https://ria.ru/20221217/abkhaziya-1839387463.html
Абхазия отправила гумпомощь жителям Донбасса
Абхазия отправила гумпомощь жителям Донбасса - РИА Новости, 17.12.2022
Абхазия отправила гумпомощь жителям Донбасса
Около 100 тонн гуманитарной помощи из Абхазии отправлено жителям ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, сообщили РИА Новости в МЧС республики. РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T13:50
2022-12-17T13:50
2022-12-17T13:50
в мире
аслан бжания
абхазия
запорожская область
донецкая народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
молодая гвардия
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СУХУМ, 17 дек - РИА Новости. Около 100 тонн гуманитарной помощи из Абхазии отправлено жителям ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, сообщили РИА Новости в МЧС республики. Ранее сообщалось, что Абхазия готовится к отправке гуманитарной помощи для жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. "Отправлено около 100 тонн гуманитарной помощи. В основном, это цитрусовые. Помощь доставят сотрудники МЧС", - сказал пресс-секретарь спасательного ведомства Роман Лабия. К гуманитарной акции подключатся волонтеры всероссийской общественной организации "Молодая гвардия", у которых уже развернуты волонтерские центры в Херсоне, Донецкой, Луганской и Запорожской областях. Ранее президент Абхазии Аслан Бжания провел встречу с представителями бизнес-сообщества, где обсуждался вопрос организации гуманитарного груза для "юных жителей новых российских регионов". Он призвал местных предпринимателей активно принять участие в оказании гуманитарной помощи.
https://ria.ru/20221215/tsyganova-1838859173.html
https://ria.ru/20221110/pomosch-1830505141.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, аслан бжания, абхазия, запорожская область, донецкая народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), молодая гвардия
В мире, Аслан Бжания, Абхазия, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Молодая гвардия
Абхазия отправила гумпомощь жителям Донбасса
Абхазия отправила сто тонн гумпомощи жителям ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей