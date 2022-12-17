https://ria.ru/20221217/akvarium-1839419417.html
Из США в Берлин приедет команда для расследования инцидента с аквариумом
Из США в Берлин приедет команда для расследования инцидента с аквариумом - РИА Новости, 17.12.2022
Из США в Берлин приедет команда для расследования инцидента с аквариумом
Американская компания Reynolds Polymer Technology, участвовавшая в постройке лопнувшего в Берлине огромного аквариума, отправит в немецкую столицу команду для... РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T17:18
2022-12-17T17:18
2022-12-17T17:18
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Американская компания Reynolds Polymer Technology, участвовавшая в постройке лопнувшего в Берлине огромного аквариума, отправит в немецкую столицу команду для расследования инцидента, сообщила радиостанция rbb24. "На данный момент еще слишком рано определять фактор или факторы, которые привели к такой трещине (стекла)", - отметили в американской компании. Аквариум AquaDom, расположенный в отеле в центре Берлина, внезапно лопнул в пятницу рано утром. Два человека получили легкие ранения, вода из аквариума хлынула на улицу, разбив окна и витрины отеля. В аквариуме обитали 1,5 тысячи рыб около 100 видов, в том числе редкие, почти все они погибли. AquaDom - одна из известных достопримечательностей Берлина, его высота составляла 16 метров, диаметр - 11,5 метра. Он вмещал в себя 1 миллион литров воды, общий вес составлял 2 тысячи тонн.
https://ria.ru/20221216/berlin-1839086354.html
https://ria.ru/20221217/germaniya-1839414368.html
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РИА Новости
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берлин (город), сша, в мире
Берлин (город), США, В мире
Из США в Берлин приедет команда для расследования инцидента с аквариумом
Компания из США направит в Берлин команду для расследования ЧП с лопнувшим аквариумом
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости.
Американская компания Reynolds Polymer Technology, участвовавшая в постройке лопнувшего в Берлине огромного аквариума, отправит в немецкую столицу команду для расследования инцидента, сообщила радиостанция rbb24
.
"На данный момент еще слишком рано определять фактор или факторы, которые привели к такой трещине (стекла)", - отметили в американской компании.
Аквариум AquaDom, расположенный в отеле в центре Берлина, внезапно лопнул в пятницу рано утром. Два человека получили легкие ранения, вода из аквариума хлынула на улицу, разбив окна и витрины отеля. В аквариуме обитали 1,5 тысячи рыб около 100 видов, в том числе редкие, почти все они погибли.
AquaDom - одна из известных достопримечательностей Берлина, его высота составляла 16 метров, диаметр - 11,5 метра. Он вмещал в себя 1 миллион литров воды, общий вес составлял 2 тысячи тонн.