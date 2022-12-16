https://ria.ru/20221216/zhertvy-1839185609.html

В ДНР за неделю погибли 74 силовика и 13 мирных жителей

В ДНР за неделю погибли 74 силовика и 13 мирных жителей - РИА Новости, 16.12.2022

В ДНР за неделю погибли 74 силовика и 13 мирных жителей

В Донецкой Народной Республике с 9 по 15 декабря из-за действий украинских войск погибли 74 сотрудника силовых структур и 13 гражданских, сообщил в пятницу... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T14:56

2022-12-16T14:56

2022-12-16T14:56

специальная военная операция на украине

дарья морозова

донецкая народная республика

украина

россия

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 16 дек - РИА Новости. В Донецкой Народной Республике с 9 по 15 декабря из-за действий украинских войск погибли 74 сотрудника силовых структур и 13 гражданских, сообщил в пятницу аппарат омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой. "В период с 9 декабря по 15 декабря 2022 погибли: силовые структуры – 74, гражданские лица – 13", - говорится в сообщении аппарата омбудсмена, опубликованном в его Telegram-канале. За этот период пострадали 226 сотрудников силовых структур и 47 гражданских. В ведомстве добавили, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 10 258 человек, включая 126 детей. Ранее аппарат омбудсмена сообщал, что со 2 по 8 декабря из-за действий украинских войск погибли 58 сотрудников силовых структур и 22 мирных жителя, пострадали 248 сотрудников силовых структур и 60 гражданских.

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донецкая народная республика

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дарья морозова, донецкая народная республика, украина, россия, вооруженные силы украины