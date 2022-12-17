https://ria.ru/20221217/belorussiya-1839365233.html

Во внутренних войсках МВД Белоруссии создадут отряды из запасников

Во внутренних войсках МВД Белоруссии создадут отряды из запасников - РИА Новости, 17.12.2022

Во внутренних войсках МВД Белоруссии создадут отряды из запасников

Во всех подразделениях внутренних войск МВД Белоруссии создадут отряды из военнослужащих запаса, их целями будут при необходимости борьба с... РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T11:40

2022-12-17T11:40

2022-12-17T11:40

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МИНСК, 17 дек – РИА Новости. Во всех подразделениях внутренних войск МВД Белоруссии создадут отряды из военнослужащих запаса, их целями будут при необходимости борьба с диверсионно-разведывательными группами и незаконными вооруженными формированиями, сообщили в субботу в министерстве. Согласно сообщению, одно из таких формирований создано при войсковой части 3214 в Минске. "Сформированному отряду специального назначения по борьбе с диверсионно-разведывательными группами и незаконными вооруженными формированиями дали название "Смерч". Аналогичные подразделения будут созданы во всех соединениях внутренних войск", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства. Отмечается, что в войсковой части 3214 прошел учебный сбор приписного состава подразделений специального назначения внутренних войск. Согласно сообщению, 300 военнослужащих запаса совершенствовали приобретенные во время срочной военной и контрактной службы навыки, а также приобретали новые знания и умения по огневой, тактической, медицинской подготовке. Подчеркивается, что "военнослужащие учебного сбора стали монолитным коллективом, который в случае необходимости сможет дать достойный отпор противнику, защищая конституционный строй страны, жизнь и безопасность граждан". Ранее заместитель министра внутренних дел - командующий внутренними войсками Николай Карпенков сообщал, что в Белоруссии создадут дополнительные отряды специального назначения внутренних войск МВД в Минске, Брестской и Гомельской областях на юго-западе и юге страны. Среди задач создаваемого в Минске батальона она называл борьбу с диверсионно-разведывательными группами, незаконными вооруженными формированиями, ведение войсковой разведки, радиоэлектронной разведки, а также при необходимости - обеспечение военного положения, чрезвычайного положения, правового порядка при проведении контртеррористической операции. Карпенков также ранее говорил, что уволившиеся в запас военнослужащие внутренних войск заявили о готовности стать добровольцами в случае необходимости, приписались к частям и на них зарезервировано вооружение и обмундирование. Он добавил, что аналогичный настрой и у членов ветеранских организаций внутренних войск. В ноябре президент Белоруссии Александр Лукашенко принял руководство МВД с докладом о состоянии оперативной обстановки в стране и развитии системы органов внутренних дел. Глава МВД республики Иван Кубраков озвучил президенту предложения об изменении структуры внутренних войск. По словам министра, президент всецело предложения поддержал.

https://ria.ru/20221213/belorussiya-1838427340.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, александр лукашенко, иван кубраков, белоруссия, минск, гомельская область