диверсионно-разведывательными группами, незаконными вооруженными формированиями, ведение войсковой разведки, радиоэлектронной разведки, а также при необходимости - обеспечение военного положения, чрезвычайного положения, правового порядка при проведении контртеррористической операции.
Карпенков также ранее говорил, что уволившиеся в запас военнослужащие внутренних войск заявили о готовности стать добровольцами в случае необходимости, приписались к частям и на них зарезервировано вооружение и обмундирование. Он добавил, что аналогичный настрой и у членов ветеранских организаций внутренних войск.
В ноябре президент Белоруссии Александр Лукашенко принял руководство МВД с докладом о состоянии оперативной обстановки в стране и развитии системы органов внутренних дел. Глава МВД республики Иван Кубраков озвучил президенту предложения об изменении структуры внутренних войск. По словам министра, президент всецело предложения поддержал.