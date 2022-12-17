https://ria.ru/20221217/abkhaziya-1839387463.html

Абхазия отправила гумпомощь жителям Донбасса

Абхазия отправила гумпомощь жителям Донбасса - РИА Новости, 17.12.2022

Абхазия отправила гумпомощь жителям Донбасса

Около 100 тонн гуманитарной помощи из Абхазии отправлено жителям ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, сообщили РИА Новости в МЧС республики. РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T13:50

2022-12-17T13:50

2022-12-17T13:50

в мире

аслан бжания

абхазия

запорожская область

донецкая народная республика

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

молодая гвардия

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СУХУМ, 17 дек - РИА Новости. Около 100 тонн гуманитарной помощи из Абхазии отправлено жителям ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, сообщили РИА Новости в МЧС республики. Ранее сообщалось, что Абхазия готовится к отправке гуманитарной помощи для жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. "Отправлено около 100 тонн гуманитарной помощи. В основном, это цитрусовые. Помощь доставят сотрудники МЧС", - сказал пресс-секретарь спасательного ведомства Роман Лабия. К гуманитарной акции подключатся волонтеры всероссийской общественной организации "Молодая гвардия", у которых уже развернуты волонтерские центры в Херсоне, Донецкой, Луганской и Запорожской областях. Ранее президент Абхазии Аслан Бжания провел встречу с представителями бизнес-сообщества, где обсуждался вопрос организации гуманитарного груза для "юных жителей новых российских регионов". Он призвал местных предпринимателей активно принять участие в оказании гуманитарной помощи.

https://ria.ru/20221215/tsyganova-1838859173.html

https://ria.ru/20221110/pomosch-1830505141.html

абхазия

запорожская область

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, аслан бжания, абхазия, запорожская область, донецкая народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), молодая гвардия