https://ria.ru/20221217/aeroflot-1839438101.html

Аэрофлот выполнил первые рейсы из Пулково в Ташкент и Анталью

Аэрофлот выполнил первые рейсы из Пулково в Ташкент и Анталью - РИА Новости, 17.12.2022

Аэрофлот выполнил первые рейсы из Пулково в Ташкент и Анталью

Аэрофлот открыл зимнюю программу регулярных прямых рейсов из Санкт-Петербурга в Ташкент и Анталью. РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T19:16

2022-12-17T19:16

2022-12-17T19:16

пресс-релизы

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МОСКВА, 17 дек - Пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот открыл зимнюю программу регулярных прямых рейсов из Санкт-Петербурга в Ташкент и Анталью.Рейсы из Северной столицы в столицу Узбекистана и на популярный курорт Турции выполняются три раза в неделю — по понедельникам, четвергам и субботам. На обеих воздушных линиях задействованы самолёты Boeing 737-800.С актуальным расписанием можно ознакомиться на сайте авиакомпании.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

пресс-релизы