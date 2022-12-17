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Аэрофлот выполнил первые рейсы из Пулково в Ташкент и Анталью
Аэрофлот выполнил первые рейсы из Пулково в Ташкент и Анталью - РИА Новости, 17.12.2022
Аэрофлот выполнил первые рейсы из Пулково в Ташкент и Анталью
Аэрофлот открыл зимнюю программу регулярных прямых рейсов из Санкт-Петербурга в Ташкент и Анталью. РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T19:16
2022-12-17T19:16
2022-12-17T19:16
пресс-релизы
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МОСКВА, 17 дек - Пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот открыл зимнюю программу регулярных прямых рейсов из Санкт-Петербурга в Ташкент и Анталью.Рейсы из Северной столицы в столицу Узбекистана и на популярный курорт Турции выполняются три раза в неделю — по понедельникам, четвергам и субботам. На обеих воздушных линиях задействованы самолёты Boeing 737-800.С актуальным расписанием можно ознакомиться на сайте авиакомпании.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пресс-релизы
МОСКВА, 17 дек - Пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот открыл зимнюю программу регулярных прямых рейсов из Санкт-Петербурга в Ташкент и Анталью.
Рейсы из Северной столицы в столицу Узбекистана и на популярный курорт Турции выполняются три раза в неделю — по понедельникам, четвергам и субботам. На обеих воздушных линиях задействованы самолёты Boeing 737-800.
С актуальным расписанием можно ознакомиться на сайте
авиакомпании.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.