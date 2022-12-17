https://ria.ru/20221217/akvarium-1839419417.html

Из США в Берлин приедет команда для расследования инцидента с аквариумом

Из США в Берлин приедет команда для расследования инцидента с аквариумом - РИА Новости, 17.12.2022

Из США в Берлин приедет команда для расследования инцидента с аквариумом

Американская компания Reynolds Polymer Technology, участвовавшая в постройке лопнувшего в Берлине огромного аквариума, отправит в немецкую столицу команду для... РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T17:18

2022-12-17T17:18

2022-12-17T17:18

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Американская компания Reynolds Polymer Technology, участвовавшая в постройке лопнувшего в Берлине огромного аквариума, отправит в немецкую столицу команду для расследования инцидента, сообщила радиостанция rbb24. "На данный момент еще слишком рано определять фактор или факторы, которые привели к такой трещине (стекла)", - отметили в американской компании. Аквариум AquaDom, расположенный в отеле в центре Берлина, внезапно лопнул в пятницу рано утром. Два человека получили легкие ранения, вода из аквариума хлынула на улицу, разбив окна и витрины отеля. В аквариуме обитали 1,5 тысячи рыб около 100 видов, в том числе редкие, почти все они погибли. AquaDom - одна из известных достопримечательностей Берлина, его высота составляла 16 метров, диаметр - 11,5 метра. Он вмещал в себя 1 миллион литров воды, общий вес составлял 2 тысячи тонн.

https://ria.ru/20221216/berlin-1839086354.html

https://ria.ru/20221217/germaniya-1839414368.html

берлин (город)

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

берлин (город), сша, в мире