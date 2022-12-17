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Абхазия отправила гумпомощь жителям Донбасса - РИА Новости, 17.12.2022
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Абхазия отправила гумпомощь жителям Донбасса
Абхазия отправила гумпомощь жителям Донбасса - РИА Новости, 17.12.2022
Абхазия отправила гумпомощь жителям Донбасса
Около 100 тонн гуманитарной помощи из Абхазии отправлено жителям ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, сообщили РИА Новости в МЧС республики. РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T13:50
2022-12-17T13:50
в мире
аслан бжания
абхазия
запорожская область
донецкая народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
молодая гвардия
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СУХУМ, 17 дек - РИА Новости. Около 100 тонн гуманитарной помощи из Абхазии отправлено жителям ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, сообщили РИА Новости в МЧС республики. Ранее сообщалось, что Абхазия готовится к отправке гуманитарной помощи для жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. "Отправлено около 100 тонн гуманитарной помощи. В основном, это цитрусовые. Помощь доставят сотрудники МЧС", - сказал пресс-секретарь спасательного ведомства Роман Лабия. К гуманитарной акции подключатся волонтеры всероссийской общественной организации "Молодая гвардия", у которых уже развернуты волонтерские центры в Херсоне, Донецкой, Луганской и Запорожской областях. Ранее президент Абхазии Аслан Бжания провел встречу с представителями бизнес-сообщества, где обсуждался вопрос организации гуманитарного груза для "юных жителей новых российских регионов". Он призвал местных предпринимателей активно принять участие в оказании гуманитарной помощи.
https://ria.ru/20221215/tsyganova-1838859173.html
https://ria.ru/20221110/pomosch-1830505141.html
абхазия
запорожская область
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в мире, аслан бжания, абхазия, запорожская область, донецкая народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), молодая гвардия
В мире, Аслан Бжания, Абхазия, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Молодая гвардия
13:50 17.12.2022
 
Абхазия отправила гумпомощь жителям Донбасса

Абхазия отправила сто тонн гумпомощи жителям ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкОтправка гуманитарного груза
Отправка гуманитарного груза - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Отправка гуманитарного груза. Архивное фото
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СУХУМ, 17 дек - РИА Новости. Около 100 тонн гуманитарной помощи из Абхазии отправлено жителям ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, сообщили РИА Новости в МЧС республики.
Ранее сообщалось, что Абхазия готовится к отправке гуманитарной помощи для жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
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"Отправлено около 100 тонн гуманитарной помощи. В основном, это цитрусовые. Помощь доставят сотрудники МЧС", - сказал пресс-секретарь спасательного ведомства Роман Лабия.
К гуманитарной акции подключатся волонтеры всероссийской общественной организации "Молодая гвардия", у которых уже развернуты волонтерские центры в Херсоне, Донецкой, Луганской и Запорожской областях.
Ранее президент Абхазии Аслан Бжания провел встречу с представителями бизнес-сообщества, где обсуждался вопрос организации гуманитарного груза для "юных жителей новых российских регионов". Он призвал местных предпринимателей активно принять участие в оказании гуманитарной помощи.
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В миреАслан БжанияАбхазияЗапорожская областьДонецкая Народная РеспубликаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Молодая гвардия
 
 
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